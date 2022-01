Çocuklar için uygulama süresi kısıtlama hep aklınızdaki bir düşünce olabilir ancak bunun nasıl yapılması gerektiğini de bilmiyor olabilirsiniz. Bazı uygulamalar artık kısıtlamaya dair adımlar atmaya başladılar ancak bu o uygulamaya özel oluyor. Yani çocuğunuz akıllı telefonda veya tablette herhangi bir uygulamayı çok fazla şekilde kullanıyorsa ona ek uygulamalar yardımı ile bir kısıtlama getirebilirsiniz. Yazımızda hem Android, hem de iOS kullanan akıllı telefonlarda çocuklar için uygulama süresi kısıtlama yollarından bahsedeceğiz. Elbette tüm bu işlemler yüklenecek ek uygulamalar sayesinde yapılabiliyor veya telefonunuzun kendi işletim sisteminden de birtakım ayarlar yapabilirsiniz.

Bazı ebeveynler çocukların telefon veya tablet başında çok fazla zaman geçirmesinden rahatsız. Aileleri ile iletişimde olmaları gereken bir zaman diliminde gözlerini ayırmadan ekrana bakmaları hem zihinsel gelişimleri, hem de gözleri için son derece tehlikeli. Akıllı telefonunuzun markası veya modeli fark etmeksizin kullanabileceğiniz birçok ücretli / ücretsiz uygulama var. Günün sonunda kazanan siz ve çocuğunuz olacaksınız. Bu uygulamalar belirli bir süre sonrasında artık o uygulamanın çalışmamasını sağlıyor ve çocuğunuzun “gerçek hayata” dönmesini sağlıyor.

Süre kısıtlama uygulamaları

Süre kısıtlama uygulamalarının büyük çoğunluğu aynı mantıkla işliyor. Hangi uygulamanın ne kadar süre ile kullanıldığını size raporlayarak belirli kısıtlamalar kurmanızı sağlıyorlar. Uygulama kullanım süreleri asında akıllı telefon arayüzü üzerinden de görüntülenebilir. Batarya bölümünde hangi uygulamanın ne kadar pil harcadığı bilgisine erişilebiliyor ve tabii bu da ne kadar kullanıldığı ile ilişkili olduğu için mantık yürütülebiliyor. Şimdi hazırsanız çocuklar için uygulama süresi kısıtlama uygulamalarına değinelim. Mutlaka birinin size hitap edeceğinden eminiz.

Aslında hem Android, hem de iOS’de bu işi görebilecek dahili işletim sistemi özellikleri var ancak bazı ek uygulamalar daha pratik ve kullanışlı olabiliyor. Yazımızda elbette ilk etapta işletim sistemine dahili olarak sunulan özelliklere değineceğiz ve devamında da uygulama marketinden yükleyebileceğiniz benzer ve daha kullanışlı seçeneklere değineceğiz. Uygulama süresini kısıtlama için artık hangisini tercih edeceğiniz biraz da size kalmış.

Digital Wellbeing

Uygulamanın adı dijital refah anlamı taşıyor. 🙂 İster sosyal medya, isterseniz diğer uygulamaların kısıtlamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aslında bu uygulama Android’e yerleşik olarak geliyor ancak muhtemelen kullanmak hiç aklınıza gelmemiştir. Kullanmak için Ayarlar üzerinden Dijital Denge ve Ebeveyn Denetimleri’ne gidin. Hedefleriniz kısmında Uygulama Zamanlayıcıları kısmını göreceksiniz. Buradan zamanlayıcı simgelerine tıklayarak kullanım kısıtlaması getirebilirsiniz. Ek olarak çalışma süresi boyunca çalışabilecek uygulamalar belirleme şansınız da var. Bunun dışında ekran süresine dokunarak uygulamanın ne kadar çalıştırıldığı bilgisi de elde edilebiliyor.

iOS Screen Time

Apple’ın iOS içerisinde sunduğu süre kısıtlama uygulaması da önemli ölçüde işinizi görecektir. Bunun için iOS’ta (eğer bir tabletten bahsediyorsak iPadOS’ta) Ayarlar bölümünden Ekran Süresi kısmına gelin. Burada App Limit sürgüsünü çekerek uygulamaların kullanımını sınırlandırmaya başlayabilirsiniz. Kullanım süresini belirlemek için yeni bir uygulama belirleyebilir veya mevcut bir uygulama kısıtlamasını kaldırabilirsiniz. Uygulama sayesinde günlük ve haftalık olarak kullanım istatistiklerine erişebilirsiniz. Ayrıca kullanım süreleri oyun veya sosyal medya gibi kategorilere göre de gösterilebilmekte. Uygulamanın güzel bir tarafı da iCloud hesabına entegre çalışması. Yani evde bir de Apple tablet varsa toplam bir kullanım süresi elde edilebiliyor.

Moment

Şimdi gerçekten iyi bir uygulama ile birlikteyiz. iOS destekli olan Moment uygulamasının görevi sadece uygulama kullanım sürelerini kısıtlamak değil. Günlük koçluk, sağlık ve zindeliği artırmak için Moment uygulamasının sunduğu bazı ek özellikler var. Uygulama çeşitli püf noktaları ve arkadaşlarınızı / ailenizi ekleme gibi faydalı özelliklerle sağlıklı bir yaşama odaklanıyor ve tabii daha az süreyle telefon kullanımını teşvik edecek özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Moment uygulamasını App Store’dan indirmek için buraya tıklayın.

Social Fever

Social Fever zaman yönetimi ve telefon bağımlılığını azaltmak için faydalı bir Android uygulaması. Oldukça kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama sosyal medya ve diğer uygulamalarda geçirilen toplam süreyi kolaylıkla karşınıza getiriyor. Ayrıca belirlediğiniz sınırları aştığınızda uyarı penceresi açılmasını da sağlıyor. Social Fever’in güzel tarafı herhangi bir hesap oluşturmanızı ve üyelik açmanızı istemiyor. Hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Belki de bu yazıdaki en kullanışlı uygulamalardan birisi diyebiliriz. Google Play’dan indirmek için buraya tıklayın.

Freedom

Freedom hem Android, hem de iOS ortamını destekleyen bir uygulama. Her iki işletim sistemi için de benzer bir arayüz ve kullanım kolaylığı sunuyor. Dünyada bir milyondan daha fazla kişi tarafından tercih edilen bu uygulama engelleme listesi oluşturabildiği gibi istenilen uygulamaların çalışabileceği zaman aralığı tayin etmenizi, istenmeyen bazı internet sitelerinin engellenmesi gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Android ve iOS sadece mobil tarafta sunulan destekler. Windows ve Mac hatta Linux ortamında da Freedom uygulaması kullanılıyor. Görüldüğü gibi oldukça yaygın. Ücretsiz bir deneme sürümü var ancak tüm özellikleri kullanabilmek için ayda 7 USD veya yılda 29 USD ödemeniz gerekiyor. Uygulamanın Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

Space

Space hem Android, hem iOS desteği sunan bir uygulama; fakat diğer birçok süre kısıtlama uygulamasından daha farklı işliyor. Uygulamada belli hedefler var ve bu hedeflere göre kısıtlamalar belirleniyor. Önce akıllı telefon alışkanlıklarınızla ilgili olarak bir anket doldurtuluyor ve sonrasında kendinize en uygun olan kullanıcı türünün belirlenmesi gerekiyor. Son olarak ekran kilidi açma ve kullanım zamanı hedeflerinin belirlenmesi isteniyor. Eğer günlük hedefler içerisinde kalırsanız uygulama size rozetler veriyor ve bu rozetleri aile bireyleriniz ile kıyaslayarak duruma biraz daha motive olabilirsiniz. Uygulamanın temel amacı telefon kullanımını herkes için sınırlandırarak yaşam kalitesini yükseltmek. Space uygulaması Android sürümünü buradan, iOS sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

AppDetox

Android destekli bir uygulama olan AppDetox ile belirli uygulamalara çok kolay bir şekilde sınırlama getirebilirsiniz. Normalde zaman sınırlaması koyabilmek mümkün ancak güzel özelliklerden biri de eğer o uygulamayı kullanmak istiyorsanız yürüyüş yaparak ek süre kazanabilmeniz. Böylece hareket etmeye ve daha sağlıklı yaşamaya da teşvik verilebiliyor. AppDetox ile tanıştıktan sonra hayatınız boyunca akıllı telefonunuzda tutabilirsiniz çünkü gerçekten faydalı ve akılcı özellikler içeriyor. Çocukların uygulama kullanım süresini kısıtlama için de birebir. AppDetox’u Google Play üzerinden indirmek için burayı tıklayın.

Off the Grid

Telefondan uzak durmak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız Off the Grid bu konuda en büyük yardımcınız olabilir. Off the Grid uygulaması belirlediğiniz süre boyunca telefonunuzu tamamen engelleyebilir. Örneğin akşam 20:00’den sonra telefonu elinize almak istemiyorsanız bu şekilde bir programlama yapabilirsiniz. Hatta uygulamada yer alan faydalı bir özellik size ulaşmaya çalışanlara “Bu saatlerde telefon kullanmıyorum, lütfen şu saatte arayın” şeklinde kısa mesaj da gönderebiliyor. Yani tam anlamıyla sıra dışı ve başarılı. Önemli bir anı yakalamanız gerekirse veya bir selfie çekmek isterseniz Off the Grid aktif olsa bile telefonunuzu kullanmaya müsaade edilebiliyor. Ayrıca acil kategorisindekiler size her şekilde ulaşabiliyor. Off the Grid’i buradan indirebilirsiniz.

AntiSocial

AntiSocial de Android tabanlı kullanılabilecek en iyi ekran sınırlama uygulamalarından biri. Ekran süresi ve ekran sınırlama gibi beklenen özellikleri elbette sunabiliyor ancak farklı bir istatistik yönlü özelliği var. AntiSocial kullanım verilerinizi aynı yaştaki ve aynı cinsiyetteki diğer kullanıcılarla kıyaslayarak cihazınızı yaşıtlarınızdan daha mı fazla, yoksa daha mı az kullandığınızı izlemenizi sağlıyor. Uygulamada reklam yok. Ayrıca tüm özellikleri kullanmanız için ücret de istenmiyor. Bu nedenle de denemeniz gerekenler arasında. AntiSocial’i buraya tıklayarak Google Play’den indirebilirsiniz.

Çocuklar için uygulama süresi kısıtlama için paylaştığımız programlar fazlası ile yeterli. Ancak farklı bir öneriniz varsa forum sayfamız üzerinden bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım.