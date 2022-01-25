Android ve iOS için ebeveyn denetimi uygulamaları oldukça fazla sayıda var ancak hangisini seçmeniz gerektiğini ve ne işe yaradığını tam olarak bilemiyor olabilirsiniz. Bu yazımızda size çocuklarınızı internet ortamındaki çeşitli tehlikelerden korumak için geliştirilmiş ebeveyn denetimi uygulamalarından bahsedeceğiz. Özellikle antivirüs üreticisi firmaların bu konuda son derece başarılı çözümleri mevcut. İster Android, ister iOS kullanan bir akıllı telefonunuz olsun siz de bu uygulamalardan birini tercih ederek çocuğunuzun internetteki tehlikelerden korunmasını sağlayabilirsiniz. Elbette bu uygulamalardan bazılarının ücretli seçenekleri de var ancak ücretsiz sürümde de ihtiyaçlarınızı karşılayacak birtakım özelliklerin yer alabileceğini söyleyelim.

Ebeveyn denetimi uygulamaları çocuklarınızın internette neler yaptığını incelemenizi sağlayarak ailelere güven veriyor. Hatta bilgisayar ortamında bu tarz yazılımların uzun zamandır hayatımızda olduğunu söylemekte fayda var. Fakat akıllı telefonları çocuklardan uzak tutabilmenin daha zor olduğu düşünülürse bu tarz programlar akıllı telefon kullanıcıları için daha da önemli hale geliyor. Eğer siz odaya girer girmez çocuklarınız telefonları saklıyorsa veya başka bir şey açıyorsa Android ve iOS için ebeveyn denetimi uygulamaları arasından bir tane seçerek ve vakit kaybetmeden kullanmaya başlamanızı tavsiye edebiliriz. Çünkü bazen siz çocuklarınıza sadece WhatsApp için izin versenizde çeşitli reklamlar aracılığıyla farklı amaçtaki sitelere gidebiliyorlar.

Ebeveyn denetimi uygulamaları ne işe yarar?

Ebeveyn denetimi uygulamaları çocuğunuzun o anki fiziksel konumunu harita üzerinden size gösterebilir ve hatta okulda olup olmadığını dahi size bildirebilir. Gerçekten de özellikle siber güvenlik konusunda uzman olan firmaların elinden çıkan son derece başarılı yazılımlar var. Bu uygulamalar aracılığı ile çocuklarınızın çevrimiçi olarak kimlerle görüştüğünü takip edebilir, internet erişim sürelerini belirleyebilir ve uygunsuz olabileceğini düşündüğünüz siteleri engelleyebilirsiniz. Uygulamalardan bazıları kısa mesajların anlık olarak içeriklerini de size gönderebiliyor ve genel olarak iyi bir güvenlik çözümü sağlıyor. Ancak hem Apple, hem de Google kişisel gizlilik nedeniyle bu özelliklerin sunulmasına da pek sıcak bakmıyor.

Öncelikle söylemeliyiz ki bu uygulamalar gizli bir takip yazılımı değildir. Çocuklar bu tarz bir denetim uygulamanın telefonda yüklü olduğunu bildikleri için daha dikkatli davranabilirler. Bir yaşa kadar elbette bunun farkında olmayabilirler ancak bir yaştan sonra da uygulamanın farkında olarak daha dikkatli olabilirler. Siz tabii ki bir ebeveyn olarak internetin zararları konusunda çocuklarınıza düzenli şekilde eğitim vermelisiniz. Her gördüklerine inanmamalarını, onları kandırmak isteyen birçok internet sitesinin olduğunu anlatmalı ve söylemelisiniz. Zararlı olduğunu düşünebilecekleri sitelere girmemelerini öğütleyebilirsiniz.

Telefon konuşmalarını gizli bir şekilde kaydetmek de artık bazı ülkelerde tamamen suç kapsamına girdi. Bu uygulamaların bu tarz bir kullanım sunmadığını da söyleyelim. Telefon konuşmaları ancak ilgili bireylerin rızası olan durumlarda kaydedilebilmektedir ve bazı çağrı merkezlerini ararken de zaten bu anonslar size yapılır. Buradaki temel amaç çocuğun neler yaptığını takip ederek varsa yanlışlıkları düzeltmek ve bu konuda ona eğitim vermek üzerine kuruludur.

