ABD hükümeti tarafından Çinli teknoloji devi Huawei’ye uygulanan Google yasağı, geçtiğimiz yıllarda çok büyük bir büyüme atağında olan teknoloji devinin telefon işinde hayallerinin yıkılmasına neden oldu. Çünkü Huawei akıllı telefonları donanım olarak ne kadar harika olursa olsun, YouTube ve Google Drive gibi temel Google Mobil Hizmetleri uygulamalarına erişimi olmadığında, telefonun yazılımını Çin dışındaki bir yerde kullanımını oldukça zorlaştırmaktadır. Huawei cihazlara Google uygulamaları yükleme bu yazımızın konusu.

Bu arada Huawei telefonlara meraklı olan bir kesimin hala olduğunu söylemek gerekir. Örnek vermek gerekirse internet üzerinden araştırdığınızda Huawei Mate X2’yi ithal etmek için 3.000 doların üzerinde ödeme yapmakla ilgilenen insanlar olduğunu görebilirsiniz.

Google Mobil Servisleri’ni Huawei cihazlarına kurmanın birkaç yolu bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin ortalama bir kullanıcı için karmaşık olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla başarı oranının ne kadar olduğu tartışılır. İşte Googlefier uygulamasının önemi bu noktada ortaya çıkmkatadır.

Googlefier, telefonunuz EMUI 10 üzerinde çalışıyorsa, Huawei cihazınıza GMS ve Google uygulamalarını yükleyebilmek için bilgisayara bağlanmaya gerek kalmadan adım adım takip ederek kolayca yapabilecekleri talimatlar sağlar.

Ancak Huawei, yakın zaman önce cihazlarına EMUI 11 güncellemeleri yükledi. Bu konuda altını çizmemiz gereken konulardan biri eğer Huawei cihazınız güncellendiyse Googlefier’dan faydalanabilmek için EMUI 10 kullanmaya geri dönmeniz gerektiği. Bu işlem oldukça kolay, ihtiyacınız olan sadece bir Windows bilgisayar. Yazımızın devamında bu konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğiz.

Huawei cihazınız hala EMUI 10 çalıştırıyorsa, Googlefier’ı indirmeniz ve Huawei cihazınıza yüklemeniz yeterlidir. Yüklendikten sonra, uygulamaya gerekli tüm izinleri verin ve ardından GMS’yi telefonunuza almak için belirtilen adımları izleyin.

EMUI 11’den EMUI 10’a geri dönme

EMUI 11’den EMUI10’a geri dönme işlemi öncesinde telefonunuzu yedeklemeniz gerekir. Çünkü EMUI 10’a geri döndüğünüzde telefonunuzdaki veriler silinecektir. Yedekleme işleminden sonra aşağıda anlattığımız adımları uygulayın. Bir diğer önemli ayrıntı bu yöntemin, yazılımı geri alınamayan Huawei Mate X2 ile çalışmadığıdır.

Windows bilgisayarınız ile Huawei’nin web sitesinden Huawei HiSuite yazılımını indirin. (HiSuite Mac’te mevcut olsa da, bu sürüm yazılımın geri alınmasına izin vermez)

HDB üzerinden USB bağlantılarına izin verin, bunu yapmak için Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > bölümüne gidin ve ardından HDB geçişini açın

Huawei telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın

“Dosyaları aktar” ı seçin

İstenen izinlere onay verin

HiSuite, telefonu prize taktıktan kısa bir süre sonra Huawei cihazınızın ekranında gösterilecek olan senkronizasyonu onaylamak için bir doğrulama kodu isteyecektir.

HiSuite ana ekranında “Güncelle” düğmesine dokunun

Ardından “Diğer sürüme geç” düğmesine dokunun

“Geri Yükle”ye dokunun

“Geri Al” a dokunun

EMUI 10 geri alma işlemi internet bağlantınıza göre 20 dakika ile 45 dakika arasında sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra Huawei cihazınız yeniden başlayacak ve böylelikle EMUI 10’a geri dönmüş olacaksınız.

EMUI 10 ile Googlefier’ı kullanma

Yükleme işlemi sırasında, Googlefier önce mevcut yedekleme uygulamanızı değiştirecektir. Ardından da Mate 30’un satışa sunulmasından sonra oldukça yayılan GMS yükleme uygulaması LZPlay’i geri yükleyecektir. Daha sonra ise Googlefier cihazınıza temel hizmetleri yükleyecektir. Bunun için ekranda görüntülenen talimatları izlemeniz gerekir. Beş adımı da tamamladıktan sonra, cihazınıza Google Play Store ve diğer Google uygulamalarını yükleyebilir ve ardından Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Tüm işlem yaklaşık 5-7 dakika sürer. Talimatları doğru uyguladıysanız herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız.

Google uygulamalarını farklı bir yöntemle cihazınıza yüklemeyi denediyseniz, cihazı sıfırlamanızı ve Googlefier ile baştan başlamanızı tavsiye ediyoruz. Böylelikle yükleme işlemi sırasında herhangi bir hatayla karşılaşmazsınız. Uygulamanın aynı zamanda tüm bu değişiklikleri kolayca geri alabilmenizi sağlamanın yanı sıra Huawei telefonunuzu Google Mobil Servisleri öncesi durumuna geri yüklemenize izin verecek bir özelliği de içerdiğini unutmayın.

Huawei cihazlara Google uygulamaları yükleme ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamız üzerinden bize yönlendirebilirsiniz.