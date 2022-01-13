iOS ve Android için en iyi takvim uygulamaları

Hafızanıza güvenmediğiniz durumlarda daha fazla düzenli olmaya çalışmanız oldukça doğal. Bu durumda akıllı telefonunuzu kesinlikle bir “planlayıcı” olarak kullanmalısınız. Bir takvim uygulamasıyla, e-postalardaki randevuları rahatça içe aktarabilir, bildirimler alabilir ve diğer kullanışlı özelliklerden yararlanabilirsiniz. iOS ve Android için en iyi takvim uygulamalarını bu yazıda bir araya getirdik.

Artık bir yeri hatırlamak için arama yapmaktan veya fotoğraf çekerek kaydetmeyi bir kenara koyun: Akıllı telefonuna bir randevu planlayıcısı ve düzenleyicisi olarak oynayabileceği iki önemli rol verin. Hareket halindeyken dahi önemli randevulardan veya özellikle doğum günleri hakkında bildirimler almak inanılmaz derecede hayat kolaylaştırıcı olacak. Akıllı telefonunuz sürekli İnternet’e bağlı olduğundan, tüm takvim uygulamaları Outlook takviminiz veya e-posta hesabınızla senkronize olacak.

Ancak, tüm takvim uygulamaları aynı kabiliyetlere sahip değil. Aralarında kumaş farkı olabiliyor. Bu nedenle, size Android akıllı telefonunuz veya iPhone’unuz için en iyi takvim uygulamalarını listeliyoruz.

Android için takvim uygulamaları

Google Takvim

Google Takvim’i neredeyse her Android akıllı telefona önceden yüklenmiş olarak kulanabilirsiniz. Daha önce hiç takvim uygulaması kullanmadıysanız, bu uygulamaya kesinlikle bir şans vermelisiniz. Özellikle Google ekosistemiyle bağlantısı nedeniyle ilgimizi çekiyor. Büyük olasılıkla size hayatınızı kolaylaştırabilecek çok yönlü bir çözüm olacak.

Büyük olasılıkla Google Takvim’i hem özel hem de profesyonel hesaplarında kullanan pek çok çalışan var. Randevuları tarayıcı aracılığıyla bilgisayardan yönetebilir (bu adrese gitmeniz yeterli) ve akıllı telefonunuz üstünden hatırlatma almayı sevebilirsiniz. Yazılım devi, Google Takvim’in kendisine ait diğer Google servisleriyle de entegre etmişti.

Örneğin randevuları direkt Google Meet’teki bir sohbet odasına bağlayabilir ve hatta iş arkadaşlarınızın anonimleştirilmiş takvimlerini görebileceğiniz, şirketteki diğer randevularda arama yapabilirsiniz. Google Takvim ayrıca, hatırlatıcılar ve hızlı notlar almak için harika bir uygulama olan Keep ile birlikte çalışıyor. Tabii ki, bu servislerin tamamı bir Android uygulaması olarak tüm telefonlarda yer alıyor.

Google Play Store’da Android için Google Takvim

Olur da Android akıllı telefonunuzda Google Takvim’i bulamıyorsanız, lütfen uygulamayı Google Play Store’dan indirin. İkinci cihaz olarak bir iPhone kullanıyorsanız, aşağıda iOS sürümünü bulacaksınız.

Apple App Store’da iPhone için Google Takvim

aCalendar

aCalendar, Almanya menşeeli popüler bir takvim uygulamasıdır. Uygulamayı çalıştırdığınızda, önce size kısa bir eğitimden geçiriyor. Kullanımı son derece kolaydır: Ekranda yatay bir kaydırma ve dikey kaydırma iki moda geçebiliyor.

Uygulama elbette Google hesabınızla senkronizasyon özelliğine sahip. Böylece randevularınızı bilgisayarınızdan takip edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Halihazırda Google Takvim’i kullanıyorsanız, uygulama hepsini içeri alacaktır.

Google Play Store’da Android için bir Takvim

Sonuç olarak, aCalendar’ın kullanımı kolay ve sezgisel. En iyi takvim uygulamalarından birinden umduğunuz tüm özelliklere sahiptir. İlginizi çektiyse Google Play Store’da aCalendar’ı tamamen ücretsiz bulabilirsiniz.

