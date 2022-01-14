iOS 15 sorunları ve çözümleri üzerine çok fazla konuşulmaya başlandı çünkü yeni işletim sisteminden birçok açıdan beklentiler vardı ancak yeniliklerle birlikte bazı sorunlar da gelmeye başladı. Apple beliren sorunları her bir ara güncellemede çözüyor ancak bazen de en başında bir sıkıntı gibi görünmeyen ancak kullanıcıların zamanla keşfettikleri durumlar da zamanla belirerek ve iOS 15 için genel bir sorun kategorisine yerleşiyor. Konumuzda yaygın iOS 15 sorunları ve çözümleri nedir; detaylı şekilde ele alıyoruz.

iOS 15 Beta’dan sonra kararlı sürüm yayınlanmaya başlandı ancak bu denli hatalarla dolu bir kararlı sürüm elbette kimse tarafından beklenmiyordu. iOS 14 kullanan telefonunuz iOS 15 güncellemesi sonrasında çok sorunlu bir hale gelebilir ve modele göre bile farklı şikayetler meydana gelebiliyor. Neyse ki zaman kavramını göz ardı edersek bunların hiçbiri çözümsüz değil. Hatta ilk etapta makro moduna dair büyük bir sorun vardı ve ara iOS 15 güncellemeleri ile birlikte tamamen çözüldü. Bu tarz bazı sorunlar yine var ve zamana bağlı şekilde hepsi geçmişte kalacak.

iPhone çok pil harcıyor

iPhone çok pil harcıyor diye şikayet etmeyen yok denecek kadar azdır. Eğer iOS 15 güncellemesi sonrası iPhone’un daha fazla pil harcadığını düşünüyorsanız paniğe gerek yok. Bunun arkasında bir yazılım sorununun olduğunu söyleyebilmemiz mümkün ve durumu düzeltmek için yapabileceğiniz bazı adımlar var. Öncelikle Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulaması Yenileme ve buna ek olarak Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri yollarına giderek karşınıza gelen tüm seçenekleri devre dışı bırakın.

Eski olan uygulamaları güncellemek ve kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak da pil tüketimi adına olumlu adımlardır. Aralıklı olarak Pil menüsünden hangi uygulamaların ne derecede pil harcadığını inceleyerek uygulamayı kaldırmayı düşünebilir veya pil tüketimi konusunda cömert olan uygulamaları kullanırken biraz daha kontrollü olabilirsiniz.

iPhone’da Spotify pil tüketimi sorunu

Son zamanlarda birçok iPhone kullanıcısı Spotify kullanırken iPhone’un çok hızlı şekilde pil boşalttığı konusunda şikayetlerde bulunuyor. Evet; bu sorunu Spotify bile kabul etti ve Apple da şu an iOS güncellemesi ile Spotify pil tüketimi sorunu çözümü için uğraş veriyor. Elbette bunun da sebebi iOS 15’teki bir yazılım hatası denebilir. Kalıcı bir çözüm için hem Apple tarafından, devamında da Spotify tarafından güncellemelerin gelmesi gerekiyor. Tabii Spotify içinde de yapabileceğiniz bazı adımlar var ancak o bambaşka bir konu.

iPhone ekran kilidi açılmıyor

Face ID şu ana kadar gelmiş geçmiş en gelişmiş kilit açma teknolojisi fakat pandemi nedeniyle kimse bunun ne kadar da faydalı olduğunu idrak edemedi. Hem kış şartları, hem de maskeler derken Face ID yüz tanıma yaparak ekran kilidi açmakta son derece zorlanır halde. Şu anda maskeli şekilde iPhone ekran kilidini açmanın en kolay yolu iPhone ile eşleştirilmiş bir Apple Watch kullanmak diyebiliriz. Elbette şifre girmek de basit bir yöntem ancak Apple Watch’ı olanların buna bile uğraşmasına gerek yok.

