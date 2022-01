Bazı sabahlar uyandığımızda Instagram’ın açılmadığını görerek “Instagram neden açılmıyor?” diye kendimize sorarız. Elbette yanımızda o an sorabileceğimiz birisi yoksa akla ilk olarak Google araması yapmak gelecek. Instagram bu sabah açılmıyor veya Instagram açılmamaya başladı demeden önce firma tarafında güncelleme amaçlı birtakım değişiklikler yapılmış olabileceğini ve cihazınızın o an Instagram’ı çalıştırma özelliğini yitirebileceğini aklınızdan çıkartmayın. Bir süre bekledikten sonra -her zaman olduğu gibi- sorunun çözüleceğine emin olabilirsiniz ancak birkaç saat Instagram olmadan idare etmeniz gerekebilir.

Bazı durumlarda da Instagram çalışmama sorunu sizden kaynaklanabilir. Yani arkadaşlarınızın birinde aynı marka ve hatta aynı model telefonda Instagram çalışıyor ve sizde sorun varsa bilin ki sizle ilgili bazı şeyler yolunda değil. Başvurmanız gereken bazı yöntemler var ve başarılı olma şansınız yüksek. Bu konumuzda Instagram erişim sorunu olarak nitelendirilen ve bazen de kullanıcı kaynaklı olan sorunların nasıl çözülebileceğine değiniyoruz. Elinizde mobil internet harici Wi-Fi ile erişebileceğiniz bir sabit internet olsa şu aşamada iyi olur.

Instagram eski sürüme dönüş

Gelen güncelleme sonrası sorun yaşamaya başladıysanız Instagram eski sürüme dönüş yolu kalıcı bir çözüm olabilir. Ancak Instagram eski sürümleri Google Play üzerinden indirilemez. Bunun için güvenilir bir APK sitesi tercih etmeniz gerekiyor. Google’da karşınıza gelen her APK sitesine de balıklama atlamamanızı tavsiye ederiz. APK Mirror bizim de tercih ettiğimiz güvenilir bir kaynak. Telefonunuzun internet tarayıcısından apkmirror.com yazarak siteyi açın ve sonra sitenin arama kısmında Instagram olarak bir arama sorgusu gerçekleştirin.

Gelen seçenekler arasından Instagram by Instagram’ı bulun. Instagram’ın resmi uygulamasını bulduktan sonra diğer eski sürümleri bulabileceğiniz bir seçenek de karşınıza getirilecek. Tarihleri de göz önünde tutarak bir eski sürümü indirip yüklemeyi deneyebilirsiniz. Tabii bu işlemin öncesinde mevcut Instagram sürümünüzü telefonunuzdan kaldırın. Ayrıca geliştirilmesi son haline getirilmemiş alfa ve beta gibi sürümlerle karşılaşırsanız göz ardı edin ve kararlı bir sürüm tercih edin.

Detaylar ekranında sürümlerin telefonunuzla uyumlu olup olmayacağına dair bilgiler de yer alacak. Burası çok önemli değil. APK dosyasını telefonunuza indirin ve kurulum işlemine başlayın. Karşınıza gelen sorulara da kuruluma zorluk çıkartmayacak şekilde onay verin. APK Mirror güvenilir bir kaynak hatta belki de en güvenilir kaynaktır. Firmalar tarafından yayınlanan tüm APK dosyalarını size indirme fırsatı verir. Bu yolla bir çözüm üretemezseniz ve “Instagram neden açılmıyor?” sorusuna yanıt bulamadıysanız okumaya devam edin.

Instagram’da önbellek temizleme

Bu yolu hem Android, hem de iOS için deneyebilirsiniz. Instagram’da önbellek temizleme bazı sorunları çözmenizi ve uygulamayı yeniden açabilmenizi sağlayabilir. Android’de sadece Instagram’a ait uygulama verileri ve önbelleği silmek yeterli. Fakat iOS’de uygulamayı silmeniz ve yeniden yüklemeniz gerekli. Uygulamayı iPhone depolama alanından kaldırmak da aynı yolu izlemenizi sağlayacaktır. Bunun için Ayarlar > Genel > Depolama yolunu izleyin.

Açılan listeden Instagram’ı bulun ve uygulamayı kaldırın. Bundan sonra yapmanız gereken tekrardan App Store’a giderek Instagram’ı yüklemek. Tabii bunun için de App Store’da bir “Instagram” araması yapmak yeterli.

Android’de Instagram uygulama önbelleği temizleme işlemi için Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler menüsüne gelin. Tüm uygulamaları gör seçeneği ile birlikte yüklü olan tüm uygulamaların listesi karşınıza getirilecek. Bazı telefonlarda bu seçeneklerin adı farklı olabilir. Siz telefonunuzda bir şekilde yüklü olan uygulamaların listesine Ayarlar üzerinden erişim sağlayın. Listeden Instagram’ı seçtiğinizde uygulamaya dair detaylar açılacak. Verileri Temizle ve sonrasında da Önbelleği Temizle seçenekleri ile Instagram’ı yeni kurulmuş bir hale getirebilirsiniz. Yani Google Play üzerinden yeniden indirmenize gerek yok.

