Bu yazıda iPhone ve iPad ekranındaki yazıları büyütme işlemi nasıl yapılır; ondan bahsedeceğiz. Küçük yazıları okumaya çalışmak göz sağlığına büyük zararlar verebilmektedir. Okunacak her bir yazının o anki göz sağlığınıza göre belirli bir büyüklükte olması gerekir ancak internet siteleri ve mobil uygulamalarda ne yazık ki bunun bir standardı yok. O nedenle zorlandığınız durumlarda ilk iş gözlüğe sarılıyor olabilirsiniz veya ekranı büyütmeye çalışabilirsiniz. Oysaki uygulayabileceğiniz birkaç yol ile iPhone ve iPad ekranındaki yazıların büyüklüğünü artırma yolu ile rahatlık sağlayabilirsiniz.

Normal şartlarda ekrandaki yazıları büyütme işlemi parmak hareketleri ile yapılabiliyor ancak bu internet ortamı için geçerli. Yani bir mobil uygulamada aynı rahatlığa sahip olamayabilirsiniz. Bu nedenle iPhone ve iPad’de ekran büyütme / büyüteç ayarlarına hakim olduğunuzda çok daha kalıcı ve sizi yormayan bir çözüm elde edebilirsiniz. Fakat burada bahsedeceğimiz nokta Erişilebilirlik özellikleri altında yer alan Erişilebilirlik Yakınlaştırması ile ilgili değildir. Ekran üzerinde kalıcı bir ayar gerçekleştirerek bundan sonraki her şeyin daha okunabilir olmasını sağlayacağız.

iPhone ekranını büyütme

iPhone ekranını büyütme sizi öncelikle ekrana gözlerinizi kısarak bakmaktan kurtaracak. Ekran yakınlaştırma özelliğini açmanız için birkaç basit adımı takip etmeniz gerekiyor. Sonrasında bu özelliği neden kullanmadığınız konusunda pişmanlık hissedebilirsiniz. Öncelikle Ayarlar’ı açın. Sonrasında Ekran ve Parlaklık öğesine dokunun. Ekranı aşağı kaydırarak Ekran Yakınlaştırma bölümüne gelin ve Görünüm’e tıklayın.

Yakınlaştır diyerek Ayarla’ya basın ve sonrasında size uygun bir seçim yaparak Yakınlaştırılmış Kullan deyin. Ekran kararıp görüntü yeniden gelecek ve bu nedenle biraz beklemelisiniz. Cihazınızı biraz bu şekilde kullanın ve yazıların büyük veya küçük olup olmadığını test edin. Eğer tam anlamıyla idealinizdeki ayarı yapamadıysanız aynı işlemleri tekrardan gerçekleştirmeniz gerekecek. Yapmış olduğunuz bu ayar tüm uygulamalarda da geçerli olacağından bazı uygulamaların çalışmasını engelleyebilir. Sıkı bir kontrol etmek faydanıza.

iOS’de büyüteci açma

iOS ve tabii iPadOS’taki büyüteç özelliği tipik bir yakınlaştırma özelliğinden daha farklı çalışmaktadır. Büyütme işlemi bildiğiniz gibi iki parmağınızı aynı anda birbirinden ayırarak gerçekleştirilmekte. Büyüteci açmak için Ayarlar uygulamasına gidin ve Erişilebilirlik içinden Büyüteç’i seçin. Büyüteç karşısındaki sürgüyü açtığınızda artık hızlı erişim panelinde büyüteç simgesini görüyor olacaksınız.

iPhone ve iPad ekranındaki yazıları büyütme işlemi her ne kadar ilk etapta yaşlılar için gerekiyor gibi görünse de akıllı telefonlar düzgün kullanılmadığında her kişi için göz sağlığını etkileyici olabilir. Bu nedenle eğer ihtiyaç duyuyorsanız yazı büyüklüklerini ayarlama işlemini mutlaka zaman geçirmeden gerçekleştirin.

Sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.