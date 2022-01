Neredeyse her teknolojik cihazda olabileceği gibi iPhone kulaklık girişi temassızlık sorunu da bir süre sonra Apple kullanıcılarının başını ağrıtan sorunlar arasına yerleşiyor. Eğer kulaklık takılı olduğu halde müzik çalmıyorsa veya bir telefon görüşmesi yapamıyorsanız iPhone kulaklık girişi bozuldu şeklinde bir teşhis konabilir. Elbette bu tip arızaların onarımı mümkün fakat doğru testleri yaparak sorunun ne olduğunu bilir hale gelirseniz bu her bakımdan avantajınıza olacaktır. Yazımızda iPhone kulaklık girişi temassızlık sorunu nedenlerini ele alıyoruz.

Dediğimiz gibi Apple teknik servisi veya piyasada hizmet veren deneyimli birçok teknik servis kolaylıkla sorunu çözebilir fakat burada önemli olan kulaklık girişinin gerçekten bozuk olduğuna emin olmak. Basit bir sorun için cihazınızın içini açtırmaya gerek yok değil mi? Bu hem zaman kaybı hem de daha yüksek fiyatlı bir maliyet demek. Peki iPhone’da kulaklık girişinin bozulduğu nasıl anlaşılır? Evet bazı şeyler deneyerek buna emin olabiliriz. Hazırsanız başlayalım.

iPhone’da farklı kulaklık çalıştırma

Her ne kadar yazının konusu iPhone kulaklık girişi hakkında olsa da bahsedeceğimiz ipuçlarının çoğu kulaklık girişi olmayan modellerin de ses sorunlarını çözmek konusunda size yardımcı olabilir. İlk olarak kulaklık girişinin bozuk olduğuna kesin olarak emin olmak için iPhone’da farklı bir kulaklık çalıştırma yolunu deneyin. Evde veya bir arkadaşınızdaki farklı bir kulaklığı iPhone’a takın ve ses gelip gelmediğine her iki kulaklığın çalışıp çalışmadığına bakın. Farklı bir kulaklıkta her şey normalse bu işin suçlusu kulaklığınızdır. Kesinlikle kulaklık girişi ile uğraşmayın ve yeni bir kulaklık alın. Farklı kulaklıklarda sorun devam ediyorsa bir de kulaklık girişini temizleme adımını deneyin.

iPhone’da kulaklık girişini temizleme

Hemen hemen her iPhone’da 3.5 mm kulaklık girişi veya Lighting bağlantısı bir süre sonra giyilen kıyafetlerden kaynaklı olarak kumaş artıkları ile dolabilir ve bu da temassızlık sorununu ortaya çıkabilir. Böyle bir sorunun tespiti için öncelikle parlak bir ışıkla kulaklık girişi yuvasının içine bakın. Pek de temiz görünmüyorsa küçük müdahalelerle temizlik işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Parlak ışık konusunda bir başka telefonun el feneri özelliğinden yardım alabilirsiniz.

Eğer iPhone kulaklık girişi temizleme gerektiriyorsa öncelikle sert şekilde üfleyerek bir deneme yapın. Fakat sonuç alabileceğiniz gibi değilse oto servislerinde kolay şekilde bulabileceğiniz basınçlı hava ile işlemi tekrarlayın. Nefeste az da olsa nem olabileceği için elinizde fırsat varsa nefesle hiç denemeden doğrudan basınçlı hava uygulayın. Tabii bu esnada hoparlör gibi bölgelere basınçlı hava tutmayın çünkü diyafram görevini gören kağıdın yırtılmasını ve çatlak sesler çıkarmasına neden olabilirsiniz. Dikkatli şekilde iğne gibi ince ve uzun cisimler kullanmak da işe yarayabilir.

iPhone’u yeniden başlatma

Mutlaka işe yarayacağının garantisi yok ancak iPhone’u yeniden başlatma kulaklıktan ses gelmiyor şeklinde bir soruna çare olabilir. iPhone’u yeniden başlatma aslında yaşanan birçok sorun için çözüm niteliğinde. Denemekten kesinlikle bir zarar gelmez. iPhone’u yeniden başlattığınız zaman mevcut bellek tamamen temizlenecektir. Belki de sorunun kaynağı düşük bir ihtimal de olsa bu olabilir. iPhone’u yeniden başlatma adımları genelde aynıdır ve şu adımları deneyebilirsiniz.

Güç ve ses düğmelerinden birine basılı tutun. Kaydırma ekranını soldan sağa çekin. iPhone’un tamamen kapanmasını bekleyin. Apple logosunu görene kadar güç tuşuna basılı tutun.

Eğer bu bir işe yaramazsa ve deneme ihtimaliniz varsa iPhone’u donanımsal sıfırlama yolunu da deneyebilirsiniz. Çözüm konusunda işe yarayabilir fakat hafızada kayıtlı olan her şeyi sileceğinden bu yöntemi sadece fırsatı olanlara tavsiye ediyoruz.

iPhone’da AirPlay kontrolü

iPhone’da kulaklıklardan ses gelmemesi iPhone’un sesi başka bir cihaza yönlendirmesinden kaynaklanabilir. Normal şartlarda iPhone’a kulaklık takıldığı anda sesin kulaklığa yönlendirilmesi gerekir. Eğer tabii ses AirPlay üzerinden AirPods‘a gidiyorsa durum böyle olmayabilir. AirPlay’in durumunu ve sebebin gerçekten bu olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

Denetim Merkezi’ni açmak için iPhone ekranını kaydırın. Modele göre bu değişiklik gösterebilir; mesela iPhone X ve sonrasında sağ üstten aşağı doğru çekmelisiniz. Denetim Merkezi üzerinde sağ üst köşede AirPlay düğmesi yer alacak. Düğmeye dokunun. Kulaklıklar veya hangi seçenek mevcutsa dokunun. Denetim Merkezi’nin kapatmak için Home tuşuna basın.

Ayarları bu şekilde gerçekleştirdiğinizde iPhone’un sesi artık yerleşik hoparlörlere gönderilecektir. AirPlay’e yönelik ayarlar da bir çare olmazsa Bluetooth ayarlarına da bir göz atın.

iPhone Bluetooth ayarları

Tıpkı AirPlay ihtimali gibi Bluetooth bağlantısı da açıkken daha önceden eşleşme sağlanan bir cihaza ses iletimi yapabilir. Denetim Merkezi’ni açın ve Bluetooth simgesine dokunun. Eğer Bluetooth açıkken bunu yaparsanız o andaki tüm aktif Bluetooth bağlantılarını kesebilirsiniz ve çözüm sağlanmış olabilir. Bluetooth’u kapattıktan sonra kulaklık girişine çalıştığından emin olduğunuz bir kulaklık takarak tekrardan deneme yapın.

iPhone kulaklık girişi arızası

Tüm bu denemelerden sonra hiçbir şey değişmediyse artık iPhone kulaklık girişi arızasına emin olabilirsiniz. Garantili bir iPhone’ununuz varsa Apple Yetkili Servisi’nden randevu almanızı tavsiye ederiz. Garanti süreniz sona ermişse ve güvenebileceğiniz iPhone servisleri varsa bu daha ekonomik bir yol olabilir. Tavsiye için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. +

iPhone kulaklık girişi temassızlık sorunu ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamız üzerinden bize yönlendirebilirsiniz.