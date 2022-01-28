iPhone yakında doğrudan ödemeleri kabul edebilir

Gelişmelere göre Apple, doğrudan ödemeleri kabul etmek için iPhone’dan yararlanabilmenin bir yolu üzerinde çalışıyor olabilir ve 2022 yılı içinde bu özelliği devreye sokabilir.

Bloomberg editörü Mark Gurman, Apple’ın iPhone’unuzun yalnızca ödeme yapmak yerine doğrudan ödeme alabilmesini sağlayacak yeni bir hizmet sunmayı planladığını anlatıyor. Gurman’a göre, bu tasarım 2020’den beri geliştiriliyor ve muhtemelen Apple Pay için halihazırda kullanılan yakın alan iletişimi (NFC) çipini kullanacak.

Gurman’ın yazdığı gibi, iPhone’lar birkaç senedir Apple Pay gibi uygulamalar üstünden bir ödeme geçidi olarak davranabilse de, ödemeleri almak için harici bir terminal gerekiyor – bir Square servisi veya Bluetooth üzerinden bağlanan bir kredi kartı okuyucusu gibi.

Bu yeni özellik telefonlara eklendiğinde, kullanıcıların iPhone’larının arkasına bir kredi kartı (veya iPhone) dokundurarak ödemeleri kabul etmelerine imkan sağlanacak.

Bu yeni özelliğin Apple Pay’in bir parçası olarak davranıp davranmayacağı, dolayısıyla diğer üçüncü taraf ödeme yöntemleriyle rekabet içinde olup olmayacağı veya halihazırda mobil ödeme sağlayıcılarıyla çalışıp çalışmayacağı net değil. Apple şu ana kadar bu muhtemel özellik hakkında herhangi bir şekilde yorum yapmayı istemiyor.

Apple’dan resmi bir onay olmadan, bu özelliğin ne zaman (veya olup olmayacağını) kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Bununla birlikte, Gurman’ın kaynakları, muhtemelen iOS 15.4 ile birlikte “önümüzdeki aylarda” bir yazılım güncellemesinin içinde yer alabileceğine inanıyor, ancak bunun bir spekülasyon olduğunu da unutmamalıyız.