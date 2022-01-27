iPhone ve iPad’de reklamlar nasıl engellenir? (2022)

Apple, cihazlarının kullanıcılara sunduğu kişiselleştirme olanaklarıyla her zaman övünür. Ancak iPhone’daki uygulamalarda ve oyunlarda reklamları engellemek için dahili bir araç sağlamaz.

Ayrıca bu politikalarını sıklıkla değiştirir ve üçüncü taraf uygulamalarının sistem genelinde reklam engellemelerini sınırlamaya veya engellemeye çalışır. Ancak korkuya gerek yok: iPhone’da reklamları harika bir şekilde engellemenin hala birkaç yolu var.

Wi-Fi ve Hücresel Veri’yi kapatarak iPhone oyun reklamlarını engelleyin

Reklamlar, kullanıcıya ulaşabilmek için bir Wi-Fi veya Hücresel Veri bağlantısını kullanır. Bir veri bağlantısı olmadan, uygulama içindeki reklam kodu çalışamaz ve bunları telefonunuzda gösteremez. Bu aşağıdaki iki farklı duruma yol açar.

İlk olarak, aktif veri ağı olmadığında çoğu uygulama reklam göstermeyi gerçekten durduracaktır. İkinci olarak, bazı senaryolarda, reklamın fiziksel olarak yerleştiği yerde büyük bir boş alan görürsünüz.

Genel olarak bu yöntem, iPhone oyunlarında reklam göstermeyi engellemenin hızlı ve kolay bir yoludur. İnterneti devre dışı bırakmak, oyun oynarken görünecek bildirimleri de engelleyecektir.

Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Denetim Merkezinden Wi-Fi ve Hücresel Veri’yi kapatın. Alternatif yol olarak iPhone’unuzda Ayarlar’ı açın ve Wi-Fi’ye dokunun. Geçiş anahtarını kapatın.

Şimdi aynı işlemleri Hücresel Veri için tekrarlayın.

Ardından, oyundan (veya uygulamadan) çıkmanız gerek:

Face-ID’li iPhone’larda: Ekranın altından yukarı kaydırın, sonrasında uygulama kartını yukarı doğru sürükleyin. Uygulama veya oyun kapanacaktır.

Home düğmesi olan iPhone’larda: Tüm açık uygulamalar ve oyunları görmek için Home düğmesine iki kez basın. Ardından, uygulamayı kapatmaya zorlamak için oyun veya uygulama kartını yukarı sürükleyin.

Birkaç saniye bekleyin ve oyunu tekrar açın. İnternet bağlantısı devre dışı bırakıldığı için hiçbir reklam görmeyeceksiniz.

Bu, iOS yüklü cihazlarda oyun ve uygulama içi reklamları kapatmanın hızlı bir yoludur. Başka bir diğer yöntem de iPhone’unuzda Uçak Modu’nu etkinleştirmek. Bunun için için Ayarlar veya Kontrol Merkezi’ni kullanabilirsiniz.

Bu yöntemler uygulandığında, WhatsApp, Facebook, iMessage, Skype, Mail ve hatta iCloud’da da ağdan çıkmış olacaksınız. Temel olarak, bir ağ bağlantısından güç alan herhangi bir uygulama geçici olarak devre dışı kalacaktır. Uçak Modu’nu kullanırsanız, aramaları ve mesajları alamazsınız.

Peki, yalnızca belirli bir oyun (veya belirli uygulama) için internet bağlantısını devre dışı bırakmanın ve iPhone’unuzun geri kalan özellikleri için veri bağlantısını etkin tutmanın yolu var mı?

Belirli bir oyun için internet erişimini devre dışı bırakın

Diyelim ki önemli bir arama veya mesaj bekliyorsunuz ve bu sırada en sevdiğiniz oyunu reklamsız oynamak istiyorsunuz. Bu akıllı çözümün devreye girdiği yer burasıdır.

Denetim Merkezi’ne veya Ayarlar’a gidin ve Wi-Fi bölümüne girin.

Wi-Fi’yi kapatın.

Ardından, Ayarlar’da Hücresel’e dokunun. Hücresel Veri anahtarının açık olduğundan emin olun.

Aşağı aşağı inin ve HÜCRESEL VERİ altında, istediğiniz oyunu (veya uygulamayı) bulun. Bu oyun için veri geçişini kapatın.

Oyun uygulamasını kapatmaya zorlayın ve birkaç saniye sonra yeniden başlatın.

Şimdi, bu oyunu açtığınızda artık reklam görünmeyecek. Bunun nedeni, aktif bir Wi-Fi bağlantısı olmaması ve seçtiğimiz uygulama için tüm veri seçeneklerinin kapalı olmasıdır.

iPhone’unuzdaki diğer uygulamalar ve servisler, mobil veri üstünden internet bağlantısına sahip olacaktır. Bu, oyunda reklam olmadığı, ancak telefon, iMessage, WhatsApp bildirimleri, E-postalar vb. için temel işlevlerin olduğu anlamına gelir.

Not: Yukarıdaki 4. adımda tüm uygulama ve oyunlar görünmeyebilir. Bu, muhtemelen Hücresel Veri üzerinden reklam göstermedikleri anlamına gelir.

Oyunlarda ve uygulamalarda reklamları engellemek için AdGuard Pro kullanımı

AdGuard, iOS ve diğer platformlar için dizayn edilmiş popüler ve efektik bir reklam engelleyicidir. Bu uygulama bilindiği gibi Chrome’da tercih ettiğimiz reklam engelleyicidir.

Ancak, iOS’ta AdGurad için biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. Apple’ın yönergeleri yüzünden, uygulamalarının neredeyse bir yıl boyunca App Store’dan silindiği bir noktaya kadar inişler ve çıkışlar vardı. Ancak 2019’dan bu yana uygulama artık markette ve her zamankinden daha güçlü.

AdGuard’ın ücretsiz sürümü, reklamları ve izlenmeyi sadece Safari uygulaması için sınırlar. Ancak Pro sürümü (9,99 ABD doları) bundan daha fazlasını yapabiliyor – özel filtreler ve çeşitli yerleşik EasyPrivacy gibi servisler, uygulamalar ve oyunlar için sistem genelinde reklam engelleme.

Sistem genelinde reklam engelleme özelliklerine sahip VPN uygulamalarına da göz atmak mantıklı olacaktır. Bu tür uygulamalar tüm platformlarda var ancak Apple’ın sert App Store politikaları nedeniyle iOS’ta bulunması nadir olabilir.

Son olarak, Weblock ve AdBlock‘u denemek isteyebilirsiniz. Bunların her ikisi de uygulama başı 1,99 ABD dolar isteyen ücretli uygulamalardır, bu nedenle satın almadan önce araştırmanızı yaptığınızdan emin olun.

Bazen bu uygulamalar müthiş bir konfor yaratır, ancak App Store’un şartlarında zaman zaman ortaya çıkan değişiklikler yüzünden uygulama çalışmaz ve hatta mağazadan tamamen kaldırılabilir.

Bu nedenle, uygulama geliştiricisiyle iletişime geçmek mantıklıdır. Bir uygulama geliştiricisine ulaşmanın en hızlı yolu, uygulamanın açıklama sayfasını aşağı kaydırıp Uygulama Desteği’ne girmektir. Kendinizi daha sonra onlara e-posta gönderebileceğiniz resmi bir sayfada bulacaksınız.