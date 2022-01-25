Operatör gelen pop-up mesajı kapatma nasıl yapılır; son günlerde cevabı epey aranan bir soru ile karşınızdayız. İstenmeyen mesajlar almak ve belki farkında bile olmadan ekrana basarak herhangi bir pakete abone olmak hiç şüphesiz en sinir bozucu şeylerden biri. Normalde operatörler tarafından izinli kısa mesaj gönderimleri zaten olabilen bir şey hatta bazı firmalar da sizin izninizi alarak / veya almayarak gönderim yapmaya devam edebiliyorlar. Hele ki numaranız bahis sitelerinin eline bir şekilde geçmişse vay halinize. Neyse ki akıllı telefonlarda istenmeyen mesajları engellemeye dair birçok konuyu geçtimiz zamanlarda sizlerle paylaşmıştık ve bu şekilde bir çözüm bulabilirsiniz.

Asıl yeni kullanılan bir yöntem daha var ki biz bunu hiç sevmiyoruz. Ana ekranda kendi kendine çıkan bir operatör mesajı adeta telefonda bir virüs varmış duygusu uyandırıyor. Bazen farkında olmadan TAMAM seçeneğine bile basabilirsiniz ancak endişe etmeyin; ay sonunda hangi pakete üye olduğunuzu faturada görebilirsiniz. Şaka bir yana bu sevimsiz mesajlar bazen telefonunuz çocuğunuzun elindeyken gelebilir ve farkında olmadan bir internet paketine üye olabilir veya ailenizde bir aslan burcu olmasa bile aslan burcunun astrolojik gelişmelerini gün gün takip edebilirsiniz. Yazımızda operatör gelen pop-up mesajı kapatma konusunu ele alacağız.

Ekrana otomatik gelen operatör mesajları nasıl kapatılır?

Operatör olarak Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone kullanıyor olabilirsiniz. Burada bir suçlu aramak ve peşine düşmekten ziyade bu ekrana otomatik gelen operatör mesajları nasıl kapatılır sorununa çare bulacağız. Genelde bunu tüm operatörler yapabiliyor. Hatta faturalı bir hat kullanıyorsanız daha fazla bu tip aboneliklere maruz kalabilirsiniz çünkü ön ödemeli hat kullanıcılarının her zaman hatlarında fazla miktarda bakiye olmadığından işlemler olumsuzlukla sonuçlanabiliyor. Faturalı hat kullanıcıları için böyle bir sonuç olmadığından operatörünüz sizi istemeden de olsa bir pakete abone yapabiliyor. Bunun için izlemeniz gereken ilk yol çağrı merkezi.

Operatörünüz listedekilerden biri değilse kendi müşteri hizmetlerinizi aramanız gerekiyor. Özellikle Türk Telekom’un bu konuda sayıca çok fazla anlaşmalı operatör hizmeti olduğundan farklı müşteri hizmetleri numaraları ile karşılaşabilirsiniz. İlk etapta müşteri hizmetlerini arayın ve ekrana düşen reklam mesajlarını kapattırma talebinizi iletin. Operatörden otomatik gönderilen reklam mesajları işleminden hoşlanmadığınızı iletin ve derhal bunun yapılmasını isteyin. Sonucu takip edin ve mesaj gelme sayısındaki yoğunluk devam ediyorsa tekrar bir görüşme sağlayın ve bunu operatörünüzü değiştirmeye gidecek boyuta geldiği şeklinde biraz daha sert bir üslupla görüşmeyi yenileyin.

SIM menüsünden kampanyaları kapatma

SIM kart menüsünden kampanyaları kapatma da operatör gelen pop-up mesajı kapatma konusunda atacağınız bir adım olabilir. Menü yapısı operatörden operatöre farklı olabileceği için menüye girerek karşınıza çıkabilecek ve kampanyalarla ilgili olduğunu tahmin ettiğiniz her seçeneği kapatın. Böylece istenmeyen operatör kampanya mesajlarını engelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun da çözüm olmadığını varsayarak profesyonel bir çözüm yolu tavsiyesinde daha bulunalım. Bu Android’de işe yarayan bir yöntem ve Root Atmadan SIM menüsünü kapatma işlevini yerine getiriyor.

Root atmadan SIM menüsünü kapatma

Öncelikle telefondaki geliştirici seçeneklerini açmalısınız. Genelde Cihaz Hakkında > Sürüm Numarası kısmında beş tıklama ile bu açılabilmekte. Xiaomi kullanıcılarının ise yedi kes tıklaması gerekiyor. Devamında Google Play’den AOSP STUDIO LLC tarafından geliştirilen Geliştirici Seçenekleri Kısayolu uygulamasını buradan indirin ve USB hata ayıklamasını açın. İşleme bilgisayar ortamında devam edileceği için aşağıdaki bağlantıdan Google Platform Tools’u indirin.

Google Platform Tools son sürüm indir

Şimdi telefonunuzu bilgisayara bağlayın ve Win + R yapıp cmd yazarak komut satırı ekranına düşün. Platform Tools klasörüne şu şekilde gidebilirsiniz:

cd %userprofile%\Desktop\platform-tools

Komut satırına adb devices yazın ve gelen bildirimde İzin ver seçeneğini seçin. Komut satırında aşağıdaki gibi bir bilginin yazması gerekiyor.

device XXXXXXXXXX

Aşağıdaki kodu bu esnada yazarak SIM menüsünü devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

adb shell pm disable-user –user 0 com.android.stk

Samsung markalı telefonlarda bazen şu kod da işe yarayabilmektedir.

adb shell pm uninstall -k –user 0 com.android.stk

Çift SIM’e sahip modellerde ise aynı kodu şu şekilde girmelisiniz:

adb shell pm uninstall -k –user 0 com.android.stk2

Tüm bu işlemler SIM menüsünü devre dışı bırakmanıza yardımcı olabilir ve SIM menüsü aracılığı ile telefonunuza gelen operatör push mesajlarını kapatma konusunda işlevini yerine getirebilir. Bu da sonuç vermezse deneyebileceğiniz bir yol daha var:

Android ve iOS’de push reklamları engelleme

Android ve iOS’de push reklamları engellemek için bu platformlara özel sunulan reklam engelleme yazılımlarını deneyebilirsiniz. Faydası olan yazılımlar var ancak operatörden operatöre ve cihazdan cihaza değişiklik gösterebileceği için doğrudan bir öneride bulunabilme şansımız yok.

Operatör gelen pop-up mesajı kapatma konusunda denediğiniz ve başarılı olduğunu düşündüğünüz yazılımları forum sayfamız üzerinden bizlere iletebilirsiniz.