1. Net Nanny

Net Nanny tehlikeli olduğunu düşünülen internet sitelerini körü körüne engellemek yerine analiz ederek bunu yapan ve başarılı bir kullanıcı arayüzü ile çok kolay bir yönetim sağlayan harika bir ebeveyn denetimi uygulaması. Android ve iOS için ebeveyn denetimi uygulamaları arasında zirvede yer alan bu uygulama Android ve iOS tarafında benzer düzeyde özelliklere sahip. Birçok uygulamada Android ve iOS arasında büyük farklar bulunurken Net Nanny bu konuda oldukça benzer bir çizgi izliyor ancak yine de iOS için yapılabilecek bazı şeylerin sınıfı var.

Net Nanny Android tarafındaki tüm uygulamaların engellenebilmesini sağlarken iOS tarafında bu sayı 100’ün üzerinde. Hepsini engelleyebiliyor demek mümkün değil. Sosyal medya tarafında Instagram TikTok ve YouTube engelleri kullanılabiliyor ancak bu da standart bir engel değil ve zararlı olabileceklerin engellenmesi üzerine kurulu bir sistem. Gözlemlediğimiz kadarıyla da oldukça iyi çalışıyor. Net Nanny’nin telefonda yapamayacağı tek özellik arama ve metin takibi. Bu durum tüm iOS destekli uygulamalarda geçerli ancak Android’de yapabilenler var.

Artıları

Başarılı kullanıcı arayüzü

Eşsiz web filtreleme özelliği

Güvenilir coğrafi konum ve zaman yönetimi

Eksileri

Biraz pahalı

iOS için bazı özellikler eksik

2. Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids çocukların aktivitelerini akıllı telefonların yanı sıra PC ve Mac ortamında da izlemeye olanak sağlıyor. Ücretsiz sürümde bile işinizi görebilecek düzeyde özellikler var ancak yılda 15 USD gibi bir tutar ödemeyi düşünürseniz sınırsız sayıda cihazda kullanım şansı elde edebiliyorsunuz. 7 günlük ücretsiz deneme süresi bu aşamada biraz az ancak yine de uygulamanın ne denli başarılı olduğunu gözler önüne serebiliyor. Ücretli sürümde sosyal ağ izleme, web izleme ve hem Android, hem de iOS için coğrafi takip gibi özellikler açılabiliyor. Ayrıca uygulama yönetimi kısmı iOS’de sadece yaş kısıtlaması olan engellemeleri gerçekleştirebiliyor.

Ücretli sürümde YouTube arama geçmişini incelemeye dair bir özellik var ancak bu özellik Android ve iOS tabanlı mobil cihazlarda çalışabiliyor. Windows’lu bilgisayarlarda da kullanılabiliyor ancak Mac’de işlevsiz kalıyor. Kaspersky Safe Kids’in zayıf kalan tarafı mobil uygulamaların pek de iyi tasarlanmamış olması. Açıkçası web tabanlı olmaları nedeniyle biraz yavaş kalıyorlar ve web filtreleme özellikleri hem Andorid, hem de iOS’de az bilinen tarayıcılarla uyumlu şekilde çalışamıyor. Eğer kısa mesajları takip etme gibi bir düşünceniz yoksa Kaspersky Safe Kids de sizin için yeterli olabilir.

Artıları

Çok uygun fiyat

Ücretsiz olarak zengin özellik seçenekleri

PC ve Mac desteği

Eksileri

Web sitesi bazen yavaş

Mobil uygulamalar daha iyi tasarlanabilirdi.

3. Norton Family

Norton Family’nin özellikleri çok çocuklu aileler için ideal. Android ve Windows ortamında gelişmiş bir ebeveyn denetimi sağlayabilirsiniz. Her iki platform için de uygulama istenebilecek tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Hatta son güncellemeyle birlikte coğrafi sınırlama özelliği de uygulamaya dahil edildi. Norton Family web filtreleme ve izleme özelliklerini hem Android, hem de iOS ortamı için sunabiliyor. Ancak zamana bağlı özellikler sadece Android ve Windows ortamında çalışabiliyor. iOS ortamında zaman odaklı kısıtlama yapabilme şansı bulunmuyor.

