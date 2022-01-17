iPhone ve iPad için yemek yapma oyunları / 2022

Sanırım hepimiz yemek yerken yemeğimizle “oyun oynamamız” hakkında uyarılarak büyüdük. Yemek masasındaki yiyeceklerle oynamak elbette bir israf olsa da, ekranımızın içindeki yiyecekleri karıştırmanın yanlış bir tarafı yok. Yemek yapma oyunları, ya yemek yapmayı öğrenme aşamasında ya da sadece mutfakla ilgili konulara dair hobisi olan insanlar arasında sürekli bir yayılma eğiliminde.

Bu uzun yazıda, iPhone ve iPad için en iyi yemek yapma oyunlarının bir listesi yer alıyor. İster basit hamburger hazırlamak ister koca bir restoranı yönetmek olsun, tercihinize göre bir şeyler bulabilirsiniz.

Cooking Dash

TV’de bir yemek programına katılmayı hayal ettiğiniz oldu mu? Cooking Dash oyunu size bu konuda bir şans verebilir.

Egzotik restoranlarda en lezzetli yemeklerinizi hazırlamak üzere Flo’nun mutfağına geçin. Her seviyede oyun içi canlı izleyicilerin olduğu ilginç bir oynanış şekli var.

Hazırlarken, pişirirken, servis yaparken ve müşterilerden geri dönüşler alırken zamanınızı iyi kullanmalısınız. Bazı müşteriler en alışılmadık veya saçma sapan yiyecek türlerini isteyecek veya sıra dışı talimatlar verecektir. Ünlülerden VIP’lere, neredeyse herkese hünerlerinizi sergilemeniz gerekiyor.

Tamamlanması gereken 100’den fazla tema ve aşama var. İlerledikçe yeteneklerinizi ve mutfak aletlerinizi geliştirmek için puanlar elde edeceksiniz. Arkadaşlarıyla yarışmak isteyen oyuncular için de çevrimiçi çok oyunculu mod özelliği var.

Bu oyunun tasarımı ve iş modeli, birçok oyuncu için, özellikle de gerçekten para harcamak istemeyenler için zor olabilir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Cooking City

Hızlı bir tempoya sahip olan, dünya çevresindeki farklı yemek kültürleriyle sizi buluşturuyor. Cooking City’i size anlatmanın en iyi yolu bu.

Oyun, çeşitli şehirlerdeki müşterilere ve özel konuklara hizmet vererek kendini yemek imparatorluğunuzu kurmanızı şart koşuyor. Dünyanın dört bir yanından birden fazla restoranda çalışarak, piyasada iz bırakacak mutfaklar oluşturmalısınız.

Burada yemek yapabileceğiniz farklı mutfaklar var. Basit ve klasik burgerlerden Beijing Duck’a kadar en lezzetli yemeklerin altında yatan sırları öğrenin. Kilidinin açılması gereken gizli tariflerin olduğunu da unutmayın.

Oyunda neredeyse 2000’den fazla seviye var. Ayrıca, bazı ilgi çekici ödüller için günlük ve haftalık karşılaştırmalara katılabilirsiniz. Daha çok müşteri elde etmek için ve iş kalitesini artırmak için lokanta ve mutfak aletlerinizi de daha yenileriyle değiştirmeniz mümkün..

Bununla beraber, Cooking City bazısı oynanışa etki eden sorunlara yaşayabiliyor. Umarız, geliştiriciler bunları düzeltmek için daha hızlıca güncelleştirmeler yayınlarlar.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Cooking Mama: Let’s cook!

Bu tamamen farklı bir yemek yapma oyunu. Sadece sempatik olmakla kalmıyor, aynı zamanda sıra dışı bir oyun içi mekaniği çeşitliliğine de sahip.

Açıkçası, bunun harika bir aile oyunu olacağından eminiz. Bu benzersiz estetik, oynanacak çok sayıda mini oyun ve yemek tarifiyle desteklenmiş.

Yemeğinizi kendiniz yetiştirebilir, balık avlayabilir ve elbette hayvan besleyebilirsiniz. Daha sonra bu ürünleri daha fazla ürün geliştirme ve sıra dışı yemek tarifleriyle değiştirebilirsiniz. Mutfağınızı gerçek hayattaki zevkinize göre tasarlayarak daha fazla müşteri kazanabilirsiniz.

