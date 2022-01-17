Galaxy S22 Plus teknik özellikleri ve basın görselleri sızdırıldı

Galaxy S22 serisine bir aydan kısa bir süre kaldı. Ama muhtemelen o zamana kadar serideki üç model hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacağız. Beklentiler Samsung’un 2022 Galaxy S amiral gemisi olarak tanıtacağı sürpriz bir Note modeline odaklansa da, üç modelin her biri için çok sayıda bilgi sızıntısı gördük. Galaxy S22 Ultra, Note tasarımına ve dahili kaleme sahip olacakken, Galaxy S22 modelleri genel anlamda iPhone benzeri bir tasarıma sahip olacak. Galaxy S22 Plus ise bu iki modelin olabildiğince olan en iyi versiyonunu temsil edecek. Görünen o ki, Plus’ın teknik özellikleri ve görselleri de yeni sızıntılarda ortaya çıkmış durumda.

Beklendiği gibi, Galaxy S22 Plus, dahili bir S Pen’e sahip olmayan en iyi Galaxy S22 sürümünü temsil ediyor. Giriş seviye Galaxy S22 modelinden daha büyük bir ekrana ve daha büyük bir pile sahip olacak. Bununla beraber, daha ucuz olan Galaxy S22’den daha yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak. Ve söylentiler, tüm Galaxy S22 modellerinin öncekilerden daha pahalı olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy A22 Plus’ın dizaynı

Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 ile aynı tasarımı kullanıyor. iPhone 13’e benzer, yuvarlak köşeli, çentikli bir ekrana bakacağız. Metal kasa, en yeni iPhone’lara benzer şekilde daha düz kenarlara olacak.

Galaxy S22 Plus’ın arka tarafında, sensörlerin sol kenar boyunca dikey olarak yerleştirildiği üç lensli bir kamera düzeneğine sahip olacak. Sensörler ayrıca bir önceki Galaxy S21 tasarımına benzer şekilde metal bir modülün içine yerleştirilmişe benziyor.

Yani Galaxy S22 Plus tasarımı sürpriz değil. Son günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyordu.

Yukarıdaki fotoğraf, Galaxy S22 Plus özelliklerini blogunda paylaşan Ishan Agarwal’dan (91mobiles) bize ulaştı.

Galaxy S22 Plus, 195 gram ağırlığında, Galaxy S22’nin 167 gram ağırlığından biraz daha ağır olacak gibi. Ultra modeli ise 228 gram ile üçünden de en ağırı olacak.

Galaxy S22 Plus’ın özellikleri

İlginç ama sıra dışı olmayan konu ise Agarwal’ın Galaxy S22 işlemcisi hakkındaki iddiası. Telefonun Avrupa’ya yani bize de satılacak olan sürümünde Samsung’un henüz tanıtılmamış Exynos 2200 (SoC) amiral gemisi işlemcisiyle geleceği söyleniyor.

Samsung, birkaç gün önce Exynos 2200 tanıtımını iptal etti ve Samsung’un yeni Qualcomm yongasını tüm Galaxy S22 sürümlerinde kullanabileceği yönünde spekülasyonların oluşmasına yol açtı.

Agarwal, Galaxy S22 Plus özellikleriyle ilgili diğer teknik konuları da açıkladı. Telefon, 1.750 nit maksimum parlaklığa ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6.55 inç ekrana sahip olacak.

I can confirm that there will be a Galaxy S22 Ultra variant with 1TB Storage but Samsung might release it in only select regions. Important European markets will surely get it. https://t.co/QSaed40FPD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 15, 2022

Depolama özelliklerine gelince, Galaxy S22 Plus, Ultra kadar depolama alanı alamayabilir. Agarwal, Galaxy S22 Ultra’nın 1 TB’lık sürümlerinin de geleceğini, ancak yalnızca belirli ülkelere satılacağını söylüyor.

Galaxy S22 Plus, 45W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pile sahip olacak. 45W USB-C adaptörünün kutuyla beraber gelip gelmediği veya ayrı bir satın alma gerektirip gerektirmediği net değil. Büyük olasılıkla ayrı satılabilir iPhone gibi.

Sızıntı yapan kişi ayrıca Galaxy S22 Plus için kamera özelliklerinden de bahsediyor. Ürün Adaptive Pixel teknolojisine sahip 50 megapiksel bir arka kameraya sahip olacak. Üçlü lens modülü ayrıca arkada 12 megapiksel ve 10 megapiksel sensörler içeriyor. Son olarak, selfie kamera 10 megapiksel sensöre sahip.

As you'd expect, Galaxy S22+: same design as S22 but 1750-nits display, 4500mAH Battery & 45W Charging!



The chipset rumors, Yeah, No. European markets like the UK will continue with Exynos 2200 ‼️ It has NOT been canceled. Many markets will get Exynos.https://t.co/37euDKKgqt — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 15, 2022

Agarwal, önceki sızıntılarda bahsedildiği gibi Galaxy S22 çıkış tarihinin 25 Şubat olduğunu da söyledi. Daha önceki verilere göre, üç telefon, Unpacked lansman etkinliğinden hemen sonra 8 veya 9 Şubat’ta ön siparişe sunulacak.