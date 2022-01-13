Garmin Fenix ​​7 ve Instinct 2 18 Ocak’ta 720 Dolar’dan piyasaya çıkabilir

Yeni Garmin Fenix 7’nin resmi tanıtımı muhtemelen önümüzdeki hafta gerçekleşiyor. Garmin Garmin Norveç ve Garmin İsrail, Instagram sayfalarında 18 Ocak’ta bir etkinlik için davetiye yayınladılar. Fenix ​​7, 7S ve 7X’e ek olarak, yeni Garmin Epix 2 ve Instinct 2 muhtemelen bu etkinlikte tanıtılacak.

Bazı noktalar:

Yeni Garmin saatlerinin 18 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.

Tanıtılacak modeller arasında Fenix 7, Fenix 7S, Fenix 7X, Epix 2 ve Instinct 2 yer alabilir.

Fenix 7’nin en ucuz versiyonu büyük olasılıkla 720 civarı olacak.

Bu haberimizde Fenix 7 serisinin ve Garmin Epix 2’nin ilk fotoğraflarını görebilirsiniz.

Daha geçen hafta Garmin, sporcular için yeni akıllı saatlerini CES’te tanıttı. Venu 2 Plus ve Vivomove Sport, Garmin’in orta ve alt fiyat kategorilerinde yer alıyor. Şimdi sırada en üst düzey spor saatleriyle tanışacağımıza dair bulgular var.

Garmin, bu reklam davetiyesi ile çeşitli Instagram kanallarında bir etkinliğin tanıtımını yapıyor

Markanın İsrail ve Norveç Instagram hesaplarında Garmin, 18 Ocak için bir etkinlik duyurusu var. Üreticinin daima Salı veya Perşembe günleri yeni akıllı saatleri tanıtmasından yola çıkarak, bu tarih Fenix 7 serisinin lansmanı için uygun olacaktır. Raporlara göre Garmin, gelecek hafta efsanevi Epix’i yeniden piyasaya sürüyor. Ayrıca süper dayanıklı ve karizmatik Instinct’in ikinci neslini tanıtacak.

Ayrıca ilginç şekilde, Garmin Fenix 7s bir İsveç çevrimiçi mağazası NetOnNet’te listelenmişti. 6.490 SEK’lik fiyat yaklaşık 630 Euro’ya veya ~ 720 Dolar’a denk geliyor, ancak ABD’deki fiyatlar farklılık gösterebilir.

Garmin Fenix ​​7s’in ürün sayfası çevrimiçi mağazadan kayboldu. Elbette internet asla unutmaz.

Aniden ortadan kaldırılan NetOnNet’in ürün sayfası sayfası, satış başlangıç tarihi olarak 18 Ocak’a işaret ediyordu. Tipik olarak, Garmin’in akıllı saatleri duyuru etkinliğinden hemen sonra satışa çıkıyor.