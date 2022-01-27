iMessage’ı diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından ayıran en eğlenceli özelliklerinden birinin animasyonlu mesaj efektleri olduğunu söylemek mümkün. Bu havalı efektlerin farkında olmayan birçok kullanıcı bir arkadaşına “Mutlu Yıllar” dilerken veya herhangi önemli bir durum için tebrik ederken ekranda beliren balonlar ve konfetilerle bu özelliği tesadüfen keşfedebiliyor. Yazımızda araştırmalarla ve deneme yanılma yoluyla farklı dillerde keşfedilen iMessage efektlerini anahtar kelimelerle tetikleme konusuna yer veriyoruz.

iMessage efektlerinin tarihine bakacak olursak Apple’ın ilk olarak iOS 10’da sunduğu bu efektler güncel iOS sürümlerinde hala sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Apple, bu efektleri otomatik olarak tetikleyen kod sözcüklerinden ve ifadelerden sadece birkaçının resmi olduğunu ifade etti.

Apple’ın bu anahtar kelimelerle ilgili olarak yaptığı yeniliklerden bahsetmek gerekirse örneğin iOS 14ve iOS 15’te , iMessage efektleri için mevcut Paskalya yumurtaları listesine daha fazla İngilizce tetikleyici kelime ve kelime öbeği eklememesine rağmen iOS 14’e Bengalce, Gujarati, Hintçe, Kannada, Marathi, Tamil, Telugu ve Urdu dahil olmak üzere “22 Hint dili” ile çalışan daha fazla kelime ve kelime öbeği ekledi. Böylece iMessage konuşmalarında tam ekran efektlerini otomatik olarak oynatmak için gizli metin dizisini artık 230’un üzerine çıkardığını söyleyebiliriz.

iMessage efektlerini tetikleme

Öncelikle iMessage efektlerini kullanabilmek için başka bir iPhone kullanıcısıyla mesajlaşıyor olmanız gerekiyor. Efektler, yeşil renkli Android arkadaşlarınıza mesaj yazarken yanınızda animasyonlar göstermeye devam edecek, ancak bunu kendileri göremeyecekler. Bu efektleri test etmek için iPhone kullanan biri o sırada yanınızda yoksa, kendiniz mesajlaşarak da deneyebilirsiniz.

Baz durumlarda, basit bir tetikleyici kelime veya ifade ile ekran efektinin otomatik olarak çıktığını görebilirsiniz. Her ne kadar Apple bu kelimeleri resmi listesine dahil etmese de, bazı Google aramaları ve deneme yanılma yöntemi bazı varyasyonlarla altı tanesini doğrulamaktadır.

iMessage efektlerinin en iyi taraflarından biri bu anahtar kelimeleri birçok dilde çalışabilmesi. Bunlar arasında İngilizce ve Türkçe’nin yanı sıra Arapça, Bengalce, Katalanca, Çince, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Gujarati dili, İbranice, Hintçe, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Kannada, Korece, Malayca, Marathi, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tamilce, Telugu dili, Tay dili, Ukraynaca, Urduca ve Vietnamca yer alıyor. Daha da iyisi bu tetikleyici sözcükleri hangi dilde seçerseniz seçin kullanımıyla ilgili bilgiler ve ipuçları da bulunmaktadır:

Basit olması için yalnızca küçük harflerle yazılan sözcükleri veya ifadeler yer almaktadır.

Ayrıca aksanlı ve aksansız varyasyonlar da bulunmaktadır.

Efektin çevirisi her dilin yanında yazmaktadır.

Aşağıdakilerin tümü, bazı veya tüm büyük harfleri kullanırken çalışabilir.

Aşağıdakilerin tümü, önce veya sonra noktalama işaretleri eklerken çalışabilir.

İspanyolca’da kelimeyi veya tümceye ekstra vurgu eklemek için ¡ ! (ters çevrilmiş ve normal ünlem işaretleri) koyabilirsiniz. Örneğin, ¡feliz cumpleanos!

Emojiler yedek olarak test edilse de hiçbir şeyi tetiklemediği görülmüştür.

||| olan kelimeler ve ifadeler onlardan sonra çalıştığı doğrulanmadı, ancak YMMV.

Her efekt için İngilizce ilk sırada yer alırken diğer diller alfabetik olarak listelenmiştir.

Diğer alternatifleri keşfetmek için farklı dilleri deneyebilirsiniz.

Bulgarca, Letonca, Litvanca, Sırpça veya Slovence’de herhangi bir tetikleyen anahtar kelime bulanamadığını belirtelim

1.Balonlar

Balon efektini, birisine Doğum Günün Kutlu Olsun dileğinde bulunmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Bu efekti yüksek ihtimal ailenizden veya arkadaşlarınızdan birinin doğum gününü kutlarken görmüşsünüzdür.

2.Konfeti

Konfeti efekti bir arkadaşınızı ya da akrabanızın bayramını kutladığınızda veya birine Tebrikler dediğinizde ortaya çıkar.

3. Havai Fişek

Havai fişek ise Yeni Yılın Kutlu Olsun ifadesiyle tetiklenen bir efekttir. Diğer taraftan bazı ülkelerde Yeni Yılın Kutlu Olsun ifadesini kullanmak bir sonraki bölümde yer alan Kutlama efektini de tetikleyecektir.

4. Kutlama

Benzer şekilde, birine Mutlu Çin Yeni Yılı veya Mutlu Ay Yeni Yılı dilediğinizde Kutlama efekti görünür. Diğer taraftan bazı ülkelerde Yeni Yılın Kutlu Olsun ifadesini kullanmak önceki bölümde yer alan Havai Fişek yerine bir Kutlama efektini tetikler.

5. Lazerler

Yukarıda bahsettiğimiz anahtar kelimelerin ve kelime öbeklerinin birçoğu oldukça açıktır veya çoğunlukla Doğum Günün Kutlu Olsun veya Yeni Yılın Kutlu Olsun dileklerinden birinin tesadüfen keşfedilmesi muhtemeldir.

Ancak örneğin özellikle İngilizce anahtar kelimeler arasında daha iyi gizlenen başka anahtar kelimeler ve deyimler de bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse böyle bir kod ifadesi, Lazer efektinin kilidini açan Pew Pew’dir. Pew pew yukarıdaki diğer efektlerin aksine tüm diller için çalışan tek kod ifadesidir. Pew pew ifadesinin herhangi bir çevirisinin olmamasının nedeni bu ifadenin lazer silahlarının ve gerçek silahların fonetik bir temsili olmasıdır.

6. Kayan yıldız

Anlayamadığımız bir nedenden ötürü Apple, iOS 14 itibariyle Kayan Yıldız efektini kaldırdı. Dolayısıyla iPhone’unuzda iOS 14 veya sonraki bir sürüm varsa normal efektler menüsünde bu efekti görmezsiniz. Tabii bu durum, onu yine de kullanamayacağınız anlamına gelmiyor sadece gizli kod ifadesini bilmeniz yeterlidir.

Yine sadece İngilizce kullanılan ifadelerden biri olarak birine Eid Mubarak göndermek, Kayan Yıldız efektini tetikleyecektir. Bu tabir çoğunuzun da bildiğini tahmin ettiğimiz üzere dünyada Müslümanların Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı kutlamaları için kullandıkları “kutsal bayram” veya “kutsal bayram” anlamına gelen Arapça bir terimdir.

iMessage efektlerini manuel olarak gönderme

Kullanmak istediğiniz efekti sağlayan bir ifade olmamasını dert etmeyin. Baloncuk veya tam ekran efektlerini manuel olarak kullanmak yeterince kolaydır. Efekti manuel olarak tetiklerken, alıcı kişi tıpkı bir tetikleyici kelime veya cümle aldığında olduğu gibi efekti tekrar oynatabilecektir.

Baloncuk efektleri ile ekran efektleri arasındaki fark nedi diye soracak olursanız balon efektleri, o mesajdaki metin balonunu tek tek etkiler. Adından da anlaşılacağı gibi, ekran efektleri kullanıldığında tüm ekranı etkiler. Baloncuk efektlerinin aksine, ekran efektlerinin ek sesleri ve dokunsal tepkileri vardır. Bu dokunuş harika olmakla beraber sadece sessiz bir odada mesajlaşıyorsanız bilmek isteyeceğiniz bir dokunuştur.

Ek olarak, bazı ekran efektlerini bir anahtar kelime veya kelime öbeği ile tetikleyebilseniz de, tüm baloncuk efektlerinin manuel olarak gönderilmesi gerekir. Baloncuk efektleri için kullanabilceğiniz herhangi bir anahtar kelime veya kod yoktur.

Hem baloncuk hem de ekran efektleri için, gönder düğmesine (yukarı ok) uzun basarak bunları manuel olarak başlatma şansına sahipsiniz. “Efekti gönder” sayfasının üst kısmındaki “Baloncuk” ve “Ekran” arasında geçiş yapabilirsiniz. Burada, aşağıdaki baloncuk efektleriyle mesajınızı gönderebilirsiniz:

Çarpma

Yüksek ses

Kibar

Görünmez mürekkep

Var olan tüm ekran efektlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Eko (bilinen tetikleyici yok)

Spot lamba (bilinen tetikleyici yok)

Balonlar (yazımızda mevcut)

Konfeti (yazımızda mevcut)

Aşk (bilinen tetikleyici yok)

Lazerler (yazımızda mevcut)

Havai fişekler (yazımızda mevcut)

Yıldız kayması (iOS 14 menüden kaldırdı; yazımızda mevcut)

Kutlama (yazımızda mevcut)







Apple’ın iMessage efektleri, mesajınıza biraz eğlence katmanın harika bir yoludur ve kelimeleri tetikleyerek en popüler animasyonlardan bazılarını kullanmayı çok kolaylaştırır. Gelecekte iOS güncellemesinde bu tetikleyici kelimelerden ve ifadelerden daha fazlası olacak, ancak şimdilik, kutlanacak bir şey olduğunda iPhone’u olan tüm arkadaşlarımıza şenlikli bir etki göndereceğiz.

iMessage İstatistikleri

Şu anda, iMessage efektlerini anahtar kelimelerle tetikleme için en az bir kod sözcüğü veya kod ifadesi olarak kullanabilen ve listelenen 40 dil var.

Balonlar tam ekran efektini tetiklemek için çeşitli dillerde “doğum günün kutlu olsun” yazmanın 51 farklı yolu var.

Konfeti tam ekran efektini tetiklemek için gerekenleri çeşitli dillerde yazmanın 66 farklı yolu var.

Havai fişek tam ekran efektini tetiklemek için gerekenleri çeşitli dillerde yazmak için listelenen 63 farklı yol var.

Kutlama tam ekran efektini tetiklemek için gerekenleri çeşitli dillerde yazmanın 50 farklı yolu var.

Lazerler tam ekran efekti için şu anda yalnızca bir tetikleyici var..

Şu anda Kayan Yıldız tam ekran efekti için yalnızca bir tetikleyici var.

Eko ve Spot lamba tam ekran efektleri için bilinen bir tetikleyici yoktur.

iMessage efektlerini anahtar kelimelerle tetikleme ile ilgili sorularınız varsa forum sayfamız üzerinden bize yönlendirebilirsiniz.