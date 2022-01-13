Apple TV için en iyi karaoke uygulamaları

Karaoke, son yıllarda giderek daha popüler hale geldi ve bu popülerliği kesinlikle hak ediyor. Karaoke aktiviteleri kadar eğlence vaat eden pek fazla gece programı bulamayız. Apple TV uyumlu karaoke uygulamalarıyla, salonunuzdaki büyük ekran TV’de arkadaşlarınızla ve ailenizle keyifli bir akşam yaşayabilirsiniz.

Elbette yaşayacağınız deneyim büyük ölçüde kullandığınız uygulamaya bağlı. Bu rehberde, gece partisini daha eğlenceli hale getirmeyi kesinleştiren en iyi uygulamaları anlatıyoruz.

Smule

Smule, açık ara en yaygın ve iyi düşünülmüş bir Karaoke uygulamasıdır. Size piyasanın en büyük şarkıcılarından çoğunun en yeni şarkılarını ve albümlerini dinletmek için kütüphanesini sürekli olarak güncelliyor.

Smule, geleneksel bir Karaoke uygulamasının yapacağı her şeye ek olarak, mükemmel şarkı söylemeniz için dikkat etmeniz gereken perde ve duraklamalar noktasında da sizi uyarıyor. Hem eğlenip hem de şarkı söylemenizi geliştirmenin en iyi yollarından biri de Smule uygulamasıdır.

Ancak, Smule’un korkunç bir müşteri hizmetleri var ve şikayet bildirmek temelde imkansız. Bunun dışında, beklenmedik derecede depolama alanını işgal etmeye yatkın bir uygulamadır ve önbelleğinizi dakikalar içinde doldurur.

Ayrıca Smule, son güncellemelerle beraber ücretli aboneliği inanılmaz derecede şart koşmaya başladı. Özelliklerinin çoğunu ücretli bir opsiyon altına alarak sıradan kullanıcılara uygulamadan yararlanabilecekleri çok az şey bıraktı.

Fiyat: Ücretsiz (VIP aboneliği 2,99$’dan başlıyor)

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Misuero Karaoke Latino: Latin müziği için en kalitelisi

Misuero Karaoke Latino, özellikle Latin müziği için düşünülmüş bir Karaoke uygulamasıdır. Bu sınırlama uygulamanın yaklaşık birkaç bin şarkıdan oluşan küçük bir şarkı kütüphanesine sahip olmasına neden olmuş. Servisin müzik türleri arasında Balada, Regional Mexicana, Pop, Bachata, Merengue, Salsa, Duranguense ve diğer birkaç tür yer alıyor.

Uygulamanın düzenli olarak güncellenmesi çok önemli. Ancak sınırlı sayıdaki şarkı nedeniyle herkes için uygun değil.

Ücret: İlk 200 şarkı için ücretsiz (Abonelik 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Karaoke on Demand: Üst düzey

Karaoke on Demand, bu listedeki en iyi programlardan biridir. Bu serviste de şarkı seçimi oldukça sınırlı olsa da, uygulama bu açığını kapatmayı başarmış.

İyi bir kullanıcı deneyimine ve tasarım olgunluğuna sahip olması onu daha etkileyici hale getiriyor. Uygulama daha çok Pop, Rock, Country, Blues, R&B vb. türlerine odaklanmış.

Fiyat: Ücretsiz (Abonelikler 9,99 dolardan başlıyor)

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YouTube: En popüler seçenek

Bu yüzyılda yaşıyorsanız, Google’ın video platformu YouTube hakkında çok şey duydunuz demektir. Birçok YouTube alternatifi varken, platformun Karaoke için de en iyi yerlerden biri olduğunu ilk defa duymuş olabilirsiniz.

Platform, eğlenceyi sonuna kadar yaşamanız için sonsuz Karaoke videosuyla dolu. Bu platformda çoğunlukla tüm şarkıları bulabilirsiniz. Elbette kullanımı tamamen ücretsiz. Oldukça hoş, değil mi?

Fiyat: Ücretsiz

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AirPlay: Mac ve iPhone kullanıcıları için

AirPlay, Apple’ın tüm Apple cihazlarında bulunan lisanslanmış özelliğidir. Bu özellik, iPhone veya Mac’inizdeki herhangi bir medyayı Apple TV’nize yansıtmaya olanak tanıyor.

Bu, Apple TV’nizin iPhone ve Mac App Store’daki Karaoke uygulamalarına erişmesini sağladığı için, ilginç bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.