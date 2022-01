iPhone ve iPad için uzay temalı nişancılık oyunları

Nişancılık oyunları genellikle heyecan doludur ve hem çevrimdışı hem de çevrimiçi olarak durmaksızın keyif verir. Peki, bu sürükleyici oyunları uygun dozajda biraz bilimkurgu ile karıştırırsak nasıl olurdu dersiniz? Tabii ki zorlu düşmanlarla savaştığınız ve galaksileri keşfettiğiniz harika oyunlar ortaya çıkar.

Konsepte biraz da olsa ilgi duyuyorsanız, bu yazımızda iPhone ve iPad için en iyi uzay temalı nişancılık oyunlarını bulabilirsiniz. Şimdi okumaya devam edin ve gezegenleri kurtarmaya hazır olun.

Galaxy Attack: Alien Shooter

Bir uzay temalı nişancılık oyunu istiyorsanız, Galaxy Attack: Alien Shooter’dan daha iyisi henüz yok. Bu oyun, binlerce incelemeden sonra ve tüm mantıklı nedenlerle tartışmasız bir yüksek puana sahip.

Oyun, öğrenmesi kolay ateşleme mekaniği ve seviye atladıkça zorlaşan bölümlerle retro oyun çağına geri dönüyor.

Gezegeni istila etmeye çalışan bir uzaylı sürüsünden Dünya’yı kurtarmakla görevlisiniz. Gezegenin son savunma hattında, sizi birkaç darbeyle yok edebilecek uzaylı düşmanlarla çarpışırken, her şeyi eksiksiz yapmak zorundasınız.

Aşamaları geçtikçe uzay aracınızı için yükseltmeler edinmeye başlayacaksınız. Uçağı tamamen zevkinize göre geliştirin ve 140 seviyenin her birinde sayısız düşmanı yok edin.

Çevrimiçi oyuncu desteği de önemli. En iyi uzay kahramanının kim olduğunu bulmak için dünya genelindeki diğer oyunculara karşı oynayabilirsiniz.

Yine de oyunun ödül mekanizması biraz eksik. Sonraki seviyelerde aracınızı geliştirmek istiyorsanız gerçek para harcamanız gerekiyor.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Galaxiga: Classic 80s Arcade

Tüm uzay temalı nişancılık oyunlarının atası olan 1981 yapımı Galaga’yı oynadıysanız, Galaxiga’ya bayılacaksınız.

Orijinal Galaga artık hayatımızda olmasa da, bu oyun kusursuza yakın bir alternatif olmuş. Size eski yıllardaki oyunları hatırlatan aynı retro pikselli grafiklere sahip.

Oyun, yaşınıza bağlı olarak hafızanızda yolculuk etmenizi sağlıyor. Tercihinize göre geliştirilen farklı uzay araçlarından, sinirinizi ve kabiliyetinizi test edecek birden fazla düşmanla aynı anda savaşmaya kadar, bu oyun klasik uzay temalı nişancı oyunlarına bir saygı duruşudur. Kontrollerini de kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Oyunu indirin, ilk seviyeye atlayın ve devam edin.

Oyunda, sizi yorabilecek herhangi bir reklam yok. Ancak keşfedilecek ve fethedilecek çok sayıda gezegen olduğu için oyun sizi gerçek parayla oyun içi öğeler satın almaya itecektir. Bu can sıkıcı olabilir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Space Justice: Alien Shooter

Buradaki bazılarımız, uzay temalı nişancı oyunlarının klasik pikselli tasarımının fanatiği olmayabilir. Ancak yine de hikayenin ve oynanışın keyfini yaşayabilirsiniz. Siz de bunun peşindeyseniz Space Justice: Alien Shooter denemeye değer.

Oyunu yüklediğinizde ilk fark edeceğiniz şey iyi tasarlanmış grafikler olacak. Vintage hissini korumanın yanında oldukça modern. Hikaye özet olarak şöyle: 23. yüzyıldayız. Elit bir uzay askerleri ekibinin başındasınız ve galaksiyi amansız bir düşmandan kurtarmak zorundasınız.

Kontrolünüzdeki uzay gemisinin yanı sıra inatçı ve aksiyon dolu uzay savaşlarında size yardımcı olacak daha küçük gemilerden oluşturulan bir filoyu da komuta ediyorsunuz. Kontrol ettiğiniz tüm gemileri oyunda ilerledikçe değiştirebilirsiniz.

Takımınız için her biri özel becerilerle donatılmış farklı yarışlar ve pilotlar seçebilirsiniz. Takımınızdan en iyisini görmek için planlı olarak düşünmeniz gerektiğinden, oyunda ince bir strateji noktası var.

Hikaye modunu oynadıktan sonra, en tepeye çıkmak için diğer oyunculara karşı çevrimiçi moda geçebilirsiniz. Bununla birlikte, oyunun çevrimiçi modunun kesinlikle optimize edilmesi gerekiyor.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Strike Force: Shoot ’em up

Retro tarzı uzay temalı nişancılık oyunları yeterince zor değilmiş gibi, Strike Force: Shoot ’em up bu zorluğu bir adım öteye taşıyor.

Oynanış ve grafikler yönünden, oyun kesinlikle basittir. Çünkü oyun eski tarz nişancılık oyunlarına dayanıyor ve birkaç modern dokunuşla karşımıza çıkıyor.

Grafikler hakkında konuşmaya gerek yok – sadece daha modern yapılmaya çalışılmış bir oyuna göre için yeterince iyiler. Oyun, ortadan kaldırılacak düşman filoları ve kazanılması gereken devasa savaşlar gibi ortak ögeler taşıyor. Geliştirilebilir üç uzay gemisi kullanabilirsiniz; her birinin avantajları ve dezavantajları söz konusu.

Oyun, tartışmasız zorluğuyla diğer modern altyapılı nişancılık oyunlarından ayrılmaktadır. Oyundaki Heroic isimli zorluk modu, en hardcore oyunculara bile şapka çıkartır.

İlginç bir şekilde, böylesi zorluğa rağmen, oyuncular için bir eğitim modu yok. Bu, oyunu acemiler için neredeyse oynanamaz hale getiriyor.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlar)

İndirmek için tıklayın

Phoenix 2

Phoenix 2, amatör ve meraklı oyuncuların oynayabileceği bir başka muhteşem uzay odaklı nişancılık oyunudur. Bu alanda keşfedilecek çok fazla detaya sahip.

Bu oyun gerçekten her tür oyuncu için tasarlanmıştır. Kazanılacak 100’den fazla gemi var ve her geminin yetenekleri farklı. Bunun gibi arcade shooter oyunlarını ne tarzda oynarsanız oynayın, her tarza uygun bir şeyler bulacaksınız.

Oyunun içeriğinin prosedüre göre oluşturulması nedeniyle her gün farklı olarak günlük görevler göreceksiniz. Bu, oyundan sıkılmanız için çok zamanınız olacağınının kanıtı.

Tüm bu harika özelliklerin yanı sıra oyun tasarım olarak çok şık ve rahat oynanır. Modern bir atari tabanlı nişancılık oyunundan beklediğiniz neredeyse her şey var. Ancak bu oyun internet bağlantısını şart koşuyor. Dolayısıyla çevrimdışı oynanamaz.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyot)

İndirmek için tıklayın

HAWK: Airplane Space games

Çoğu nişancılık oyunu, tek oyunculu aksiyona odaklanmayı tercih ediyor. HAWK ile arkadaşlarınızla beraber olun ve en güçlü düşmanları ortadan kaldırın.

Diğer her şey bu tarz oyunlardaki gibi: amansız boss savaşları, yenmeniz gereken yüzlerce irili ufaklı düşman ve kullanabileceğiz farklı uçaklar. Ancak bu uçaklar birbirine benzemiyor ve tarzınıza uygun silahlanma ve yapı güçlendirmelerini seçebilirsiniz.

Bununla birlikte, bu oyunlara has olan PvP modu yerine, HAWK, yerel olarak veya dünyanın herhangi bir yerindeki oyuncularla ortak olabileceğiniz eğlenceli bir işbirliği fırsatı sunuyor.

Hayatta kalmak için savaşırken ekip arkadaşlarınızla koordine olun ve stratejinizi oluşturun. Geçilmesi gereken 240’ın üzerinde aşama var. Ayrıca üç oyun modunu deneyebilirsiniz – Arcade, Assault ve Team-up.

Çoğu freemium oyununda olduğu gibi, seviyeler atladıkça oyun kazan-öde yaklaşımını dikte. etmeye başlıyor. Şu ana kadar bu oyundaki tek sorun bu.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın alımlar 1,99 dolardan başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Ailment: space bullet hell

Bu, farklı bir uzay tabanlı nişancılık oyunu. Uçabileceğiniz gelişmiş uçaklar yerine, bu oyunda kendinizi düşman askerlerinin olduğu bir uzay gemisinin içinde çarpışırken bulacaksınız.

Ailment’ın odaklandığı şey, kalitel tek oyunculu formatıdır. Karakteriniz uzay gemisinin kliniğinde uyanır ve çalışma arkadaşlarının kendisini öldürmeye karar verdiğini görür. Durumun arkasındaki hikayesi öğrenmek için düşmanların arasından geçmeniz gerekiyor.

Bilim kurgu ve korku oyunlarını sevenler için Ailment mutlaka telefonlara yüklenmeli. Oyun boyunca küçük referanslar göreceksiniz. Hatta bir noktaya kadar Ridley Scott’ın Alien’ı (1970) hatırlatabilir.

Ayrıca, PvP modunda diğer oyuncularla çevrimiçi olarak çarpışabilirsiniz. Bir kontrolcüyle mobil oyunlar oynuyorsanız, kullanıcıların oyunu bir kontrolcüye bağladıktan sonra hatalar ile karşılaştığı söyleniyor. Umarız, geliştiriciler sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlar.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Lightning Fighter 2

Lightning Fighter 2, sizi yavaş yavaş ileriye taşıyacak bir başka harika “uzay cehennemi” oyunudur. Oyun, üst düzey animasyonlar ve sempatik renk paletleri ile size anime oyunlarını anımsatacak muhteşem grafiklere sahiptir.

Oyunda “süper savaşçılar” olarak adlandırılan farklı uzay gemileri ile galakside yolculuk ediyorsunuz ve farklı aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Her aşamada, zorlu düşman orduları ve mega boss savaşları karşınıza çıkacak.

Ayrıca süper geminizi size özel harika hissettirecek silahlar ve tasarımla özelleştirebilirsiniz. Oyunun çok zor olduğunu düşünürseniz, uzaylı istilasına karşı omuz omuza savaşmak için arkadaşlarınızla çevrimiçi olarak takım kurmanız tavsiye edilir..

Oyundaki boss savaşları efsanevi, her bossun seviyeleri sizi oyuna bağımlı tutmak için birden fazla kez değişiyor.

Ancak birçok oyuncu oyunun kaydedildiği dosyanın silinebildiğini bildiriyor. Bu yüzden bu oyuna başlamadan önce sorunun çözüldüğünden emin olun.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Wind Wings: Space Shooter

Bu oyunun hikayesi bile kendisini oynamak için yeterli. Oyunda, insanların bilim ve teknolojide nasıl ilerlediğini görmek için geleceğe yolculuk eden bir askersiniz.

Oyun boyunca bu teknolojiyi farklı gezegenleri keşfetmek ve istila etmek için kullanıyorlar. Yaşanabilir başka bir gezegen arayışındayken uzayda canavarlarla karşılaşıyorlar. En sonunda canavarlar şimdi Dünya’ya doğru ilerliyor ve gezegeni kurtaran komutan sizsiniz.

İlginç bir hikaye, değil mi? Oyun da hikayenin kalitesini destekliyor. Her seviyede iki uzay gemisini kontrol edeceksiniz ve hepsinin farklı özellikleri vardır.

Güçlü ve zayıf yönlere göre değişik canavarları yok etmek için uygun taktikler kullanmanız gerekecek. Seviye geçtikçe, daha fazla yükseltme ve özelleştirmenin kilidini açabilirsiniz.

Yine de oyun minik zorunluluklarla dolu. Bu oyunu kazanmak istiyorsanız, önemli miktarda para harcamanız gerekebilir.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 0,99 ABD dolarından başlıyor)

İndirmek için tıklayın

Shadowgun Legends: Online FPS

Bu kesinlikle retro tarzı bir arcade uzay oyunu değil. Esasında, uzayda geçen birinci şahıs nişancı oyunudur.

Oyun, bir mobil nişancılık oyununda bulabileceğiniz en iyi harekât modlarından birini barındırıyor. 4 farklı konum var ve tamamlamanız gereken 200’den fazla görev verilmiş. Burada sadece oyunun sağladığı içerik miktarından şikayet edemeyiz.

Ayrıca oyunun silah mekanikleri etkili. Görseller, çağdaş rakipleriyle aynı seviyede.

Karakter özelleştirmeye gelirsek, en iyi dövüşçüyü yaratırken kilidini açman gereken binlerce zırh ve silah parçası var. Ayrıca karakterinizi oyun tarzınızı tamamlayan benzersiz savaş yetenekleriyle özelleştirebilirsiniz.

Maalesef oyunu çevrimdışı oynamak imkansız. Sürekli internete bağlı olması gerekiyor.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama içi satın almalar 4,99 dolardan başlıyor)

İndirmek için tıklayın