Microsoft Outlook

Çok kabiliyetli dijital planlayıcılardan biri de güçlü bir Android uygulaması olan Microsoft Outlook. Tipik olarak randevularınızı PC’nizdeki Outlook aracılığıyla planlıyorsanız veya postalarınızı bir Outlook adresi aracılığıyla alıyorsanız, bu uygulamayı yüklemek çok iyi bir fikir. Ancak, Android için bağımsız bir takvim uygulaması arıyorsanız, Outlook da rahatça tercih edilebilir.

E-posta bağlantısı sayesinde, bulunan randevuları doğrudan takviminize aktarabilir ve Teams, Zoom, BlueJeans ve Webex gibi platformlarla tıpkı Google ekosisteminde yaptığınız gibi doğrudan görüntülü görüşmeler planlayabilirsiniz. Fakat sadece aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşılan bir takvimi planlamak istiyorsanız, bunu da yapmak mümkün.

Ayrıca akıllı telefonunuz Outlook’taki önemli randevuları da hatırlatacaktır. Ancak tek bir ön koşul var; ücretsiz bir Microsoft hesabı oluşturmanız.

Google Play Store’dan Microsoft Outlook’u indirin

Any.do

Outlook ve Google arasındaki e-posta istemcileri savaşından sıyrılma zamanı. Şimdi Any.do’ya göz atmalısınız. Android için en kapsamlı ve yakışlıklı takvim uygulamalarından biridir. Fakat, en etkileyici özelliklerden bazıları yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Örneğin, WhatsApp mesajlarını bildirim almak veya belirli bir konuma geldiğinizde size hatırlatmasını istiyorsanız, yıllık 39,99 ABD doları ödemeniz gerekecektir. Bu sizin için pek önemli değilse, uygulamanın esas odaklandığı alan olan bir yapılacaklar listesi özelliğiyle ilgilenebilirsiniz.

Takvim bölümüne ikinci bir sekmeden erişiyorsunuz. Burada da uygulama açıkça farkını ortaya koyuyor. Üst alanda tarihleri içeren kaydırılabilir bir liste var. Burası planladığınız randevularınız olan günlerde sizi yönlendiriyor. Alternatif olarak, farklı görünümler de var- haftalık, 3 günlük görünüm ve kişisel randevuların listesi.

Any.do’yu Google Play Store’dan indirin

Simple Calendar / Basit Takvim

Ünlü ve en iyi takvim uygulamalarının neredeyse hepsi, imkan olan her şey için bulut ortamına, hesap oluşturmanıza ve elbette içe aktarma özelliklerine güvenir. Peki, tüm bu süreçlerin basit kalmasını istemez miydiniz? Android’de Basit Takvim uygulaması tam olarak bu işe yarıyor. İlk açılıştan sonra uygulama, randevu girişleri ekleyebileceğiniz bir takvim açıyor.

Başlık, etkinliğin içeriğini ve konumu girebilir ve ayrıca otomatik hatırlatıcılar zamanlayabilirsiniz. Renklendirme yapılması da biraz daha netlik sağlar. Basit arayüze rağmen, bazıları ne yazık ki ücretli kullanıcılar için opsiyonlanmış birçok farklı özelleştirme seçeneği var.

Premium sürüm Google Play Store’da şu anda 0,99 ABD doları. Uygulama hala geliştirme aşamasında olduğu için Basit Takvim / Simple Calendar’ı bir tür beta sürümü olarak düşünün. Ayrıca, takvim bilgileri dahili bellekte saklandığından, gizliliğinize önem veriyorsanız Basit Takvim’i öneriyoruz.

Google Play Store’da Basit Takvim

Apple iOS için takvim uygulamaları

Apple Takvim

Güçlü ve kullanımı basit bir takvim mi arıyorsunuz? Öyleyse, iOS’ta yer alan yerleşik uygulamayı önermeliyiz. “Apple Calendar” doğrudan iCloud’a bağlı çalışıyor. Tıpkı Google’da olduğu gibi yüksek derecede konfor ve hız sağlıyor. Bunun nedeni, kısıtlı konfora sahip telefon ekranı yerine bilgisayarda planlamalar oluşturabilmeniz ve daha sonra hareket halindeyken bilgilendirmeler alabilmenizdir.