Instagram izinleri etkinleştirme

Instagram hem Android’de hem de iOS’de düzgün şekilde çalışabilmek için bazı izinlerin verilmiş olmasını gerektirir. Eğer izinlerle ilgili bir eksiklik varsa “Instagram neden açılmıyor?” sorusunun cevabı burada gizli olabilir. Instagram’ın istediği izinler kamera, kişiler, mikrofon, fotoğraf ve depolama gibi oldukça çeşitli. Aralarından bir iznin bile verilmemiş olması Instagram’ın çalışmasını engelleyebilir. Android’de Ayarlar > Uygulamalar ve bildirimler menüsünden Instagram’ı seçip sonrasında İzinler menüsüne gelin. Burada istenen tüm izinlerin verilmiş olup olmadığını kontrol edin.

iOS’de ise Ayarlar menüsünden Instagram’a gelin ve tüm izinlerin verilip verilmediğini gözden geçirin. Eğer sürgüsü çekilerek yeşil olmayan bir izin varsa düzeltip uygulamayı yeniden başlatın.

Instagram sunucu kontrolü

Instagram açılmama sorunu var ise sorumlu her zaman siz olmayabilirsiniz. Bu konuda Instagram’ın sunucularını kontrol etmek için kullanabileceğiniz bir servis var: DownDedector.

Bu uygulamanın amacı Instagram sunucularının doğru düzgün çalışıp çalışmadığını görmek ve test eden diğer kullanıcılarla birlikte görüşleri kıyaslamak. Bazı durumlarda Instagram haber akışı görüntülenmiyor, Instragram’a girilmiyor veya Instagram’a web’den erişim yok gibi farklı şikayetler alınabiliyor. Bu tarzda şikayetleri sunucu bazlı hatta bölgesel olarak 24 saatlik bir grafik şeklinde DownDedector’un internet sitesinden görebilirsiniz. Kontrol etmenizi tavsiye ettiğimiz bir diğer nokta da Instagram’ın resmi sosyal medya hesaplarıdır.

Farklı telefondan Instagram’a giriş

Halen bir çözüm bulamadınız… Acaba hesabınızda mı bir şey var? Telefon neden Instagram’a girmiyor? Bunu denemenin bir diğer yolu da farklı bir telefon ile hesabınızı kullanarak Instagram’a girmektir. Birkaç senelik bir telefonu deneyebilirsiniz veya arkadaşlarınızdan, aile fertlerinizden birinin Instagram uygulamasından oturum açabilirsiniz. Bu yol sorunun kimden kaynaklandığı konusunda epey aydınlatıcı olacaktır. Eğer hesabınızla ilgili bir kısıtlama söz konusuysa zaten bir e-posta almış olmanız gerekir. Gelen kutunuzu kontrol edin. Hiçbir şey yoksa Instagram’ın kendisi ile iletişime geçin.

Instagram güncelleme

Denenmesi gerekenlerden biri de Instagram’ın son sürüme güncellenmesi yoludur. Değiştirdiğiniz bazı ayarlar sebebi ile Instagram son sürüme güncellenmemiş olabilir. Bunun için Android’de Google Play’e ve iOS’de App Store’a gidip Instagram’ı arayın. Son sürümü yükleyin. Sonrasında Instagram’ı tekrar açın ve çalıştırmayı deneyin. Bir diğer yol da Instagram’ı tamamen kaldırmak ve sıfırdan yüklemektir. Çözüm konusunda size yardımcı olabilme ihtimali var.

Instagram hata mesajları anlamları

Instagram açılmıyor ve hata veriyor ise hata mesajları belirli anlamlar taşıyabilir. Sorunlarla ilgili olarak Instagram’ın resmi sitesindeki şu sayfayı kontrol edebilirsiniz. Bazı durumlarda Instagram mobil cihazınızda çalışmayıp masaüstünde çalışabilir, tam tersinin de olabilmesi mümkündür. Sorunun Instagram ile ilgili olup olmadığını anlamak için bu yolu da izleyebilirsiniz. Eğer bir mesaj görüyorsanız Instagram hata mesajları anlamları internette de fazla şekilde yer aldığından bu konuda da bir arama gerçekleştirmek faydalı olabilir.

Instagram’da VPN sorunu

Instagram’da VPN sorunu zaman zaman yaşanabiliyor. Bunun daha çok VPN sunucuları ile ilgisi olabiliyor. Böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız VPN’i kapatıp Instagram’a girmeyi deneyin veya farklı bir sunucu konumu seçin. Sorun hala devam ediyorsa bu kez de farklı bir VPN uygulaması kullanmayı deneyebilirsiniz. Zaman zaman Instagram bazı VPN’lerden kaynaklanan işlemleri engelleyebilmektedir. Bunu da bilmekte fayda var.

Instagram veri kullanımı kısıtlama

Instagram veri kullanımı kısıtlama yapmış olabilir misiniz? Bazı durumlarda bu seçeneğin seçili olması Instagram’ın çalışmasına ve hatta açılmasına engel olabilir. Bunu kontrol etmek için telefonunuzun ayarları üzerinden Instagram’a gidin ve arkaplan veri kullanımı ile ilgili seçeneğin aktif olup olmadığına bakın. Seçeneğin kapatılması yani kısıtlamanın kaldırılması belki de aradığımız çözümdür.

Hack’lenmiş Instagram nereye şikayet edilir?

Hesabınızda hack’lenme ile ilgili bir durum olabileceğinden şüpheliyseniz ve bunun nedeniyle giriş yapamadığınızı düşünüyorsanız bu bağlantı üzerinden Instagram ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal bir süreç başlatmak istiyorsanız izlemeniz gereken yolu Emniyet yetkililerinden öğrenmeniz gerekli. Hesabınızı geri almak gibi konularda Instagram ile iletişime geçilmesi gerekli. Benzer tüm konular için Instagram yardım sayfalarına da bakmanızı öneririz.

“Instagram neden açılmıyor?” demeden önce yapılması gerekenleri araştırdık. Siz de farklı tecrübelerinizi forum sayfamız üzerinden bizlere bildirebilirsiniz.