iPhone ve iPad: Pages uygulamasında kelime sayısı nasıl gösterilir?

İster üniversitedeki bir tez, ister iş için bir sunum olsun, bir yazılı belge yazarken, uzunluğu, sayfalar, kelimeler ve hatta karakterler olarak öğrenmek isteyebilirsiniz. Ve Apple, yerleşik bir kelime sayma aracıyla bunu son derece kolaylaştırıyor. iPad, iPhone ve Mac’teki Pages uygulamasında kelime sayısını hızlı bir şekilde göstermek mümkün. Nasıl yapılacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

iPad’deki Pages uygulamasında kelime sayısı nasıl kontrol edilir?

Pages uygulamasında bir belge açın.Araç çubuğunun sol üst köşesindeki Görünüm Seçenekleri’ne (kenar boşluklu dikdörtgen simge) dokunun.

Sözcük Sayısını Göster’i açın.

Kelime sayısı altta görünecektir.

Diğer istatistikleri görmek için iletişim kutusuna dokunun.

iPhone’da kelime sayısı nasıl görüntülenir?

Pages uygulamasında bir belge açın.

Sağ üstteki Diğer’e (daire içinde üç noktalı simge) dokunun.

Sözcük Sayısı’nı açın.

Bitti’ye dokunun.

Kelime sayısı altta görüntülenecektir.