Oyun kontrollerinin anlaşılması kolay ve oyunun hatalara karşı toleransı da yüksek. Eğer oyunda bir hata yaparsanız kesinlikle bir do-over (baştan başlamak) yoktur. Elde ettiğiniz tüm puanları kullanarak tariflerinize devam edebilir ve sonuçlandırabilirsiniz. Teşvik edici doğası nedeniyle, çocuklar için de doğru bir oyun.

Ancak diğer oyunlar gibi bu da bir freemium oyunudur. Bu yüzden oyun sırasında birçok reklamı izlemek zorundasınız.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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My Cafe

Bu, kahve, yemek ve simülasyon oyunları temalarına bağlı olan kişileri bir araya getiren bir yemek yapma oyunudur. Kesinlikle keşfedilecek çok fazla eğlenceki içerik var.

Kafenizi işletmek ve elbette inşasını tamamlamaktan sorumlusunuz. Menüdeki gıdaların fiyatlarını oluşturmadan, kafenizi zevkinize göre tasarlamaya kadar tüm kilit kontroller sizde.

Ayrıca, müşterilerle iletişimde bulunabilirsiniz. Sizinle hoşladıkları, sevmedikleri ve hayatlarında olup bitenler hakkında konuşacaklar. Bunlara olan cevapları çoktan seçmeli diyalog seçenekleri ile verebileceksiniz.

Çevrimiçi oyun modunda, rakip kafelerle mücadele etmek için diğer arkadaşlarınızla ve oyuncularla güç birliği yapabilirsiniz. Ayrıca size özel görevler ve ödüller getirecek olan yemek festivallerine de katılın.

Yine de bu oyun, daha fazla hikaye seçeneğiyle ile daha da iyi olabilirdi.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Cooking Games

2000’li yılların başından bu yana, yemek yapan küçük kamyonlar sokak yemekleri için ilk akla gelen yerler olmuştur. Bir yemek kamyonunun içinde koşuşturarak yemek yapmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız, bu oyunu oynamalısınız.

Oyun, ülkeleri dolaşırken, farklı kültürlerin mutfağında uzmanlaşarak bir yemek kamyonunu yönetmenizden ibaret. Meksika, Çin, Japon veya Amerikan mutfağı ne olursa olsun, bu oyunda öğrenebileceğiniz çok şey var.

Ayrıca 680 farklı seviye ve yapılacak 700’den fazla farklı yemek söz konusu. Ayrıca yemek kamyonu festivallerindeki yarışmalara katılabilir ve heyecan verici ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca kamyonunuzu yenileyerek ve isminizin ününü yararak egzotik yerleri dolaşabilirsiniz.

Birçok oyuncu, “Altınların” (bir oyun ödülü) kazanılmasının zor olduğunu ve oyun içi ilerlemenizi yavaşlatabileceğinden şikayetçi. Bu nedenle, oynarken bu zorluğa karşı hazırlıklı olun.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Star Chef: Cooking Game

Star Chef, bir yemek yapma oyunu ile bir yönetici olma oyununun temellerini harmanlamayı düşünmüş. Bunu oldukça iyi yapıyor.

Tarifleri en baştan öğrenmek ve farklı mutfakları görmek için dünyanın dört bir yanına gitmek zorundasınız. Bunları yaparken de restoran imparatorluğunuzu da inşa etmeniz gerekecek. Çalışanlarınızı ve mutfak aletlerinizi yönetmekten sinirli müşterilerin kaprislerini göğüslemeye kadar, oyun tam bir restoran simülasyon oyunudur.

Eğlenceli bir bilgi – sebze bahçenizi müşterileriniz için taze gıdalar hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Bazı tecrübeli yemek uzmanları, ilerleyen dönemlerde kazancınıza mal olabilecek kötü malzemeler kullanıp kullanmadığınızı anlayabilir.

