Google Pixel Fold teknik özellikleri merak ediliyor çünkü Google bu sektörün birçok yönden lokomotifi. Geride bıraktığımız 2021 yılı ile birlikte Pixel 6 ailesinin oldukça hafızalara kazınan modelleri kapsadığını söyleyebiliriz. Fakat artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor; yani katlanabilir akıllı telefonların yükselişinden bahsedebilmek mümkün. 2021 yılında tabiri caizse tüm üreticiler Samsung’un Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerinin başarısını ağzı açık şekilde izledi. Apple’da da bu yönde çalışmalar olduğu biliniyor. Son sızıntılar ise Google tarafından geldi. İşte karşınızda Google Pixel Fold!

Google Pixel Fold resmi bir isim değil; öncelikle bunu söyleyelim çünkü artık bir firma katlanabilir akıllı telefon üreteceği zaman ilk olarak akıllara bu adlandırma geliyor. Resmi olarak doğrulanmış bir durum ne cihaz, ne de isim için yok ancak bazı patent başvurusu görsellerine göre Google katlanabilir telefon üretiyor bu bir gerçek. Biz yazımızda bu varsaydığımız cihazı Google Pixel Fold şeklinde sizlere aktaracağız ve de geliştirilmekte olan hangi teknolojilerin bu cihazda yerini alacağı yönünde tahminlerde bulunacağız. Google Pixel modelleri ne zaman Türkiye’de satılacak sorusu belirsizliğini korurken bir şekilde sahip olmak isteyenler için de bunun bir sorun olmadığını biliyoruz.

Katlanabilir Google telefon

Katlanabilir Google telefon için ilk adımlar Aralık 2018’de atılmıştı. Hatta bu patent başvurularını da Mayıs 2019’da Google çalışanları doğrulamıştı. Yani ateş var ki duman geliyor ve Google Pixel Fold gibi bir modeli yakın bir zamanda göreceğiz. Görünüşe göre Android 12L platformu üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor ancak Google yetkilileri 2022’de bir katlanır telefon gelebileceğine dair doğrulamalarda bulunmadı. Yani aslında bu cihaz yüksek olasılıkla hazır ancak Google da Apple’ın tekniği gibi rakiplerinin ellerindeki kartları görerek bir cihaz çıkartmak istiyor. Malum az ve öz modellerle ilerlenmesi tercih ediliyor.

Google Pixel Fold tasarımı yönünden Samsung Galaxy Z Fold3’ten daha ziyade Oppo katlanabilir telefonu Find N’e benzer olacak. Bu cihazlar zaten hali hazırda Android 12L çalıştırdıkları için Google bir adaptasyon sorunu yaşamayacak. Bir konuşmada Google Pixel Fold’un Samsung Galaxy Z Fold3’ten daha ince ve uzun olabileceği söylenmiş. Ayrıca cihazın prototipini gördüğünü iddia eden bazı kaynaklara göre de Google Pixel Fold tıpkı Oppo Find N gibi tam olarak açıldığında kare tipi bir görüntüye sahip olacak.

Katlanabilir Google telefonun teknik özellikleri

Bazı iddialara göre Google Pixel Fold’da şu anda Pixel 6 serisinde bulunan kamera modüllerinin aynılarından kullanılabileceği belirtiliyor. Yani bir kapakta, diğeri de içerise 8 MP ve 12 MP olmak üzere iki sensör yer alacak. Pixel 6’da kullanılan 50 MP’lik sensörün cihaz içerisinde nasıl konumlandırılabileceği üzerinde halen çalışılıyor çünkü kalınlığı önleyebilmek adına sensör ve lens düzeneğinde hassas davranmak veya gövdeden dışarıya çıkıntı yapmak gerekiyor. Bazı prototip görüntülerde de gövde dışında kameraların konumlandığı bölgede kalınca bir siyah bant dikkat çekiyor. Bu aslında tüm gövdeyi kalınlaştırmamak ve istenen kamera modüllerinin rahatça kullanılabilmesini sağlayan bir ayrıntı.

Google Pixel Fold fiyatı ise 1800 USD bandında olacak. Bu konuda rakiplerden çok da farklı bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Hatırlayanlar olacaktır Samsung Galaxy Fold3 de 1980 USD fiyatla satışa sunulmuştu. Katlanabilir akıllı telefonların pahalı olduğu bir gerçek. Hele ki donanım, ekran ve kamera kalitesi bakımından en üst seviyeye oynanıyorsa bunu zaten beklemek gerekiyor. Google Pixel Fold’da firmanın geliştirdiği Tensor platformunun yer alma ihtimaline de kesin gözüyle bakılıyor.

Google Pixel Fold teknik özellikleri netleştikçe yazımızı güncellemeye devam edeceğiz. Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.