Norton Family’nin iOS ortamındaki web filtreleme özelliği oldukça iyi çalışıyor. YouTube’un yanı sıra Hulu da izlenebiliyor ve çocukların ders çalışma saatlerinde ilgilerinin dağılmasını engellemek için School Time adında başarılı bir özelliğe de yer veriliyor. Norton Family uygulaması Norton 360 Deluxe gibi paketlerde ücretsiz olarak geliyor ve böylece tam anlamıyla bir bilgisayar ve ebeveyn denetimi sağlanabiliyor ancak Mac ortamı için daha farklı çözümlere yönelmeniz gerekebilir. Ayrıca Norton 360 Deluxe için ödemeniz gereken tutar yüksek kalıyorsa doğrudan Norton Family paketlerini de inceleyebilirsiniz.

Artıları

Harika web filtreleri ve izleme

Sınırsız çocuk ve cihaz ekleme

Windows desteği

Eksileri

Mobil uygulama desteği daha iyi olabilir.

4. OurPact

OurPact iPhone’lar için kullanılabilecek en güçlü yazılımlardan biri ancak bir dönem App Store ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadı ve uygulama marketinden kaldırıldı. Şartlara uygun şekilde bazı özellikleri azaltıldıktan sonra da yeniden App Store’a dahil edildi. OurPact’ın en temel özelliği hem Android, hem de iOS ortamında uygulamaları yönetebilmeye ve engelleyebilmeye imkan sağlaması. OurPact uygulamasında ekran süresini kısıtlamaya dair başarılı özelliklere de yer veriliyor. Hatta en üst paket olan Premium Plus’ta iOS ortamında ekran görüntüsü alarak takip etme şansına bile sahip olabiliyorsunuz. Mesajları okuma özelliği yok ancak mesajlaşmaya dair uygulamaların kullanımı kısıtlanabiliyor.

OurPact uygulamasında web filtreleme özelliği sadece yetişkinlere dair içerikleri engelleyebiliyor ancak bu ebeveyn denetimi adına yeterli değil; çünkü web ortamında birçok tehlike kaynağı bulunuyor. Çocuklar için coğrafi konum takibi yapılabiliyor ancak bu da sınırlı şekilde sunuluyor. Yani o mekana gidip gitmediği veya mekandan ayrıldığı söylenebiliyor ancak anlık olarak nerede olunduğuna dair bir bilgiye yer verilmiyor. Biz OurPact’in sunduğu özellikleri başarılı bulduk. Hatta arayüz olarak da kullanımı basit ve son derece başarılı. iOS ortamı için de olması gerekenden biraz daha fazla seçenek sunarak ön plana çıkmayı başarıyor.

Artıları

Mükemmel tasarım ve kullanım

iOS için başarılı özellikler

20 cihaza kadar kullanıcı desteği

Eksileri

Sınırlı web filtreleme

Pahalı

5. Google Family Link

Google Family Link Android ve iOS için ebeveyn denetimi uygulamaları arasında ücretsiz olan tek seçenek. Android telefonlarda ve tabletlerde ne kadar başarılı şekilde çalıştığını görmek kesinlikle hoşunuza gidecektir. Google gerçekten de ürettiği her yazılımda ince eleyip sık dokuyor ve bu nedenle de sektörün her zaman en iyilerini yapmayı başarıyor. Tabii bu uygulama ücretsiz bir seçenek ancak eskileri de yok değil. Bu da diğer uygulamaların şansını yükseltiyor. Google Family Link ebeveynlere Android cihazda yüklü olan uygulamanın sistem üzerindeki izinlerini denetleme şansı veriyor. Ancak pek tabii tahmin edilebileceği gibi bu uygulamanın iOS sürümü bulunmuyor.