Apple Watch siz maskeliyken iPhone’un kilidini açmazsa ne yapabilirsiniz? Pek çok iOS 15 kullanıcısı bu sorunu yaşadı ve Apple da bunun için bir düzeltme yayınladı. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Güncellemenin sonrasında Apple Watch ile iPhone’un ekran kilidini açabilir hale geleceksiniz. Ancak sorun devam ediyorsa daha farklı adımlar izlemeniz gerekebilir. Örneğin; yeniden eşleştirmeyi denemek sorunu çözebilir.

iPhone’da uygulamalar kapanıyor

iPhone’da uygulamalar kapanıyor şikayeti iOS 15 ile birlikte iyice duyulmaya başlandı. Bazı uygulamalar daha açılır açılmaz kapanıyor, bazıları da kullanma sırasında kapanıyor. Bu sorunları çözebilmenin tek yolu -en azından şimdilik- uygulamaları güncellemek gibi görünüyor. Uygulamaların eski sürümleri çökme ve donma gibi eğilimlerde olabilirler ve güncelleme çoğu zaman kalıcı bir çözüm olabilir. Bu nedenle uygulamaları güncellemek ilk şart olmalı. Eğer yine de bir sonuç alamıyor gibiyseniz tamamen kaldırarak yeniden kurmayı deneyin.

Uygulamaları güncellemek için App Store’u açın ve sağ üstteki profil fotoğrafınıza dokunun. Karşınıza gelecek ekranda tüm uygulamaları tek seferde güncelleme şansınız bulunuyor. Uygulamaları silmek içinse ana ekranda uygulama simgesine uzun şekilde basın ve karşınıza gelen seçeneklerden Uygulamayı Sil komutunu verin.

iPhone’da Wi-Fi çalışmıyor

iOS 15 ile birlikte iPhone’da Wi-Fi çalışmıyor şikayetleri de bir hayli artış gösterdi. Bazı iPhone’lar bağlı oldukları Wi-Fi’dan otomatik olarak kopuyor ve bazen de ısrarla aynı ağa bağlanmayı reddedebiliyorlar. iOS’deki bu sorunlar asında iOS 15’e mahsus değil. Yıllardır cihazdan cihaza fark eden birçok sorunu ele alabiliriz. Belki uygulayabileceğiniz birkaç adım ile bu tip sorunları çözebilirsiniz.

Wi-Fi’ı kapatıp açmak için Ayarlar > Wi-Fi yolunu izleyin ve Wi-Fi anahtarını kapatıp biraz bekleyip tekrar açın.

Wi-Fi ağını unutup yeniden bağlanmak için Ayarlar > Wi-Fi ve “i” tuşuna basın. Bu ağı unutun ve şifresini girip tekrar bağlanın.

Ağ ayarlarını sıfırlamak içinse Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla seçimi yaparak buradan Ağ Ayarlarını Sıfırla komutunu verin.

iPhone’da erişim noktası sorunu

iOS 15’te erişim sorunu da yaşanıyor ve iPhone’u erişim noktası olarak kullanmak isteyenlerin birçok sıkıntı yaşadığı kaydediliyor. Bilgisayarınızı iPhone’a bağlayarak internete girmek istediğinizde kişisel erişim noktası özelliklerinin birçoğu çalışmamaya başlıyor. Eğer siz de aynı dertten yakınıyorsanız anlatacağımız adımları takip etmeniz birçok yönden kolaylık sağlayabilir. Kesin bir düzelme olacağını söyleyemeyiz ancak birkaç kişinin işine yaraması bile bizler için mutluluk kaynağı.

Mobil / Hücresel veri kapatıp açmak için Ayarlar > Mobil / Hücresel yolunu izleyin ve kapatıp açma yolu ile bir sıfırlama gerçekleştirin.

Şebeke ayarlarını güncellemek için Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu izleyin ve herhangi bir güncelleme varsa zaten size sorulacaktır.

