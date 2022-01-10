Sağlıklı ve fit bir görüntüde olmanın insan hayatındaki önemi yadsınamaz bir gerçek. Bunu kendinizee hedef olarak belirlediğiniz ve bu doğrultuda beslendiğiniz, egzersiz veya benzeri uğraşlarınız olduğunda bu süreçteki ilerlemenizi takip etmenize, sonuçlarınızı arkadaşlarınızla veya istediğiniz gruplarla çevrimiçi paylaşmanızı sağlayacak bir uygulama yardımıyla akıllı telefonunuz üzerinden yürütebilirsiniz.

Bu yazımızda size bu hedef yolunde farklı bir yaşam tarzına nasıl başlayacağınızı öğretecek ve süreç boyunca motive olmanızı sağlayacak bazı popüler ve tamamen ücretsiz fitness paylaşım uygulamaları (IOS ve Android) konusunu ele alıyoruz.

Artıları

Çok iyi bir gıda veri tabanına ayrıca restoran ve popüler paket servis menülerine sahip.

Zorluklarla motive eden güçlü sosyal yönleri var.

Ücretsiz sürümü insanların çoğunlukla kullandığı özellikleri içeriyor.

Eksileri

Her gün ilgilenmeniz gerekiyor.

Bazı veritabanı girişleri tambir beslenme bilgisi içermiyor.

Bazı özelliklerinden faydalanmak için premium üye olmanız gerekiyor.

Lose It en favori uygulamalardan biri olarak önerek çıkıyor. Web tabanlı bir spor topluluğu tarafından takip edilmek istiyorsanız bu uygulamanın tam da size göre olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca farklı gruplara katılma, arkadaş ekleme, diğer kullanıcıların profillerine ve aktivitelerine yorum yapma, etkinliklere katılma ve çok daha fazlasını yapma şansına sahipsiniz. Lose It hedefleriniz ve istatistiki değerlerinizi baz alarak günlük kalori ihtiyacınızı belirleyen, günlük kayıtlarınız için beslenme ve egzersiz aktivite planı sunan bir kalori takip uygulamasıdır. Hem IOS hem Android cihazlarda kullanılabilmektedir.

Artıları

Kalorileri ve egzersizi kaydetmek için çevrimiçi günlük arayüze sahip.

Veritabanında 350’den fazla egzersiz bulunuyor.

Özelleştirebileceğiniz kişisel diyet profilleri yeralıyor.

Eksileri

Taranmış yiyeceklerin porsiyon boyutunu düzenleme şansınız yok.

Ücretsiz sürümünde bolca reklam yer almaktadır.

Kalorilerinizi girmek için bile mutlaka internete bağlı olmanız gerekir.

Tıpkı Lose It gibi MyFitnessPal da, egzersiz hedeflerinize ulaşabilmeniz için günlük kalori ve aktivitelerinizi girebildiğiniz oldukça gelişmiş diğer bir popüler uygulama ve çevrimiçi topluluktur. Bu uygulama sayesinde kişisel bilgileriniz çerçevesinde hedeflerinizi belirleyebilir ve günlük besin ihtiyacınızı karşılamak için 3 milyondan fazla gıdanın bulunduğu dev listeden seçim yapabilirsiniz. Uygulamanın IOS ve Android sürümleri MyFitnessPal’ın web sitesinde mevcuttur.

Artıları

Neredeyse yapılan tüm egzersizleri kapsar.

Sosyal yönler arasında ilgi grupları, zorluklar ve görevler, spor takımları ve bir liderlik tablosu yer alır.

Günlük egzersizleri kaydetmek için bir temiz arayüze sahip.

Eksileri

Diyet / kalori bileşeni yer almıyor.

Özel yapılan egzersizleri kabul etmiyor.

Metrik ve emperyal ölçüleri içerse de ikisini birlikte kullanmanıza izin vermiyor, sadece birini seçebilirsiniz.

Fitocracy 900’den fazla farklı egzersiz ile güç, kardiyo ve karın egzersizi için faydalanabileceğiniz adeta kendi günlük egzersiz koçunuz gibi çalışan mükemmel bir fitness sosyal ağıdır. Çoğu kullanıcıya göre Fitocrats, fit olma hedefiniz için sizi motive etmede gayet başarılı bir uygulama. Bu yolda ihtiyacınız olan günlük ilham için diğer Fitokratları takip edebilir, zorluklara katılabilir, deneyimli kişilerden yardım alabilir ve rakip tanımadığınızı düşünüyorsanız bir düello bile başlatabilirsiniz. Fitocracy uygulamasına hem iOS hem de Android cihazlar için web üzerinden ulaşabilirsiniz.

Artıları

Gıdaları en sağlıklı A + ile 10 sıra kullanarak derecelendirir.

Beslenme bilgileri için ürünlerdeki barkodları tarar.

Kullanıcılara tarayacak bir etiket olmadığı durumlar için yiyecek veritabanı içerir.

Eksileri

Ekstra sağlık özellikleri eklemek ve ek besin maddelerini takip etmek için abonelik istiyor.

Hiçbir etkinlik bileşeni dahil edilmemiştir.

Her seviyedeki kullanıcılara yönelik değil sadece acemi bir izleyici kitlesine uygundur.

