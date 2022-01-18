Samsung Exynos 2200 tanıtıldı: Işın izleme, 200 MP ve AMD GPU

Exynos 2200 nihayet tanıtıldı! Bu sabah güne teknoloji dünyasını heyecanlandıran en önemli gelişmeyle başladık. Samsung’un yeni çipinin 11 Ocak günü iptal edilen tanıtımının ardından dedikodular artmaya başlamıştı. Bazıları çipin Galaxy S22 ile birlikte tanıtılacağını düşünüyordu. Bazı kimseler ise, Samsung’un artık yeni çip üzerinde çalışmadığını ve yeni amiral gemisinde Snapdragon 8 Gen 1’i kullanacağını iddia ediyordu. Ancak şimdi, yeni üst düzey çip resmileşti ve bunun Galaxy S22 için ne anlama geldiğini detaylardan sonra hep beraber düşüneceğiz.

Özet:

Exynos 2200 resmi olarak tanıtıldı.

Çip, yakında çıkacak olan Galaxy S22 serisinde kullanılacak.

Çip, AMD’nin RDNA 2 mimarisini ve üçlü küme tasarımını kullanıyor.

Samsung Galaxy S22, 2022 yılının en fazla beklenen akıllı telefonlardan biri olarak kabul ediliyor. Amiral gemisinin büyük olasılıkla 8 Şubat’ta tanıtılması planlanıyor ve bu nedenle Samsung, 11 Ocak günü Exynos 2200’ün tanıtarak bize telefonun gücüyle ilgili ilk kanıtları sağlamayı düşünüyordu. Ancak bu tanıtım bir şekilde gerçekleşmedi ve çoğu kişi Exynos 2200’ün piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini tartışmaya başladı. Yaklaşık bir haftalık bir gecikmeyle, yeni çipin haberi Güney Kore’den geldi.

Daha önceki sızıntılar, Samsung’un işlemciyi AMD ile birlikte geliştirdiğini iddia etmişti. Bu iddianın onaylanması, yeni çipin resmi sunumunu görünce kesinleşti. Tanıtılan AMD RDNA 2 mimarisi Exynos 2200’de yer alacak ve ışın izleme (Ray tracing) teknolojisini destekleyecek. Bu, mobil oyunlardaki yansımaların ve ışık efektlerinin S22’de çok daha etkileyici görünmesini sağlayacaktır. Elbette bu teknolojiyi destekleyen oyunların artması şartıyla. Bilindiği üzere, ışın izleme sadece bilgisayarlarda veya oyun konsollarındaki üst düzey grafik kartlarında var.

“AMD RDNA 2 grafik mimarisi, güç tüketimi açısından verimli, gelişmiş grafik çözümlerini PC’lere, dizüstü bilgisayarlara, konsollara, otomobillere ve şimdi de akıllı telefonlara getiriyor. Samsung’un Xclipse GPU’su, Exynos çiplerin hepsinde planlanan AMD RDNA grafik neslinin ilk sonucudur,”-David Wang, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Radeon Teknoloji Grubu AMD

Exynos 2200’de üç kümeli tasarım ve enerji verimliliği

Yeni işlemcinin sadece mobil oyunlarda kullanılması gerekmiyor. Verimli bir üç küme tasarımı, bir Cortex-X2 yüksek performanslı çekirdek, üç performanslı Cortex-A710 çekirdeği ve dört Cortex-A510 çekirdeği kullanılıyor. Böylece çip, en iyi iki MediaTek Dimensity 9000 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile benzer bir yapıya sahip olmuş. Ayrıca çip, güç tüketimi açısından verimli çalışabilen 4 nm mimarisini kullanır.

Sonuç olarak Exynos 2200, Galaxy S22’de kullanabilmek üzere hazır halde bekliyor. Ancak şimdi daha fazla soru sormamız gerek. İşlemciyi hangi modellerin kullanacağı henüz bilinmiyor. Klasik olarak, özellikle S22 Ultra’nın yeni çip ile donatılacağından emin olabiliriz. Oyun geliştiricilerinin AMD mimarisinin grafik performansından gerçekten yararlanıp yararlanamayacakları da bir diğer en önemli soru. Çünkü bu destek onlar için de ek maliyetler anlamına gelmekte.

Bir diğer konu ise Samsung, Galaxy S serisinde olduğu gibi ABD’de ve diğer bölgelere iki ayrı işlemci platformuyla satış yapma olasılığıdır. Bu, oyun geliştiricilerinin özel mobil oyunlar için bile RDNA-2 mimarisinden faydalanmasını zorlaştırabiliriz.

Mobil oyunların başlangıcını düşünürsek, 90’lardan bu yana çok yol kat ettiği ortada. Fakat AMD ile çalışmak en önemli bir sonraki seviye olacaktır. Bu yüzden, bir yıl sonra mobil oyunların nasıl görüneceğini düşünmek herkesi heyecanlandırıyor. Ne olursa olsun, Samsung kullanıcılara yeni çip ile ilginç bir oyun deneyimi vaat ediyor.

8K ve 200 megapiksel desteği

Oyun özelliklerinin yanı sıra çip, diğer kullanım alanlarında da ilgi çekecek görünüyor. Samsung, çip aracılığıyla da çok hızlı şekilde düzenlenebilen 8K videoları desteklediğini ifade etti. Galaxy S21 serisi de bunu daha önce destekliyordu. Fakat 8K video kayıt özelliği tatmin edici bir şekilde çalışırken, 8K içeriği düzenlerken takılmalar yaşıyordunuz.

Exynos 2200’ün görüntü işlemcisinin daha da yüksek çözünürlükleri işleyebilmesi bu küçük aksaklığını çözdüğünü gösteriyor. Samsung’un ifade ettiğine göre maksimum 200 megapiksel fotoğraflar mümkün. Aynı anda iki kamera kullanırsanız, akıllı telefon saniyede 30 kare hızında 108 megapiksel kaydedecek. Bunlar, özellikle computational fotoğrafçılık ile uğraşanlar için etkileyici veriler.