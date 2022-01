Android’den Windows nasıl yüklenir?

USB flash sürücüler çok kullanışlı olsa da ihtiyaç anında her zaman yanınızda olmayabilir. Ayrıca Windows’u bilgisayarınıza her yüklemek istediğinizde her zaman bir Windows kurtarma diskinizin olması da zor.

DriveDroid uygulaması sayesinde Windows’u Android telefonunuzdan yükleyebilirsiniz. Kurulum aşamaları sadece birkaç dakika sürecek.

Android’den Windows yüklemek için gereksinimler

Bu rehbere devam etmeden önce, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

Root erişimi sağlanmış bir Android cihaz (Magisk ve SuperSU işinizi görecektir) Android telefon ya da tabletinizde 4,5 GB veya daha fazla boş depolama alanı Orjinal Windows ISO dosyası

Kurulum aşamaları

Öncelikle mobil cihazınıza DriveDroid veya DriveDroid Paid yüklemeniz gerekiyor. Cihazınızda Google Play Store uygulamasını çalıştırın, “DriveDroid” olarak arama yapın ve uygulamayı yükleyin. Mevcut ücretsiz sürümün en iyi şekilde Android 9 cihazlarla çalıştığını unutmamanız gerekir. Yine de bir süredir güncelleme yapılmamasına karşın hala en iyi seçeneklerden biri.

Uygulamayı yükledikten sonra, uygulamayı özelleştirmek için USB kurulum sihirbazını çalıştırabilirsiniz. Başlamak için “Setup”a dokunun.

Cihazınızın engellenip engellenmediğini doğrulayacaktır. “Devam Et”e dokunun, ardından uygulamaya root erişimi verin.

Ardından, Android cihazınızı bir USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. USB’yi başlatmak için bir USB listesinden seçim yapmanız şart. Genellikle tüm cihazlar, mevcut olan ilk USB sistemiyle çalışacaktır.

Son olarak, PC’nizdeki dosya yöneticisini çalıştırın ve mobil cihazınızdan bir USB sürücüsü veya CD sürücüsüne ait aygıt olup olmadığını onaylayın. Bu, cihazınızın DriveDroid ile eksiksiz çalıştığını gösterir. Bu ekranı kapatabilir ve öğreticinin geri kalanına devam edebilirsiniz.

Cihazınız hiç görünmüyorsa, önceki aşamalara dönün ve bir port çalışana kadar diğer USB sistemlerini deneyin.

Önyüklenebilir bir Windows görüntüsü oluşturun

İlk kurulumu düzenledikten sonra, Android cihazınızda önyüklenebilir bir Windows ISO oluşturmak ormanda bir yürüyüş kadar huzurlu olacaktır.

Aşağıda listelenen adımları izleyin ve devam etmeden önce cihazınızın PC’nize bağlı olduğundan emin olun.

En güncel Windows 10 ISO dosyasını veya Windows 11 ISO dosyasını indirin ve cihazınızın dahili hafızasına veya SD Kartına aktarın.

DriveDroid’i başlatın ve ekranın altındaki “+” düğmesine basın.

“Dosyadan image ekle (Add image from file)”yi seçin.

Image’a bir isim verin ve ISO dosyasının yolunu belirtmek için büyüteç ikonuna dokunun. İşlemler bittiğinde, kaydetmek için üstteki onay işaretine dokunun.

Ardından depolama seçeneklerinden birini seçin. Çoğu kişi için “CD-ROM” işe yarıyor.

Windows ISO’nuz şimdi yerleşmiş durumda. Telefonunuzda ISO’nun başarıyla yüklendiğini belirten bir bildirim okuyacaksınız.

Son olarak, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows ISO’nuzun takılı olduğu sürücüden önyüklemeyi başlatın.

Bilgisayarınız önce harici cihazlardan veya disklerden önyükleme başlatmaya ayarlanmışsa , önyükleme menüsünü açmanız gerekebilir. Önyükleme işlemi sırasında, önyükleme menüsüne erişmek için F8, F11 veya Del’e basın (PC’nize göre değişir). Genellikle Linux Dosya-CD ile başlayan bir isimle UEFI olan seçeneği seçin.

Hepsi bu kadar. Windows normal şekilde yüklenmeye başlayacak ve yükleme işlemine oradan devam edebileceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu işlemleri Android cihazınızda herhangi bir veri kaybına neden olur mu?

Olmamalı. Root işlemini doğru yaptığınız ve cihazınızda yeterli alana sahip olduğunuz sürece hiçbir dosya, uygulama veya ayarı kaybetmezsiniz. Fakat, her zaman daima cihazınızı yedekleyin. Hala bir endişeniz varsa bunun yerine eski bir Android cihazı kullanmayı düşünebilirsiniz.

DriveDroid diğer işletim sistemlerini kurmamı da sağlar mı?

Evet. Aslında yazılımı Linux sistemlerini doğrudan Android cihazınızdan kurmanıza izin vermek için tasarlanmıştır, böylece PC’nize ek bir yükleme işlemi yapmanız gerekmiyor. Örneğin, PC’nizde çift önyükleme sistemi oluşturmadan önce Linux’u sadece denemek istiyorsunuz diyelim. Bu aşamada Android cihazınıza bir Linux dağıtımı yüklemek için DriveDroid’i kurun ve Android cihazınızı USB aracılığıyla PC’nize bağlayarak doğrudan önyükleme yapın.

Her şey bittiğinde Windows ISO dosyasını silebilir miyim?

Evet. Windows PC’nize sorunsuzca yüklendikten sonra, Android cihazınızda artık Windows ISO’ya ihtiyacınız yoktur. Yer kazanmak için silin.

DriveDroid ve DriveDroid Paid arasında önemli bir fark var mı?

Android 12’de DriveDroid’in ücretsiz sürümüyle pek çok kişi hiçbir sorun yaşamamış. Bazı kullanıcılar ise ücretli sürümün, kurulu olduğu Android 11 cihazlarda daha başarılı olduğunu söylüyor

DriveDroid, Windows’u Android’den çalıştırmamı sağlayacak mı?

Linux sistemlerini çalıştırmak mümkünken, DriveDroid üstünden Windows’u tamamen Android’den çalıştırmanız mümkün değil. Uygulama yalnızca yükleme işlemini başlatmak içindir. Bu, bir DVD veya USB sürücüsünde kurtarma veya yükleme medyası oluşturmakla aynı mantıklı çalışıyor.