Google Family Link yetişkin içerikli sitelere karşı bir web filtreleme özelliği sunuyor. Filtre YouTube için de kullanılabiliyor ancak coğrafi bir sınırlama yok. Zaman yönetimi özellikleri ise son derece iyi bir şekilde çalışıyor. Çocukların kullandığı uygulamaları denetlemek için Google Family Link kullanmanız yeterli olabilir. Tamamen ücretsiz olması bu noktada bir avantaj ancak daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız bu sayfada bahsettiğimiz diğer yazılımları da inceleyerek bir tercihte bulunmanız gerekiyor. Her ebeveynin güvenlik anlayışı farklı olabileceğinden isteklerinizi karşılayan bir yazılım bulmanız ve ona göre de gerekli ise ücretli planı tercih etmeniz gerekiyor.

Artıları

Tamamen ücretsiz

Kolay kullanıcı arayüzü

Üstün performans

Eksileri

Çocuklar için kullanıma uygun değil.

Sınırlı web filtreleme

6. Qustodio

Qustodio platform desteği olarak oldukça başarılı bir uygulama. Android ve iOS zaten destekleniyor ancak buna ek olarak Amazon Fire tabletlerde, Chromebook’larda, Mac’lerde ve PC’lerde de kullanılabiliyor. Qustodio’nun coğrafi sınırlama özelliği tüm çocuklar için aynı anda ve Android ile iOS fark etmeksizin kullanılabiliyor. Ayrıca Android’de tüm uygulamaların yönetimine dair destek sunuluyor. iOS platformunda da 6000’den fazla uygulamanın kontrol edilebileceği belirtiliyor ki bu rakam da oldukça ideal bir seviyede. Fakat denemelerimizde gördük ki web filtreleme özelliği o kadar da harika çalışmıyor. Biraz daha gelişmeye ihtiyacı var gibi…

Qustodio’nun sıra dışı özelliği ise Android ortamında arama takibi ve metin mesajlarını bir kayıt altında tutabilmesi ve sonradan bunların görüntülenmesine imkan tanıması. Tabii bunun için özel bir sürümünün yüklenmesi gerekiyor ve bu sürüm de üreticinin web sitesinde yer alıyor. Eğer bu özellikler sizin için önemliyse Qustodio’yu satın almayı düşünebilirsiniz çünkü çocuklara yönelik bu özellikleri sunan pek de fazla uygulama çeşidi yok. Uygulamanın tek büyük dezavantajı belki de çok çılgın denebilecek düzeydeki fiyatı. 138 USD fiyat karşılığında 15 cihaza kadar kullanım satın alınabiliyor ve ödemenin her yıl tekrarlanması gerekiyor.

Artıları

Kapsamlı özellikler

Farklı platformlara uygunluk

Arama ve mesajlaşma takibi

Eksileri

Pahalı

Web filtreleme çok da iyi çalışmıyor.

7. Screen Time

Screen Time çocukların cihaz erişimini yönetmek ve planlamak için oldukça başarılı bir yazılım. Fakat iOS platformundaki yetenekleri ne yazık ki biraz sınırlı. Uygulamanın web yönetimi sadece Android platformu ile sınırlı. Bu uygulamada ebeveyn kontrolü de ücretsiz olan 14 günlük süre boyunca aktif şekilde kullanılıyor ve sonrasında da yükseltme isteniyor. Yükseltme için istenen fiyatlar bir hayli yüksek ve uygulamanın tüm cazibesini kaçırıyor. 14 gün kullandıktan sonra sezgisel tasarımı ve kolay kullanımı beğenebilirsiniz ancak satın alma kararını vermek size kalmış. Aynı ücrete benzer işleri -hatta daha iyisini- yapabilen uygulamalardan da tercih edebilirsiniz.

Screen Time’ı genel olarak beğendiğimizi söyleyebiliriz ancak iOS’de uygulama engelleme gibi bir özelliği yok. Bunun dışında coğrafi sınırlama ve konum geçmişi özellikleri de yeni eklenmiş ancak bunlar için çok fazla yüksek ücret isteniyor. Sizin için önemli mi bilemiyoruz ama arama takibi ve mesajlaşma kontrolü için de herhangi bir desteğe yer verilmiyor. Bu denli yüksek ücretleri düşünerek farklı bir tercih yapmayı isteyebilirsiniz. Screen Time’da görev / ödül sistemi gibi çocuklar için motive edici bir özelliği de dahil edildiğini görüyoruz.

