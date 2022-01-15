Android: En iyi kripto para takip uygulamaları

Kripto para dünya nüfusunun zihninde yer almaya devam ederken, sizde en sonunda kripto para dünyasına giriş yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ilk olarak Bitcoin’in ya da diğer kripto paraların fiyatını takip etmeye çalışırken biraz bunalmak da mümkün. Neyse ki, akıllı telefonunuz için tüm bilgileri kolayca görebileceğiniz kripto para takip uygulamaları var. Yazıda anlatılanlar, kripto para fiyatlarını rahatlıkla izlemenize yardımcı olacak, Android için en kaliteli kripto para takip etme uygulamalarından bazılarıdır.

CoinTracker

Fiyat: Ücretsiz / ayda 99$’a kadar

Birçok kripto izleme sersinide olduğu gibi, CoinTracker ücretsiz ve ücretli seçeneklere sahip. Ancak buradaki ücretsiz kullanımda beş adede kadar kripto portföyünüzü takip etmenize izin veriliyor. 300’den fazla borsayı ve 8000’den fazla kripto para birimini desteklediği için, büyük olasılıkla kripto yatırımlarınızı izlemenizde sıkıntı yaşamayacaksınız.

CoinTracker’daki öne çıkan özelliklerden biri “tax-loss tracker” olarak gösteriliyor. Bu özellik gerçekleşmemiş kazançlarınızı göstererek ve verginizi azaltmak için kripto yatırımınızı ne zaman satacağınız konusunda bir tavsiye vererek, Sermaye Kazançları vergisinden potansiyel olarak büyük miktarda tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Bunun dışında, CoinTracker, kriptonun karmaşıklığını basit grafiklere ve çizelgelerle harmanlayan, yatırımlarınızın nerede durduğunu net bir şekilde gösteren temiz ve minimal bir arayüzle çalışan güzel bir uygulamadır.

Blockfolio

Fiyat: Ücretsiz

Mobil haber ve portföy takip uygulaması Blockfolio, 2014’ten beri markette ve yakın zamanda kripto borsası FTX tarafından satın alındı. Uygulama, çok karmaşık olmayan temiz ve son derece sezgisel bir arayüzle çalışıyor. Bu nedenle kripto para biriminde yeni olsanız dahi uygulamaya alışmak son derece kolay.

Blockfolio yüklendiğinde, herhangi bir kripto para birimini görüntüleyebilir/değerlendirebilir (10.000’den fazla jeton araması yapabilir) ve mevcut 15 borsadan herhangi birine bağlanabilirsiniz. Uygulama ayrıca sık sık haber güncellemeleri sağlayarak kripto dünyasında ilginizi çeken bir şey olduğunda sizi uyarıyor. Uygulamadan alım satım yapmak hiçbir ücret ödemeden gelir ve alım satım yaparken bile ödeme alabilirsiniz. Arkadaşlarınızı uygulamaya katılmaya davet ederek daha fazla ödül kazanmak mümkündür.

CryptoApp

Fiyat: Ücretsiz / 11.99$

CryptoApp ile Bitcoin’in ne durumda olduğunu daima bileceksiniz. Uygulama, 1000 kripto para birimi için gerçek zamanlı erişim imkanı sunuyor ve ayrıca bir öncelik listesi yapmanızı sağlıyor. Bu sayede, önce ilgilendiğiniz kripto paralarla, sonra geriye kalanlarla ilgili en son gelişmeleri edindiğinizden emin olabilirsiniz.

Kullanıcılar, her kripto para türü için günler içindeki iniş ve yükselişlerini gösteren tabloları görebilirler. Buna ek olarak CryptoApp, bir Haber bölümü, tüm yatırımlarınızı ekleyebileceğiniz bir Portföy bölümü ve bir Dönüştürücü içeriyor. Tüm bu özellikler tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır; bununla birlikte, CryptoApp diğer birçok özelliğin kilidini açan bir PRO sürümünü de öneriyor. Bu versiyon, profesyonel bir kullanıcı arayüzünü, gelişmiş seçeneklere sahip widget’ları ve 200’den fazla borsadan anlık veriler getiriyor.

Delta

Fiyat: Ücretsiz / yılda 65,99 ABD doları

Delta, kripto camiasında en fazla ilgi gören başka bir muhteşem görünümlü kripto takip etme uygulamasıdır. Delta, geniş bir varlık envanterini kapsayacak şekilde tüm fiyat bilgilerini, eksiksiz bir borsa ve cüzdan bağlantı bölümünü ve bir haber sekmesi dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Ayrıca, uygulama size örneğin Bitcoin veya Ethereum fiyatlarıyla ilgili uyarıları da (veya ilgilenebileceğiniz diğer varlıklar) gönderebilir.

Delta, fintech şirketi eToro tarafından satın alındı. Böylece kullanıcılara alım satım hizmeti aracılığıyla varlık satın alma imkanı getirildi. Uygulamaya mobil cihazınızdan erişebilirsiniz ve ayrıca Windows, Mac ve Linux için bir masaüstü uygulaması olarak da varlar.

Blockchain Wallet

Fiyat: Ücretsiz

Blockchain Wallet, pin koruması, biyometrik kilit açma, ödeme alma ve gönderme, iki faktörlü kimlik doğrulama ve daha fazlası olmak üzere çok kullanışlı seçenekler içeren zengin özelliklere sahip bir uygulamadır. Ayrıca, Blockchain Wallet QR kod desteğine sahip. Böylece birisi cüzdan adresinizi kopyalamak için bu kodu kullanabilir.

Ayrıca 20’den fazla para birimini dönüştürebilmesine, TOR desteğine ve elbette web cüzdanına güvenebilirsiniz. Genellikle unutkansanız, hesabı kilitlemeniz durumunda kripto fonlarınıza erişmenizi sağlayacak bir yedek sözcük grubu (phase) oluşturabilirsiniz.

Mycelium Bitcoin Wallet

Fiyat: Ücretsiz

Mycelium Bitcoin Wallet, tüm özel anahtarlarınızı (private key) Android cihazınızda güvenle depolamanızı sağlayan bir uygulamadır. Ayrıca bu adresleri asla yeniden kullanmanız gerekmeyecek şekilde hesapları yönetebileceksiniz. Uygulama ayrıca PIN koruması sunar ve birçok Bitcoin servisiyle uyumludur.

Ayrıca BIP38 anahtarları (keys) için destek sunuyor. Böylece Local Trade seçeneği sayesinde ticaret yapabileceğiniz diğer Bitcoin kullanıcılarını bulabilirsiniz. Özellikle Trezor, Ledge ve KeepKey kullanıcıları, Mycelium’un bunları desteklediğini bilmekten büyük keyif alacaktır.

Coin Stats Crypto Tracker

Fiyat: Ücretsiz / $4.99

Coin Stats, özenle tasarlanmış başka bir kripto para birimi fiyat takip uygulamasıdır. Cihazınıza yüklendiğinizde, yaklaşık 100 borsada 3.000’den fazla para biriminin fiyatlarını kontrol edebileceksiniz.

Bu listedeki uygulamaların çoğunda olduğu gibi, Coin Stats çeşitli bildirimler ayarlamanıza, haberleri okumanıza ve bir portföy oluşturmak için borsa cüzdanlarınızı bağlamanıza izin verir. Ayrıca, bir dönüştürücü/hesap makinesi özelliği de var.