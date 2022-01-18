Söyleyerek şarkı bulma uygulaması diye bir şey var mı? Evet var. Özellikle SoundHound ve artık birçoğumuzun daha fazla bildiği Shazam aynı dönemlerde yola çıktı denebilir. SoundHound’un farklılığı söyleyerek veya mırıldanarak şarkı bulmadaki başarısı oldu. Shazam ise ne yalan söyleyelim ilk çıktığında Ferdi Tayfur’u bile biliyordu. (Ferdici değiliz ama Shazam’ı denemek için bu yolu bir denemiştik) Aradan geçen zaman SoundHound’u biraz daha geri planda bıraktı çünkü Shazam daha iyi gelişti. Daha popüler oldu. Hem bazı telefonlara yüklü geldi, hem de yüklü olmasa bile aranan bir uygulama oldu.

Söyleyerek şarkı bulma tabii ki daha zor bir iş çünkü farklı bir tondan söylenebiliyor. Doğrudan bir enstrüman yok; hız yok, ölçü yok, ahenk yok yani sonuçta her birimiz müzisyen değiliz ve uygulama da bu noktada epey zorlanıyor. SoundHound buna rağmen zamanının başarılı uygulamalarından. Yine de yükleyerek denemeler yapabilirsiniz. Son zamanlarda bir de Google bu işe el attı ve elbette yine çok ciddi bir çözüm getirilmiş oldu. Akıllı telefonunuzdaki Google uygulamasını açarak -yani zaten yüklüdür- bunu hemen deneyebilirsiniz.

Şarkıyı Söyleyerek Bulma

Söyleyerek şarkı bulma uygulaması diye bir şey yok. Telefonunuzdaki Google uygulamasını açın. Tarayıcı üzerinden Google’a girin demiyoruz, Google uygulamasını bularak açmanız lazım çünkü sesle arama yapabilme özelliği bu uygulama içinde var. Telefonunuzda sesli arama destekli bir Google arama çubuğu varsa bu da bir yol tabii. Arama çubuğundaki mikrofon tuşuna bastığınızda şarkıyı mırıldanarak bulma için bir sonraki ekrana geçeceksiniz demektir.

Google sizi dinlemeye başlıyor. Tabii buradaki “Şarkı ara” tuşuna basarak Google’a yardımcı olmayı da isteyebilirsiniz. Şimdi burada hemen şarkı söylemeyin ve “Şu şarkı hangisi bulabilir misin, şu şarkının adı nedir, bu şarkının adını bulamıyorum” gibi arkadaşınızdan yardım istiyor gibi Google ile görüşmeyi ciddiye alın ve devamında şarkıyı söyleyin. Bir sonraki ekranda Google sizin şarkı söylediğinizi anlayarak söyleme kalitenize göre sonuçları getirmek için analizlere başlayacak.

Ekran değiştiğinde artık şarkı söyleme, şarkı mırıldanma, ses çıkarma ile şarkı bulma aşamasına geldiniz demektir. Biz denemelerimizde başarılı olduk. Hatta getirilen sonuçlarda benzerlikler gösteriliyor. Bazı şarkıların yerli ve yabancı versiyonları varsa onları da karşınıza getirme şansınıza sahipsiniz. Hatta Google’ın bu arama özelliği sayesinde bilmediğiniz birçok şeyi de öğrenebilirsiniz şimdiden söyleyelim.

Denememizde Ayla Dikmen’in meşhur Anlamazdın şarkısını mırıldandık. Kolay bir şekilde bulundu. Hatta bu şarkıyı söyleyen farklı şarkıcılar, aynı şarkıyı başka isimlerle yorumlayanlar da karşınıza geliyor. Yani şarkının nakaratına göre “bu şarkı buna ne kadar benziyor” diyebileceğiniz şarkılar da bu listede oluyor. Bu hizmetin Google tarafından veriliyor olması birçok kullanıcı tarafından sevilecek ve daha da iyisi ek bir uygulama kurmanıza gerek kalmıyor ve bir tıklama ile tüm şarkı da dinlenebiliyor.

Söyleyerek şarkı bulma uygulaması ile ilgili sorularınız için forum sayfamızdan yardım alabilirsiniz.