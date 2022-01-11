Android ve iPhone için en iyi kamera uygulamaları

Bu yazımızda Android ve Apple iOS için en iyi kamera uygulamalarını bir araya getirdik. Telefonlarımızdaki klasik kamera yazılımları gayet iyi çalışıyor olsa da, ek bir kamera uygulamasıyla büyük olasılıkla daha fazla özellik ve yaratıcılık elde edebilirsiniz. Ücretsiz fotoğraf uygulamalarına da yer verdiğimiz için, daha etkileyici fotoğraflar için lisans ücretleri ödemenize gerek yok.

Akıllı telefonunuzun kamerasından son dönemlerde memnun değilseniz, bu yazıyı sizin için doğru tavsiyeleri içeriyor. Android ve iOS için en iyi kamera uygulamalarını anlatmaya başlayalım.

Android için en iyi kamera uygulamaları

Photoshop Camera Photo Filters

Akıllı telefonunuzun çektiği fotoğraflardan artık keyif vermiyorsa, Adobe’nin “Photoshop Camera Photo Filters” uygulamasını mutlaka deneyimleyin. Efsanevi görüntü düzenleme programı Photoshop oldukça maliyetli olsa da, Photoshop Camera Photo Filters ücretsiz.

Ancak Adobe, bu konuda istekli olan hobi fotoğrafçılarını, kendisinin bulut servisine abone yapmak için sizi biraz zorluyor. Böylece, cep telefonunuzdaki fotoğraflar, PC’nizde yapacağınız diğer işlemlere uygun bir şekilde Adobe Cloud’a yüklenecektir. Ayrıca Adobe sitesinden abonelik gerektirmeyen bir hesap oluşturmanız gerekiyor.

Uygulama, tüm fotoğraf çekme aşamaları boyunca size yardımcı oluyor. Bu yardım dahili fotoğraf işlevini kullanarak nesneyi çekme, daha sonra pozlama, kesme ve renklendirme için birkaç dokunmayla ayarlayacağınız ve ardından fotoğrafa filtreler uygulamayı kapsıyor.

Adobe’nin kamera uygulaması, adeta eksiksiz bir fotoğraf stüdyosunu tek bir uygulama ile elde ettiğimiz, çok yönlü bir servis. Ancak, sadece gördükleriniz hızlı bir şekilde fotoğraflamak istiyorsanız, uygulama biraz fazla karmaşık gelebilir. Hızlı fotoğraflar için bir sonraki uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Photoshop Camera Photo Filters Play Store’dan İndirin

OpenCamera – anlık ve manuel çekimler için en iyisi

Open Camera ücretsiz ve açık kaynaklı bir kamera uygulamasıdır. Kamera uygulaması, muhteşem bir otomatik modun yanında kapsamlı bir profesyonel mod sunuyor. OpenCamera, akıllı telefonunuzun kamerası için kullanımı kolay ve hobi fotoğrafçılarının daha hızlı gelişmesi için de gerekli işlevlere sahip hepsi bir arada bir uygulamadır.

Uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ kenarındaki mavi kamera ikonu üzerinden ilk fotoğrafı anında çekebilirsiniz. Bu özellikle otomatik mod üstünden bir fotoğraf çekersiniz, muhtemelen gördüğünüz en iyi anlık fotoğrafa hemen sahip olacaksınız. Ekranın sol tarafında daha fazla özellik var ve burada yapılacak tek şey var: Hepsini denemek.

OpenCamera’yı Play Store’dan indirin

VSCO: Filtre bağımlıları için

VSCO, kamera uygulaması, filtreler, fotoğraf düzenleme ve sanatsal bir sosyal ağın heyecan verici bir birleşimidir. Uygulama alışılmışın dışında bir şekilde tasarlanmıştır ve açılışta en temel işlevlerle çalışıyor. Bir görüntüyü çektikten veya telefondan içe aktardıktan sonra, kullanıcı, bir fotoğrafı istenen etkileyiciliği elde etmesi çin çok sayıda filtreye (çoğu ücrete tabidir) ve ayrıca çok çeşitli fotoğraf düzenleme araçlarına erişebilir.

