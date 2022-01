İPhone’un Apple’ın iPad ve iPod touch gibi diğer cihazlarında da olan cihazı nasıl tuttuğunuza bağlı olarak ekranın otomatik dönmesi en harika özelliklerinden biridir. Fakat bazen iPhone, iPad veya iPod touch ekranınız cihazı çevirdiğinizde otomatik olarak dönmeyebilir. Böyle bir duruma maruz kalmak telefonun kullanımını zorlaştırdığı gibi telefonda bir bozukluk var mı sorusunu aklınıza getirebilir. Ekranın dönmemesinin çoğunlukla çözümü kolay birkaç nedeni vardır. iPhone ekran dönmüyor sorunu çözümü bu yazımızın konusu.

iPhone Ekran Döndürme Kilidi’ni kapatma

Ekran Döndürme Kilidi ayarı, cihazınızı nasıl çevirirseniz çevirin iPhone, iPad veya iPod touch’ınızın ekranının otomatik olarak dönmesini engelleyen bir seçenektir. Cihazınızda ekran dönmüyor sorunu yaşıyorsanız, bunun nedeni Döndürme Kilidi’nin açık olması olabilir.

Ekran döndürme kilidinin açık olup olmadığını nasıl anlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bunun için ekranın sağ üst köşesinde pil göstergesinin yanındaki kilidin etrafında kıvrılan bir ok gibi görünen bir simge olup olmadığına bakın. Bu simgeyi görüyorsanız Ekran Döndürme Kilidi’nin açık olduğunu söyleyebiliriz.

Ekran Döndürme Kilidi’ni aşağıda sıraladığımız adımları uygulayarak kapatabilirsiniz:

iOS Kontrol Merkezi’ni açın. En soldaki kilit ve ok simgesi açık olduğunu belirtmek için seçili durumdadır. Döndürme kilidini kapatmak için kilit ve ok simgesine dokunun. Ekranın üst kısmında mesaj olarak Yönlendirme Kilidi: Kapalı yazdığını göreceksiniz. İşlemi tamamladıktan sonra Kontrol Merkezi’ni kapatabilir ve ana ekranınıza geri dönecebilirsiniz.

İşlemin başarılı olup olmadığını test etmek için iPhone’unuzu tekrar döndürmeyi deneyin. Cihazı çevirdiğinizde ekranın otomatik olarak dönmesi gerekir. Eğer dönmüyorsa, yazının devamındaki diğer adımlara göz atın.

Uygulamanız ekran döndürmesini destekliyor mu?



Telefonundaki her uygulamanın otomatik ekran döndürmeyi desteklemeyeceğini unutmayın. Ekran döndürmeyi desteklemeyen bir uygulama kullanmanız durumunda ekranın dönmesinde problem yaşamanız doğaldır.

Örnek vermek gerekirse birçok iPhone ve iPod touch modellerinin ana ekranı (iPhone 7 Plus ve 8 Plus gibi ekstra geniş ekranlı Plus modelleri dışında) dönemez. Ayrıca bazı uygulamalar yalnızca bir yönde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Telefonunuzu çevirdiğiniz halde, ekran döndürme kilidi aktif olmamasına rağmen, ekran dönmüyorsa bunun nedeni muhtemelen cihazın dönmeyecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Ekranınızın dönme özelliğinin olup olmadığını doğrulamak için için iPhone’un Safari web tarayıcısı gibi döndürmeyi desteklediğine emin olduğunuz bir uygulamasını seçin.

iPhone Ekran Döndürmesi’ni sürdürmek için Ekran Yakınlaştırma’yı kapatmak



iPhone 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus veya herhangi bir iPhone Max modeliniz varsa, telefonunuzu çevirdiğinizde ana ekran otomatik olarak dönme kabiliyetine sahiptir. Bahsettiğimiz modellerde Ekran Döndrüme Kilidi açık olmamasına rağmen ana ekran dönmüyorsa bu sorunla karşılaşmanızın nedeni Ekran Yakınlaştırma olabilir.

Ekran Yakınlaştırma özelliği telefonların daha büyük ekranlarındaki simgeleri ve metinleri daha kolay görülmelerini sağlamak için büyütmeye yarar. Fakat bu özellik ekran dönüşünü engellemektedir. Böyle bir durumda cihazınızın ana ekranını döndüremiyorsanız, aşağıdaki sıraladığımız maddeleri uygulayarak Ekran Yakınlaştırma’yı devre dışı bırakabilirsiniz:

Ayarlar’a dokunun. Ekran ve Parlaklık’ı seçin Ekran Yakınlaştırma bölümünde Görünüm’e dokunun. Standartı seçin. Ayarla’ya dokunun. Telefonunuz yeni yakınlaştırma ayarıyla yeniden başlayacak ve bundan sonra ana ekran dönebilecektir.

Cihazınızı yeniden başlatmak

Ekranı otomatik olarak dönmede sorun yaşayan bir iOS aygıtı için diğer bir basit ve hızlı çözüm yolu iPhone’u yeniden başlatmak veya iPad’i yeniden başlatmaktır. Şayet donanım kaynaklı sorun yaşıyorsanız bu işlem problemi çözmeyebilir, fakat çoğu yazılım kaynaklı sorunu ortadan kaldırır.

iPhone ekranınızın dönmemesi ivmeölçerinizi bozabilir

Kullandığınız uygulama ekranı otomatik döndürmeyi destekliyorsa, cihazınızdaki Ekran Döndürme Kilidi ve Ekran Yakınlaştırma kapalıysa ancak bunlara rağmen ekran dönmesinde hala problem yaşıyorsanız cihazınızın donanımında sorun olması muhtemeldir.

Ekran döndürme, iPhone’u bu kadar özel hale getiren sensörlerden biri olarak sayabileceğimiz ivmeölçer tarafından yönetilmektedir. İvmeölçerin bozulması cihazın hareketini izleyebilmesini ve ekranını ne zaman döndüreceğini bilmesine mani olur. Telefonunuzda buna benzer bir donanım sorunu olduğunu düşünüyorsanız, cihazınızı kontrol ettirmek için bir Apple teknik servisine cihazınızı götürmenizi tavsiye ediyoruz.

iPad’de Ekran Döndürme Kilidi’ni kullanma

iPad’de iPhone ve iPod touch’a çok benzeyen bir işletim sistemi bulunması nedeniyle ekran döndürme biraz farklı çalışmaktadır. Öncelikle tüm iPad modellerinde ana ekranın dönebileceğinden emin olabilirsiniz. Diğer bir husus bazı modellerde ekran döndürme ayarının biraz farklı olmasıdır.

iPad Air veya iPad mini 3’ten daha eski bir iPad sahibi iseniz bahsedeceğimiz işlem sizin için uygundur.

Ayarlar uygulamasında Genel’e dokunun. Burada Yan Anahtarı Kullan adlı bir ayar bulacaksınız. Ses düğmelerinin üzerinde yer alan bu küçük anahtar ile sessizlik özelliğini veya döndürme kilidini kontrol etmeyi seçebilirsiniz .

Daha önceki iPad Air 2 ve daha yeni iPad modellerinde ise yazının daha önceki bölümlerinde anlattığımız gibi ekran döndürmeyi kontrol etmek için Kontrol Merkezi’ni kullanabilirsiniz.

iPhone ekran dönmüyor sorunu çözümü konusu hakkındaki sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.