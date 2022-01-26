Samsung’un yeni hepsi bir arada güvenlik çipi

Samsung, parmak izi okuma, şifreleme ve güvenli bilgi depolamayı tek başına bir araya getirden en yeni parmak izi güvenliği entegre devrelerini (IC’ler) duyurdu.

S3B512C olarak isimlendirilen yeni parmak izi devrelerinin, biyometrik kart güvenliği için hepsi bir arada bir seçenek olarak kullanılması amaçlanıyor. Halihazırda biyometrik kartlar, parmak izi taraması, veri depolama ve koruma ve şifreleme için birbirinden bağımsız çipler kullanıyor. Samsung, tüm bu ihtiyaçları tek bir IC’ye sahip olarak, biyometrik kart tasarımını kolaylaştırmayı ve sektörü yeniden düzenlemeyi umuyor.

S3B512C çipini kullanan bir kart, parmak izinizi okuyabilir, bu bilgileri gelecekte kullanmak üzere doğrulayabilir ve depolayabilir ve bilgileri değiştirmeye karşı güvenli bir şekilde şifreleyebilir. Ürün kredi kartlarında kullanılması kesin gözüyle bakılan bir güvenlik türüdür, ancak öğrenci, çalışan veya abonelikler için de faydalı olacağına şüphe yok. Bilindiği gibi, binalara güvenli giriş veya daha güvenli kimlik doğrulaması gerektirecek durumlarda bir çoğumuz bulunabiliyoruz.

Samsung’a göre, S3B512C çipi hem daha hızlı kredi kartı işlemlerine (PIN girmeksizin) yol açacak hem de getirdiği güvenlik katmanları nedeniyle dolandırıcılık faaliyetlerini önleyecek. Kullanıcının parmak izi kartta depolandığından ve kartın kullanımı için gerekli olduğundan, kart kaybolur veya çalınırsa, başkalarının kullanması imkansız hale gelecektir.

Samsung ayrıca çipin “anti-spoofing teknolojisinin” yapay (yani kopyalanmış) parmak izleri kullanmak gibi güvenliği atlatma yöntemlerini önleyebileceğini iddia ediyor.

Peki, S3B512C çipini ne zaman aktif olarak görebiliceğiz? Bu, elbette kart üreticilerine ve bu donanımı kullanmak isteyip istemeyeceklerine bağlı. Temelde bir kartın üretimi bir veya iki hafta sürüyor. Ancak yeni teknolojiye göre bir kart basmak büyük olasılıkla bundan biraz daha uzun sürecektir.