Ağ ayarlarını sıfırlamak da bir yol olabilir. Bunun için Ayarlar > Genel > iPhone’u Aktar veya Sıfırla ekranından Sıfıra ve Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneklerini seçin.

iPhone’da dokunmatik ekran sorunu

Bazen insan inanmakta zorlanıyor ve gerçekten de iPhone’da dokunmatik ekran sorunu bir son bulamadı. Özellikle yeni iOS güncellemeleri ile birlikte bu sorunlar bazen ayyuka çıkabiliyor. Dokunmatik ekran sorunu işin içinden çıkılmaz derecedeyse bazı adımları izlemeniz sizi çözüme kavuşturabilir.

iPhone 8 ve devamında gelen Home tuşu olmayan modellerde sesi açma düğmesine bir kez basıp bırakın ve ardından ses kısma düğmesine bir kez basıp bırakın. Sonrasında ise Apple logosunu görene kadar güç düğmesine basılı tutun. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta bu işlemi her iki ses tuşuna ve güç düğmesine aynı anda basarak gerçekleştirebilirsiniz. iPhone 6s, iPhone 6s Plus’ta ise Home tuşu ve güç düğmesine aynı anda basın.

Uygulamaları güncellemek, iOS’u güncellemek veya en kötü ihtimalle cihazı tamamen sıfırlamak bu konuda kesin bir çözüm sağlayabilir. Cihazınızı sıfırladıktan sonra yeni bir iPhone olarak kurmanız bu noktada önemli. Dolayısı ile kaybolmasını istemediğiniz bilgilerin bir yedeğini bulundurmanızda fayda var. Bazı durumlarda iPhone’da dokunmatik ekran sorunu yaşıyorsanız bunun nedeni bir ihtimal de ekran koruyucunuz olabilir. Sökerek tekrar denemeniz faydalı olabilir.

iPhone’da Bluetooth bağlanmıyor

iPhone’ların başka bir cihaza bağlanma konusunda her zaman problemleri vardır. Uzun yıllardır iPhone kullanıcısıysanız zaten buna aşina olabilirsiniz. iOS 15 sonrası bu şikayetlerin daha fazla arttığına dair paylaşımlar gözlerimizden kaçmıyor. Forumlara girdiğinizde en yeni iPhone modeli olan iPhone 13’te Bluetooth sorunu şeklinde atılan başlıklar var. Bunun için de deneyebileceğiniz aslında tahmin de edebileceğiniz birtakım yöntemler mevcut.

Bluetooth’u kapatıp tekrar açmak işe yarayabilir; bunu ayarlar menüsü altından gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı Wi-Fi’da olduğu gibi bağlı olunan cihazı unutma ve yeniden bağlanmak da çoğu zaman işe yarayabiliyor. Eğer hiçbir şekilde sonuç alamıyorsanız yine Ağ Ayarlarını Sıfırla komutu ile çözüm sağlama ihtimaliniz yüksek. Ve yine elinde imkan olan sıfırdan bir iPhone kurulumu yolunu deneyebilir.

iPhone’da bazı uygulamalardan ses gelmiyor

iPhone’da bazı uygulamalardan ses gelmiyor ise deneyebileceğiniz birtakım çözüm yollarından bahsedilebilir. Bazı durumlarda Instagram veya YouTube’dan ses gelmediğine tanıklık etmişsinizdir. Bunun için uygulamaları güncelleme veya başarılı olmazsa silip yeniden yükleme yoluna gitmenizi tavsiye ediyoruz. iPhone’un aniden yavaşlaması da bu soruna neden olabilir ve sesler size geç olarak ulaşabilir. Böyle bir sorunu da yaşadığınızı düşünüyorsanız öncelikle App Store üzerinden tüm uygulamaları, sonra da cihaz ayarlarından iPhone’u son sürüme güncelleyin.

iOS 15 sorunları ve çözümleri için bilgi paylaşmak istiyorsanız forum sayfamıza her zaman davetli olduğunuzu hatırlatırız.