Ayrıca Facebook arkadaşlarınızı oyuna dahil edebilir ve restoranınızı ve tercih edilen mutfakları dizayn ederken, ilham almak için onların restoranlarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu oyunun eksileri, kesinlikle sürükleyiciliği bozan çok sayıda reklam olabilir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Cooking Madness: Kitchen Frenzy

Cooking Madness, benzer yemek yapma oyunlarının sıradanlığını değiştirmeye çalışan başka bir mutfak yönetimi oyunudur.

Bu oyunda farklı restoranlarda işe girebiliyorsunuz. İşleri yolunda gitmeyen bir restorana dahil olmanın ve onları şehir sıralamasında zirve sıralara çıkarmanın özel bir keyfi var.

Bunun gibi birçok restoranı dünya genelindeki ilgi çekici yerlerde yönetebilirsiniz. Bu yolculuk sırasında bazıları ise özel ve gizli olan farklı tarifler öğreneceksiniz.

Ancak, bu oyunda çok fazla efora karşılık küçük ödüller elde edilmesi güzel değil.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Cooking Fever: Restaurant game

Bu yemek yapma oyununda geçmeniz gereken kocaman bir içerik sayısı var. Bir oyunun sizi haftalar belki aylarca uğraştırmasını istiyorsanız, Cooking Fever’ı indirin.

Oyunda tamamlanması gereken 1000’den fazla seviye var. Her seviyede yapılacak benzersiz görevler ve yemekler var. Müşterilerinize en iyi lezzetli yemeği sunmak için çeşitli aletler, yöntemler ve malzemeler kullanın.

Ayrıca cihazlarınızı daha iyilerine yükseltebilir ve tariflerinize yenilerini ekleyebilirsiniz. Oyunda ilerledikçe daha fazla müşteri çekmek için restoranınızı yenilemeniz gerekecek.

Burada bilinmesi gerekenlerden biri, bunun çevrimdışı bir oyun olmadığıdır. Oynamak için her zaman bir internet bağlantısı şart.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

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Crazy Diner: Kitchen Adventure

Crazy Diner size zaman yönetimi kabiliyetlerinizi test etme fırsatı sunuyor. Restoranlar genellikle yüksek tempoda çalışır. Yoğun saatlerde bir restoranı eksiksiz olarak çalıştırmak için gerekenler sizde var mı?

Pişirilmesinde sıra dışı teknikler gerektiren farklı mutfaklardan yemek tariflerinde ustalaşmanız gerekecek. Yemek pişirirken, müşterilerinizi gereğinden fazla bekletirseniz, alacağınız bahşiş de o kadar az olur, bunu unutmayın.

Eğer bu yoğunluk sizi şaşkınlığa uğrattıysa, size yardımcı olmak için oyunda mevcut olan sayısız yükseltmelerden birini kullanabilirsiniz. Karakterinizi oluşturun, tasarlayın ve onları bölgedeki en iyi şef olmak için yetiştirin.

Oyunu oynarken ani zorluk artışlarıyla karşılaşacaksınız. Bu, kazanacağınız ödüllerde azalmaya yol açabilir, bunun farkında olmanız önemli.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

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SpongeBob: Krusty Cook-Off

Sünger Bob bazılarının çocukluğunun ayrılmaz bir parçasıydı. Onun bu eğlenceli yemek yapma oyununda yeniden karşımızda olduğunu görmek çok şirin.

Oyun, bu oyun kategorisinde size bir hikaye sunan az sayıdaki oyundan biridir. Mr. Krabs, gıda sektöründe kazanılacak çok para olduğunu fark etti. Bu yüzden SpongeBob’un evinin etrafında bir kahvaltı standı açar ve bunun için SpongeBob’dan yardım bekler.

Oyunda çizgi filmden tanıdık karakterlere hizmet edeceksiniz. Ayrıca seviye atladıkça restoranınızı yükseltebilir ve tasarlayabilirsiniz.

Karakterlerin kilidini açtığınızda bu harika yemek yapma yolculuğunda size yardımcı olacak benzersiz yeniliklerle onları yükseltebilirsiniz. Her gün için yeni zorluklar ve ödüller söz konusu, bu yüzden onlara ihtiyacınız var.

Oyun eğlenceli fakat bazı sorunlardan muzdarip. Umarız, geliştiriciler bunları yeni güncellemelerde düzeltirler.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

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