E-posta servisi olarak iCloud hesabınızı da kullanıyorsanız, randevuları direkt içe aktarabilirsiniz. Bu senaryo, iPhone veya iPad’de kullandığınız alternatif e-posta uygulamaları için de geçerlidir. Takvim uygulamalarının hoş bir estetiğe sahip olması ve işletim sistemiyle birlikte gelmesi yalnızca Apple’a özel bir durumdur.

Apple Takvim’i denemek için iPhone’unuzda arama yapmanız yeterli. Zaten önceden yüklendiği için ve çalıştırdığınızda oturum açmış olursunuz.

Google Takvim

Google ürünleri Apple’ın iOS ortamında da çok konforlu. Orada da Google ekosisteminin kullanılmasını rahatlıkla önerebiliriz. Çünkü Google Takvim ile yukarıda bahsedilen tüm avantajların yanı sıra randevularınız ve hatırlatıcılarınız için de güçlü bir bulut çözümüne sahip olacasınız.

Belirtmeliyiz ki Google Takvim’in iOS uygulamasını neredeyse Android sürümünden daha hoş. İşletim sistemine entegrasyon da tamamen kusursuz ve takvimi sesinizle kontrol edebilir veya doğrudan e-posta uygulamasından randevuları uygulamaya aktarabilirsiniz.

Android’de olduğu gibi, Google Takvim tamamen ücretsizdir ve reklam yok. Ancak burada ürünün bedeli sizin verilerinizdir. Google her servisinde olduğu gibi verilerinizi anonim hale getirerek şirkete aktarıyor.

Apple iOS için Google Takvim’i indirin

FileCalendar

App Store’da üretkenlik uygulamaları sıralamasında ilk 20’de yer alan Alman geliştirici Homburg&Schmidt tarafından yapılan “FileCalendar” var. Uygulama ücretsiz değil ve kullanmak için 2,99$ ödemeniz isteniyor. Karşılığında konsept, birçok kullanıcının App Store yorumlarında yemin ettiği bir şey.

Çünkü isminden de fark edileceği gibi çeşitli randevu ve tarihlere sahip dosyaları kolayca bağlayabilirsiniz. bu dosyalara kendi notlarınızı da yazabilmeniz önemli. Bu özellikle profesyoneller için oldukça pratik bir özellik olabilir. Pazartesiden Cumaya kadar belirli dosyalar üstünde çalışmak zorundaysanız, FileCalendar ile her şeyi bir sistematiğe oturtabilirsiniz.

Ayrıca iCloud’a doğrudan bağlantı yapabiliyor. Böylece dosyaları doğrudan MacBook veya iPad ile düzenleyebilirsiniz.

AppStore’da FileCalendar’ı indirin

FileCalendar’ın Lite sürümünü AppStore’dan indirebilirsiniz, tam sürüm fiyatı 2,99 Dolar.

Fantastical

İnternette araştırma yaparken, Fantastical uygulamasını daima iOS için takvim önerileri arasında bulabilirsiniz. Bu uygulamanın büyük bir gücü, Google Takvim’e ek olarak Microsoft hesabınızı, Outlook, Yahoo ve diğer hesaplarınızı aktarabilmenizdir. Ayrıca, birçok kullanıcı kusursuz arayüzüne de bayılıyor.

Randevuları kolayca kaydetmeniz için dahili ses girişi ile kullanım da kolaylaştırılmış. Modern takvim uygulamalarında daima olduğu gibi, düzgün şekilde aktarılmış bir randevudan doğrudan görüntülü aramalara geçebilirsiniz.

Fantastical’i App Store’dan indirin

Fantastical, App Store’da ücretsiz olarak mevcut. Ancak yeni versiyon 3 ile şirket bazı premium özellikleri içeren bir abonelik modeline geçti. Abonelik, bir takvim uygulaması için ayda 4,99 ABD Doları veya yılda 39.99 ABD Doları istiyor. Oldukça fazla ve gereksiz.