5. yeni iPad Air 2022 baharında çıkabilir

Yeni Apple iPad Air, 2022 baharında piyasaya çıkabilir. Bu çıkışın WWDC geliştirici konferansında gerçekleşeceğini de rahatlıkla söylemek mümkün. Dedikodulara göre yeni iPad Air’da 5G özelliği ve A15 Bionic çip yer alacak ve şu an piyasadaki iPad mini düşünüldüğünde elbette sürpriz olmayacak.

Özet:

Beşinci nesil Apple iPad Air, 2022 baharında satılabilir.

FaceTime HD kameranın 12 megapiksele yükseltileceği belirtiliyor.

Ming-Chi Kuo, yeni iPad’in OLED ekran kullanmayacağını iddia ediyor.

Apple’ın muhtemelen Haziran ayı başlarında düzenleyeceği bahar etkinliği çevresinde birçok sızıntı ve söylenti var. Örneğin, yeni iPhone SE (2022) orada duyurulacak. Bugün, yeni beşinci nesil iPad Air’ın da WWDC’de tanıtılacağına dair giderek daha fazla rapor var.

Japon sitesi Macotakara, Çin kaynaklarını işaret ederek, yeni iPad Air’in teknik detaylarının mevcut iPad mini’ninkilere çok benzediğini bildirdi. 5G mobil özelliğine ek olarak, iPad Air’in iPad mini’de zaten kullanılan A15 Bionic çipine sahip olması kesin diyebiliriz.

Yeni kamera, ancak OLED ekran olmayabilir

Çinli kaynağa göre, yeni iPad Air’in önündeki FaceTime HD kamera da yenilenecek. Böylece ön kameranın artık diğer mevcut iPad modelleriyle benzer kalite sunabilecek 12 megapiksel ultra geniş açılı bir merceğe sahip olduğu kesin gibi. Arka kısımda ayrıca TrueTone flaş için dörtlü bir LED’in yer alacağı söyleniyor. Dörtlü LED, flaşın ortam ışığıyla uyumlu olmasını sağlayacak.

Apple’a dair sızıntılar söz konusu olduğunda, elbette bir analist eksik olamaz – Ming-Chi Kuo’dan bahsediyoruz. Apple analisti, yeni beşinci nesil iPad Air’in OLED ekrana sahip olmayacağından neredeyse emin. Bunun nedeni, LED arka ışıklandırma kullanan 11 inç iPad Pro’nun yeni sürümüyle yaşanacak olan bir çakışma.

Yeni iPad Air hakkında şu ana kadar sahip olduğumuz bilgiler sadece söylentiden ibaret, bu yüzden bunlara dikkatli yaklaşmak gerekiyor. 2022 baharında gerçekten çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil – en geç Haziran ayına kadar beklemedeyiz.