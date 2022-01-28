GeForce Now, bazı LG TV’lerde yüklü olarak geliyor

Nvidia’nın GeForce Now bulut tabanlı oyun servisi beta sürümünden çıktı ve resmi olarak bazı LG TV’lerde yerini alıyor.

GeForce Now servisi, Steam gibi çevrimiçi mağazalardan satın aldığınız video oyunlarını oynamanıza olanak tanır ve oyunlardaki tüm yeni grafik özelliklerini eksiksiz olarak deneyimlemenizi sağlar. Ve bugün gelen habere göre uygun bir LG TV satın alan kişiler altı aylık ücretsiz GeForce Now üyeliğine sahip olacak.

GeForce Now uygulaması, oyuncuların sık sık dahil edilen yeni oyunlarla farklı platformlarda 800’den fazla oyunun heyecanını yaşamaya başladığı Kasım 2021’de başladı. Mortal Online 2 ve Assassin’s Creed III Deluxe Edition dahil olmak üzere önümüzdeki hafta beş yeni oyun eklenecek.

Yeni güncellemenin bir getirisi olarak, daha kaliteli görünen grafikler için üç yeni çözünürlük yükseltme seçeneği ekleniyor. Standart mod varsayılan olarak ayarlanmıştır, Enhanced daha yüksek kaliteli bir deneyim sağlar ve AI Enhanced, mümkün olan en doğal görünüm için bir AI ve görüntü keskinleştirme teknolojisi kullanır.

Diğer yeni özellik, oyunun bit hızını ve VSync ayarlarını oyun sırasında özelleştirmenize olanak tanıyor. LG, tümü OLED veya 4K UHD olan uyumlu TV modellerinin tam listesini ve ayrıca hizmetin hangi ülkelerde yer alacağını bu adres içinde paylaşıyor.

Ücretsiz Priority üyeliğine gelince, yeni üyeler oyun sunucularına, altı saate kadar olan oturum süresine, 60 FPS ve 1080p çözünürlüğüne ve yüksek kaliteli grafikler için RTX ON’a öncelikli erişim elde edecek.

Üyeliği elde etmek için, LG’ye erişme isteğinizi bildiren bir talep göndermeniz gerekecektir. Ancak kullanılabilirlik süresi sınırlı olduğundan ve ülkelere göre değişiklik gösterdiğinden hızlı hareket edin.