Herhangi bir markete alışveriş için gittiğinizde Fooducate uygulamasını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu faydalı uygulamayla telefonunuzun kamerasını kullanarak gıda ürünlerinin barkodlarını tarayabilir ve böylece ürünleri içeriğine ve besin bileşenlerine göre sınıflarına ayırabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir ekmek rafine un nedeniyle C- ile derecelendirilebilirken, diğer bir ekmek tam buğday ununu içerdiği için A- ile derecelendirilebilir. Üstelik uygulamayla gıda ürünlerini ada veya kategoriye göre arayabilir, öne çıkan ürünleri iyi ve kötü olarak görebilirsiniz. Bunun da ötesinde sağlıklı alternatifler seçebilmek için ürünleri karşılaştırabilirsiniz. Hem iPhone hem de Android sürümleri olan Fooducate’e web üzerinden ulaşmak mümkün.

Artıları

Uygulama ile aktivite, kilo, yiyecek, sıvı alımı ve uyku düzeninizi takip edebilirsiniz.

Fitbit cihazı olmasanız da akıllı telefonunuz ile adım, mesafe ve yaktığınız kalori gibi temel istatistikleri izleyebilirsiniz.

İçerdiği arkadaşlarla ilgili rekabetler, skor tabloları ve rozetler sayesinde kazanma motivasyonuzu artırabilirsiniz.

Eksileri

Fitbit’inizi günün belli bir zamanında takmadığınızda istatistikleri düzenleme imkanınız yoktur.

Eski mesajları ve bildirimleri silemiyorsunuz.

Gıda takibinde ev yapımı yemekler konusunda uygulamanın iyileştirilmesi gerekiyor.

Fitbit aktivite takip cihazlarından herhangi birine sahip olmanız durumunda onunla birlikte gelen mobil uygulamayı da almak isteyeceksiniz. Egzersiz izlemeye ek olarak, günlük kalori hedefinizi de belirleyebildiğiniz bu uygulamada yediklerinizi ve öğünlerinizi kaydettiğinizde hedefiniz otomatik olarak güncellenir. Çevrimiçi olmasanız bile hareket halindeyken tüm yiyeceklerinizi, suyunuzu, egzersizlerinizi ve ekstra aktivitelerinizi günlüğe kaydedin. Veritabanında yer alan yiyecekler ve aktiviteler arasından seçim yapabilir veya kendi özel girişlerinizi ekleyebilirsiniz ve uygulamanın liderlik tablosunda arkadaşlarınızla rekabet edebilirsiniz. Android ve IOS sürümü olan buygulamayı web’den edinebilirsiniz.

Artıları

Tüm istatistiki veriler temiz ve şık bir arayüzde açıkça görüntülenebilir.

Bölmeli koşu haritaları içermektedir.

Yürüyüşleri, eliptik seansları ve diğer egzersizleri takip edebilirsiniz.

Eksileri

Telefonun pilinin çabuk tükenmesine sebep olur.

Gelişmiş özelliklerden faydalanabilmeniz için abone olmanız gerekir.

Yalnızca temel bilgilerden faydalanmak isteyen kullanıcılara uygulama bazen karmaşık gelebilir.

Koşmak sizin için hayatın vazgeçilmez bir parçasıysa RunKeeper uygulamasının sizin için oluşturduğu mükemmel bir sağlık ve zindelik planı sizi hayrete düşürebilir. En güzel taraflarından biri pahalı bir GPS saati satın almak yerine, RunKeeper size benzer sonuçları tamamen ücretsiz olarak sağlar. Sağlık Grafiği GPS izleme, Wi-Fi vücut ölçekleri, kalp atış hızı izleme, uyku izleme cihazları, yeme alışkanlıkları, egzersiz aktiviteleri ve diğer kullanıcılarla sosyal etkileşim gibi çeşitli faktörleri takip edebilmeniz ve seçimlerinizin hedeflerinizi nasıl etkileyebildiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için entegre eder. IOS ve Android için mevcut olan RunKeeper’ı web üzerinden ziyaret edebilirsiniz.

Artıları

Uygulama, tüm fitness seviyeleri için egzersizleri içermektedir.

Isınma ve soğumalar da antrenmanlara dahil edilmektedir.

Uygulama Haftanın Egzersizleri ve yeni başlayanlar için meditasyon ipuçları sunmaktadır.

Eksileri

Büyük uygulama fazla yer kaplamaktadır.

Popüler Planlar özelliği, mantığa aykırı Koleksiyonlarla değiştirilmiştir.

Nike Training Club uygulaması, kişiye özel bir antrenman oluşturur ve size fotoğraflar, videolar ve baskı talimatlarının bir kombinasyonunu kullanarak farklı egzersizler öğretmektedir. Uygulama, egzersiz hedeflerinizi belirlemenizi ve sonrasında sizin için uygun bir egzersiz türünü seçmenizi gerektirir. Örneğin, güç açısından belirli kas gruplarına odaklanmak istiyorsanız, uygulama sizin için bu alanları hedefleyen en iyi egzersizleri seçer. Nike Training Club uygulamasının yardımıyla antrenman düzenine devam ettikçe ek antrenmanlara ve tariflere erişim sağlamak için puan kazanırsın. Ayrıca antrenmanlarınızı müzik kitaplığınızla çalışacak şekilde yapılandırabilir ve ilerlemenizi izlemek için bir günlük oluşturabilirsiniz. İOS ve Android için sürümleri bulunmaktadır.

Ücretsiz fitness paylaşım uygulamaları (IOS konusu hakkında sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.