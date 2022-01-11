Apple Watch 8’de yeni sensörler yer almayabilir

Apple Watch Series 8’in çıkış tarihine uzun bir zaman var. Ancak Cupertino merkezli şirketin yeni akıllı saati hakkında şimdiden dedikodular yayılmaya başladı. Bloomberg çalışanı Mark Gurman’a göre yeni saatte kan şekeri seviyelerini, kan basıncını ve vücut ısısını ölçmek için yeni sensörlerin yer almayacağı; bu sensörlerin 9. nesilde yer alacağı belirtiliyor.

Apple Watch 7, henüz Ekim 2021’de piyasaya sürüldü ve Apple Watch 8 ile ilgili ilk bilgiler şimdiden ortaya çıkıyor. 9to5Mac sitesine göre, tanınmış Apple meraklılarından Mark Gurman, akıllı saatin yeni versiyon güncellemesinde pek bir şeyin değişmeyeceğini iddia ediyor. Bu Apple tutkunları için oldukça can sıkıcı bir haber çünkü sonuçta Apple Watch 7, selefine kıyasla çok az ve belki de önemsiz birkaç yenilik getirdi.

Bu sızıntıya kadar, Apple Watch 8’de biri kan şekerini ölçmek için diğeri de kan basıncını ölçmek için olmak üzere iki yeni sensörün yer alacağı düşünülüyordu. Bunlar Samsung’un Galaxy Watch 4 modelinde sunduğu özellikler olsa da, mevcut söylentilere göre 9. nesile kadar Apple saatlerinde yer almayacak. Bununla birlikte, her zaman olduğu gibi, Gurman edindiği bilgiler için doğrulanabilir bir kaynak sağlamıyor. Açıklamalarının, Apple’ın şirket içinde gizlice çalıştığı bir yol haritasına dayandığı iddia ediliyor. Sızıntı yapan kişi tam olarak şunları anlattı:

Bu sensörlerin hiçbirini yakında beklemeyin. Vücut ısısı sensörü bu yılın yol haritasındaydı, ancak son zamanlarda gerekliliğiyle ilgili tartışmalar yavaşladı. Kan basıncı en az iki ila üç yıl uzakta, glikoz izleme ise sonraki yılın ikinci yarısına kadar inmezse şaşırmam – Mark Gurman, Bloomberg

Genellikle Apple akıllı saatlerinin ve diğer ürünlere ait özelliklerin çok fazla değişmesi beklenmese de, en azından bu sene yeni bir Apple Watch modelinin kesinleştiğini söyleyebiliriz.

2022 için üç yeni Apple Watch modeli olabilir mi?

Apple sızıntılarından bahsetmişken, analist Ming-Chi Kuo bu konuda göz ardı edilemez. Kasım 2021’de Apple’ın büyük olasılıkla üç farklı model piyasaya süreceğini iddia etmişti. Bunlar arasında daha sağlam olan bir outdoor versiyonu, bir SE ve geleneksel bir Apple Watch modeli yer alıyor.

Apple Watch 8 etrafındaki söylentiler henüz oldukça az, ancak önümüzdeki aylarda akıllı saatte yapılacak olası yenilikler hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız.