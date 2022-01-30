iOS 15.4 yenilikler ile dolu yeni bir güncelleme paketi. Her ne kadar şu anda Beta 1 sürümü ile gündemde olsa da destekleyen iPhone modellerine gelecek olan yenilikler tamamen belli oldu ve Apple Geliştirici Programı üyesi olan kullanıcılar bunu şimdiden kullanmaya başladı bile. O halde iOS 15.4 ile beraber yelen yeni özellikler nelerdir yakından bakma zamanı geldi. Elbette birçok hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler var ancak Apple yenilikler sunmak adına da epey emek vermişe benziyor. Hazırsanız iOS 15.4 ile gelen yeni özellikler nedir yakından bakalım.

iOS 15.4 sürümü iOS 15.3’ün aksine birçok yeni özellik, değişiklik ve eklemelerle geliyor. Örneğin; geliştirilmiş Face ID desteği bu noktada üzerinde durulması gereken bir nokta. Açıklanan sürüm notlarında üzerinde durulabilecek çok fazla nokta var. Biz ise bu yazıda asıl üzerinde durulması gerekenlerle yani kullanıcıların gerçekten de “yenilik” olarak düşünebileceği geliştirmelerle ilgileneceğiz. iOS 15.4’teki yenilikler nelerdir artık yakından bakabiliriz. İfadelere kadar değişikliğe gidilmiş ve bu da güncellemeden birçok kişinin memnun kalacağının şimdiden garantisini veriyor.

Yeni iOS ifadeleri

Eylül 2021’de güncellenen Unicode 14 ile 112 farklı ifade desteği sunuluyor. Tabii bu ifadelere ten rengi seçenekleri de dahil. Bunlar arasında eriyen yüz, troller, dudak ısırma, hamile adam gibi değişik ruh hallerini ifade eden seçenekler var. Yeni iOS 15.4 güncellemesi ile birlikte yeni ifadeler de tüm uygulamalarda kullanılabilir hale geliyor. Ancak şu var ki daha eski bir iOS sürümüne sahip kullanıcılar ve Unicode 14 desteğine sahip olmayan bir işletim sistemi kullananlar bu yeni ifadeleri göremiyorlar.

Anahtar zincirine not ekleme

Yeni güncelleme ile birlikte anahtar zinciri parolalarına notlar eklenebiliyor. Bazı üçüncü parti uygulamalar ile bu özellik zaten kullanılabiliyordu ancak artık iOS 15.4 ile beraber ek bir yazılımdan faydalanmaya gerek kalmıyor. Sunulan iki aşamalı kimlik doğrulaması ücretsiz olduğu için kendi sınıfında ciddi birer rakip haline geldi ve üçüncü parti uygulamaların birçoğunun başını ağrıtabilir.

AB COVID-19 aşı sertifikası ve cüzdan desteği

AB üzerinden bir COVID-19 aşı sertifikanız varsa artık bunu iPhone’da yer alan Sağlık ve Cüzdan uygulamasına ekleyebilmek mümkün. Böylece iPhone veya Apple Watch’taki yan tuşa iki kez basarak sertifikayı çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Yeni bir sertifika eklemek için de iPhone’un kamerasını kullanarak aşıya dair QR kodun taranması yeterli oluyor. QR kod algılandığında kamerada sarı renkli COVID-19 aşılaması ibaresi beliriyor ve kod sisteme ekleniyor.

Maske ile Face ID kullanma

İki yıldır mücadele verdiğimiz COVID-19 salgını Apple’ın en mükemmel teknolojilerinden biri olan Face ID’nin işini oldukça zora soktu. Çözüm olarak Apple Watch kullanıcılarının maskeliyken telefonlarının şifresini açabilme özelliği getirildi fakat Face ID’nin asıl amacı yüzü hemen tanıyarak neredeyse hiçbir gecikme süresi olmadan kilidi açabilmeye imkan sağlaması. Fakat maskeler ve kış koşulları bu işi oldukça zora soktu. iOS 15.4 güncellemesi ile birlikte artık maskeliyken bile Face ID çok iyi çalışıyor ve yüz ile kilit açma işlemini oldukça iyi şekilde gerçekleştiriyor.

iCloud erişimini kapatma

iOS 15.4 ile birlikte Parola ve Güvenlik ayarlarında artık iCloud erişimini kapatma seçeneği de yerini alıyor. Böylece notlarınız, kişileriniz, dosyalarınız, fotoğraflarınız veya diğer verileriniz Apple’ın bulut tabanlı servisi iCloud’a yedeklenmeden sadece cihaz içerisinde kalacak şekilde saklanabiliyor. Bu özellik şu an iOS 15.4 beta sürümde çalışmıyor ancak kararlı sürüm yayınlandığında kullanılabilir durumda olacak.

Apple Card aracı

Yeniliklerden biri de Apple Card harcamalarının görüntülenebildiği bir araç. Mevcut bakiye ve haftanın hangi günlerinde ne kadar harcama yapıldığı istatistiksel olarak görülebiliyor. Farklı araçları ekleyerek farklı istatistikleri görüntüleme şansı da bulunuyor.

iCloud Mail ve özel etki alanı

iCloud Mail servisi artık iOS 15.4 sürümü ile kullanılabilir hale geliyor. iCloud+ aboneliğiniz varsa aynı anda beş adede kadar e-posta alanı ayarlayabilirsiniz. Elbette bunun için bir özel etki alanına da sahip olmanız gerekiyor. Böylece o alan adı uzantısını kullanarak iCloud servisi aracılığı ile e-posta gönderme ve alma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Paylaşım menüsünde SharePlay

SharePlay, Apple tarafından önemsenen bir özellik ve iOS 15.4’e bakıldığında firmanın bunu yaygınlaştırmak için çalışmalarda bulunduğu kolaylıkla görülebiliyor. Artık paylaşım menüsünü açtığınızda SharePlay seçeneği de karşınıza getiriliyor olacak.

Apple TV için “Sıradaki” özelliği

Ayarlar uygulamasında artık Sıradaki ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Burada iki farklı seçenek karşınıza getiriliyor. Hareketsiz çerçeve ve Poster sanatı ile Apple TV’nin Sıradaki özelliğinin ekranınızda ne şekilde görülebileceğinin belirlenmesi de iOS 15.4’ün marifetleri arasında.

Kestirme bildirimlerini kapatma

Kestirmelerde yeni bir otomasyon oluşturulurken artık otomasyon her çalıştığında bir bildirim görmeyi kapatabilirsiniz. “Çalışmadan önce sor” seçeneğinin karşısındaki sürgüyü kapattığınızda “Çalışırken bildir” seçeneği karşınıza getirilecek. Eğer devre dışı bırakırsanız bundan sonra otomasyonların çalıştığına dair herhangi bir bildirim almayacaksınız.

App Store bildirim kapatma

iOS 15.4 yenilikler açısından epey zengin bir işletim sistemi oldu. Bu konuda bahsedeceğimiz son yenilik ise App Store’un yeni bildirimler bölümü. Burada kullanıcıların App Store bildirimlerini kapatabilmelerine dair ayarlar eklenmiş durumda.

iOS 15.4 yenilikler açısından sizi tatmin etti mi? Cevaplarınızı forum sayfamızda bekliyoruz.