Artıları

Sezgisel tasarım

Kolay kullanım

Ödül sistemi

Eksileri

Konum takibi ve filtreler için ücretler yüksek.

Metin ve arama izleme özelliği yok.

8. ESET Parental Control for Android

ESET Parental Control for Android adından da anlaşılabileceği gibi sadece Android ortamında kullanılabilen bir ebeveyn denetimi uygulaması. iOS veya farklı bir platforma dair sunulan hiçbir destek yok. ESET’in tabii ki bilgisayar ortamı için de çözümleri var ancak bu kez durum farklı. Uygulamada çağrı ve metin izleme gibi özellikler olmasa bile oldukça zengin özelliklere yer verildiğini söyleyebiliriz. Biz biraz kullanıcı arayüzünü karışık bulduk ancak bunu da sunulan zengin özelliklerden kaynaklanıyor şeklinde yorumluyoruz. 14 günlük deneme sürümünde birçok özelliği deneme şansınız bulunuyor.

14 günlük deneme süresi sona erdiğinde yıllık ve çok yıllık planlar için oldukça iyi indirimler sunuluyor. Konum izleme ve coğrafi sınır belirleme özellikleri oldukça iyi çalışıyor. Bunun dışında çocukların telefonda tek bir tuşa basarak acil durum mesajı gönderebilmesine de olanak sağlanıyor. Uygulamayı ESET Smart Security Premium ile birlikte almazsanız yıllık 30 USD ödemeniz gerekiyor ki buna değeceğini pek de söyleyemeyiz. Örneğin Kaspersky Safe Kids dört farklı platformda daha fazla özellik sunuyor hem de yarı fiyatı gibi bir ücretlendirmeye sahip. Bu da ESET Parental Control for Android’in şansını zorluyor.

Artıları

Konum özellikleri

Sınırsız cihaz kullanımı

Eksileri

Arayüz biraz kafa karıştırıcı

Çağrı veya metin izleme yok

Sadece Android destekliyor.

9. MM Guardian

MM Guardian iOS platformunda mesajları takip etme özelliği sağlayan tek uygulama olarak dikkat çekiyor. Uygulamanın Android’de öne çıkan özellikleri ise kısa mesajları kaydetme, engelleme, okuma ve aramaları kaydetme / engelleme gibi son derece gelişmiş düzeyde. Android için en zengin seçenekleri sunan uygulama diyebiliriz. MM Guardian ayrıca iPhone yedeklerini tarayabilen bir PC ve Mac yazılımına sahip ancak tabii ki bu sadece durumlar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Bilgisayar ortamında kullanılabilen yazılımların haliyle bir engelleme özelliği bulunmuyor.

Uygulamanın kullanıcı arayüzü ise hem Android, hem de iOS platformunda sinir bozucu diyebilecek kadar kötü. Konum izleme ve web filtreleme özellikleri gayet iyi. Ayrıca çıplaklığı algılayarak filtreleyebilen özel bir yapay zeka da uygulama içerisine dahil edilmiş durumda. MM Guardian zaman yönetimi özelliğini sadece Android platformunda sunabiliyor. Konum takibi ise Android platformunda bile desteklenemiyor. iOS’de uygulama yönetimi ise oldukça ilkel. Çağrı engelleme özelliği yok fakat iOS’de yazılan mesajları takip etmeyi istiyorsanız MM Guardian’ı inceleyebilirsiniz.

Artıları

Android için gelişmiş özellikler

Başarılı kontroller

iOS’ta metin ve mesaj gözlemleyebilme

Eksileri

Pahalı

Kullanımı oldukça zor.

Android ve iOS için ebeveyn denetimi uygulamaları hangileri, bunları bir araya getirmeye ve öne çıkan özelliklerini sizlerle paylaşmaya gayret gösterdik. Farklı bir öneriniz varsa forum sayfamızdan bizlerle paylaşabilirsiniz.