VSCO içinde, kullanıcılar fotoğraflarını insanlara paylaşabiliyor. Diğer sosyal ağlar gibi, VSCO da kendi arkadaşlarınız, tanıdıklarınız ve kişilerinizle ağ kurmanıza olanak sağlıyor. Böylece hep birlikte fotoğraflarınıza hayran olabilirsiniz. Uygulamanın kendisi ve birçok temel seçenek ücretsiz. Ancak, uygulama içi satın alma yoluyla bir miktar parayı VSCO ile harcamanız istenenebilir. VSCO’nun 59$’a kadar sattığı filtreler ve hazır profiller, Adobe Lightroom ve Camera Raw gibi diğer önemli yazılımlarla da kullanılabiliyor.

VSCO’yu Play Store’dan indirin

HedgeCam 2: Görüntü işlemeye hükmedin

Mobil fotoğrafçılıkla daha yakından ilgileniyorsanız, HedgeCam 2’yi hemen indirin. Burada sadece sıkıştırma yöntemini değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda Yüksek Dinamik Aralık algoritmasını da özelleştirebiliyorsunuz. HedgeCam, daha önce anlattığımız Open Camera’nın daha da geliştirilmiş versiyonudur. Özellikle kullanım kolaylığı açısından HedgeCam 2 tercih edilebilir.

HedgeCam 2’nin ikonları ve menüleri biraz daha çekici görünüyor ve diyafram ve manuel odak için kaydırıcılar var. Ancak, Google Play Store’daki bazı kullanıcılar, resimleri kaydederken sorun olduğunu bildirmiş. Bu nedenle, HedgeCam üst sıralarda yer alamıyor.

HedgeCam 2’yi Google Play Store’dan indirin

Google Camera: En iyi HDR ve panorama

Google, Pixel akıllı telefonları ile neredeyse her sene en iyi kameralı telefon listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu başarının kaynağı, aslında Google’ın kendi telefonlarına has olan çok iyi optimize edilmiş yazılımından kaynaklanmaktadır. Ancak bu uygulamadaki algoritmalar çok iyi olduğu için “android severler” uygulamayı başka telefonlara aktarmaya başladılar.

Yetenekli geliştiriciler, HDR+’ın kilidini Qualcomm işlemcili diğer akıllı telefonlara eklemeyi (“port edildi”) başardı. Bu kilidi kırılmış uygulama sayesinde, Google olmayan akıllı telefonlarla üst düzey HDR fotoğraflar çekebilir ve diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Panorama ve fotosfer olarak fotoğraf çekebilirsiniz. Fotosfer, hareket sensörleri aracılığıyla, uyumlu bir uygulamasıyla görüntüleyebileceğiniz, içinde gezilebilen küre şeklinde bir panoramadır; her ne kadar 360 derece kameralar bu tür çekimler için daha uygun olsa da…

Ancak indirmeden önce biraz araştırma şart: Çünkü sayısız farklı uygulama sürümü var ve hepsi aynı derecede iyi çalışmıyor. Özellikle akıllı telefonunuz için uyarlanmış bir Google Camera versiyonu olabilir. Eğer öyleyse, bu sürümü XDA Developers web sitesindeki ilgili sayfada bulacaksınız.

Google Kamera uygulamasını Play Store’dan indirin

Cymera: Daha iyi selfieler için

Cymera, selfie nesli için harika bir uygulamadır. Dahili filtreler, güzelleştirme ayarları ve yeniden işleme seçenekleriyle kendi portrelerinizi daha da etkileyici hale getirebilirsiniz.

Fakat Cymera, selfielerden daha fazlasını sunuyor. Uygulama, kendi galerisini, fotoğraflarınızı değiştirmek için sayısız seçeneği ve kamera için birçok seçeneği barındırıyor.

Google Play Store’dan Cymera’yı indirin.

iPhone için en iyi kamera uygulamaları

Bu bölümde Apple iOS için kamera uygulamalarından bahsediyoruz. Ne yazık ki, özellikle kamera uygulamaları her iki platformda aynı anda bulunmuyor. Yani hem iOS hem de Android kullanıyorsanız, bu duruma alışmanız gerekecek.

ProCamera: iOS için en iyi çok yönlü çözüm

Android için Photoshop Camera Photo Filters uygulaması ne ise, “ProCamera” iOS için odur. Ancak ne yazık ki ücretsiz değil. Fotoğraf uygulaması bir defalık satın alındığında 15 doların biraz altında olsa da, parayı harcamaya değer görünüyor. Çünkü Apple’ın kendi kamera uygulamasına kıyasla birçok manuel ayar seçeneği, onlarca filtre ve kapsamlı görüntü düzenleme özellikleri var.

Fotoğraf çekme ve düzenleme bir kenara, iPhone’daki videolar üzerinde de daha fazla kontrole sahipsiniz. ProCamera, arka ve ön kamerayla aynı anda kayıt yapmayı destekler. ProCamera’nın iOS için en iyi fotoğraf uygulamaları arasında yer alması şans değil ve doğrudan fotoğraf çekmenizi sağlayan en iyi uygulama.

ProCamera’yı Apple App Store’dan indirin

Focos: Birçok filtre, ücretsiz

ProCamera lisans ücreti çok pahalıysa Focos’a bir göz atmalısınız. Uygulama tamamen ücretsiz ve yanında bazı yaratıcı özellikleri de getiriyor. Diğer şeylerin yanı sıra, portre çekimleri yapabilir ve kullanılan diyaframı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra odağı değiştirebilmeniz de çok heyecan verici. Bu özelliklerin çoğu, Focos uygulamasının ücretsiz sürümünde sunuluyor.

Focos’u gerçekten sevdiyseniz, 12.99 $ karşılığında tüm araçların kilidini açabilir ve özellik kapsamını genişletebilirsiniz. Uygulamalara para harcamak bir iOS kullanıcısının alışık olduğu bir durum olduğu için bu şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bazı uygulamalar gerçekten de Android alternatiflerinden çok daha iyi.

Focos’u Apple App Store’dan indirin

VSCO: iOS ile uyumlu ve filtrelere sahip fotoğraf ağı

Yazının başlarında anlattığımız gibi VSCO tamamen ücretsiz. Bunun nedeni uygulamanın sizi kendi adını taşıyan fotoğraf ağını kullanmaya yönlendirmesidir. Biraz Instagram’a benziyor, ancak standart uygulama size Instagram’dan çok daha fazla çekim olanağı sunuyor.

Çeşitli filtreler ve yaratıcı düzenleme seçenekleriyle küçük sanat eserleri oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla veya diğer VSCO kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. VSCO hakkında daha fazla bilgiyi yukarıdaki Android uygulamasıyla ilgili açıklamamızda bulabilirsiniz. Yine de iOS uygulamasının biraz daha güzel ve sezgisel olduğundan eminiz.

VSCO’yu Apple App Store’dan indirin

Facetune: Selfie’ler için iOS tavsiyesi

Evet, selfie çekmeyi seven iPhone kullanıcılarına da bir tavsiyemiz var. Apple, telefonlarını iyi selfie lensleriyle donatıyor. Ortaya çıkan sonucu biraz daha renklendirmek için Facetune’u önerebiliriz. Uygulamanın ücreti 3,99 ABD dolarıdır ve “yeniden şekillendirme” özellikleri, filtreler, pozlama seçenekleri, karanlık mod ve selfielerinizin arka planını değiştirme olanağı sunar.

Facetune’u Apple App Store’dan indirin

Apple’ın kendi kamera uygulaması

iPhone’unuzdaki dahili kamera uygulaması gerçekten yetenekli bir yazılımdır. Uygulamadan memnun değilseniz, uygulamanın sunduğu tüm özellikleri ve kilit noktaları keşfetmemiş olabilirsiniz. Yeni uygulamalar indirmeden önce, belki Apple’ın Fotoğraflar uygulamasını tekrar denemeli ve tüm modlara göz atmalısınız.

Bu uygulama aynı zamanda Apple’ın görüntüleri optimize etmek için kendi algoritmalarını tam olarak kullanmasını sağlıyor. Bu nedenle, filtre uygulanmamış fotoğraflar genellikle diğer kamera uygulamalarından biraz daha iyidir. Ayrıca Fotoğraflar uygulaması çok sayıda ince ayar yapmanıza izin veriyor. Henüz Apple’ın kendi fotoğraf araçlarını kullanmadıysanız, gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz.