TikTok videosu indirme yollarından bahsedeceğimiz yeni bir video ile karşınızdayız. Normalde TikTok videosu indirme zor bir işlem değil ancak bazen karşı taraf indirme engeli koyabiliyor ve bu sorunu aşmak gerekebiliyor. Facebook ve Twitter gibi bu işin önderleri de kurulduğu günden bu yana video indirmeye dair bakış açısını korudu. İndirebilmek elbette mümkün; bazı üçüncü parti yazılımlarla sosyal medya ortamlarından video indirmek oldukça kolay fakat bunların telif hakkı veya gizlilik ihlali oluşturacağını unutmamanız gerekiyor. Sevdiğiniz bazı şeyler içinse bilgisayarınızda bir koleksiyon yapmayı düşünebilirsiniz.

TikTok’un popüler olmasında video indirme özelliğini doğal olarak sunmasının da etkisi fazla. Eğer bir kullanıcı profil özelliklerinde video indirme engelleme ayarı getirmediyse videolar normal şekilde indirilebiliyor. Hatta bu işlem hem Android, hem de iOS ortamında oldukça kolay ve dahası bunun için bir TikTok hesabı sahibi olmanıza bile gerek yok. Ancak konu kendi videolarınızı indirmekse ve daha önceden TikTok’ta video indirme engeli getirdiyseniz mecburen giriş yapmak şart olacak.

TikTok hesabındaki tüm videoları indirme

TikTok hesabındaki tüm videoları indirmek için en kolay yol zaman çizelgenize gitmektir. Ekranı aşağı doğru kaydırın veya istediğiniz bir kullanıcıyı arayın. Kendi TikTok hesabındaki tüm videoları indirme için iki yol izleyebilirsiniz. En kolay yol ekranın ortasını basılı tutup seçenekleri açmaktır. Seçenekler arasında “Videoyu Kaydet” demek TikTok videosu indirme işlemini başarıyla gerçekleştirecektir. Videolar otomatik olarak Galeri’ye kaydedilecektir. iOS için Fotoğraflar ve Android için de Google Fotoğraflar içinde yer alabilir.

TikTok videosu indirme için kullanabileceğiniz yollardan bir diğeri de Paylaş simgesine bastıktan sonra ikinci satırdan “Videoyu Kaydet” seçeneğini seçmek. Tıpkı yukarıdaki yolda bahsettiğimiz gibi video telefonunuzun Galeri kısmına indirilecektir. Buraya kadar olan aşamaları asında tüm TikTok kullanıcıların biliyor olması gerekli. Asıl önemli kısım ise engelli TikTok videolarını indirme. Bunun için kullanabileceğiniz faydalı bir üçüncü parti yazılım var.

Engelli TikTok videolarını indirme

Engelli TikTok videosu nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabını bulmak çok zor değil. Eğer indirmek istediğiniz TikTok videosunda indirmeye dair bir seçenek bulunmuyorsa yani biraz önce de bahsettiğimiz “Videoyu Kaydet” seçeneği karşınıza getirilmiyorsa video indirme engelinden bahsedebilmek mümkün. Bu durumda telefonunuzun ekran videosu kaydetme özelliği varsa bir ölçüde işinizi görebilir ancak üçüncü parti bir uygulamadan destek alarak bu işlemi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

Uygulamanın adı TikTok Video Downloader ve buraya tıklayarak Google Play’den kolaylıkla indirebilirsiniz. iOS için de Tiktok Downloader isimli bir seçenek var ve onu da buradan Kestirmeler içine alabilirsiniz. Gizlilik ihlali ve telif hakkı konularına ters düşmeden bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Suçlu hale düşebileceğiniz bir durum için bu uygulamaları kullanmayın.

Kendiniz için TikTok videosu indirme konusunda alabileceğiniz en güzel önlem hesabınızı gizli yapmaktan geçiyor. Çünkü sadece kabul ettiğiniz arkadaşlarınız videolarınıza erişim sağlayacaktır. Hesabınızın herkesten gizli olması hoşunuza giden bir fikir değilse videoları da tek tek özel yapabilirsiniz.

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