iPhone’da fotoğraflarda tarihi ve konumu değiştirme iOS 15 geçişi ile birlikte artık çok kolay bir işlem haline geldi. Daha öncesinde bu işlemleri yapmak için üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyuluyordu. 2018 yılında sizinle paylaştığımız bu yazıda da fotoğraflardan EXIF bilgisini silme konusunun üzerinde durmuştuk. Şimdi ise hiçbir ek uygulama yüklemeden kolay bir şekilde iPhone’da bulunan fotoğrafların tarihini değiştirme ve çekildiği yeri değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Böylelikle iPhone’da galeride fotoğrafların çekilme sırasını değiştirme de mümkün olabiliyor.

EXIF bilgileri tüm dijital fotoğraflarda yer alır ve iPhone da galeride fotoğrafları sıralarken bu verilerden faydalanır. Elbette standart olan fotoğrafların çekim tarihine göre sıralanmasıdır ancak farklı bir durum söz konusu ise EXIF bilgilerine erişim sağlayarak fotoğrafın tarihi üzerinde oynama yapabilir ve galeride daha geride görünmesini sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde konum bazlı sıralama yaptığınızda da fotoğrafın farklı bir konumda görünmesine yönelik düzenlemeler yapılabiliyor.

iPhone’da EXIF düzenleme

iPhone’da EXIF düzenleme yaparak fotoğraflardaki tarihi ve yeri değiştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Fotoğraflar uygulamasını açın. Tarihini veya konumunu değiştirmek istediğiniz dosyayı seçin. Bu bir video dosyası da olabilir. Videolar da iPhone’da Fotoğraflar içerisinde bulunduğu için bu işlem aynı zamanda iPhone’da videolarda tarihi ve konumu değiştirme için de aynı yolla uygulanabiliyor. Seçimi yaptıktan sonra ayrıntıları görmek için ekranın altında yer alan yuvarlak içindeki “i” işaretine basın ve fotoğraf -ya da videoyu- yukarıya doğru kaydırın. Artık yeni tarih bilgisini girebilirsiniz. Buradan ayrıca ad değişikliği ve konumu değiştirme gibi işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz.

Konumu gösteren haritada hemen sağ alt köşede “Ayarla” kısmı bulunuyor. Buna bastığınızda Konumu Ayarlayın ekranı açılıyor ve o anki konuma göre listeleme gerçekleşiyor. Üstteki arama çubuğunu kullanarak uzaktaki veya yakındaki bir yeri arayabilirsiniz. Dilerseniz Konum Yok diyerek iPhone’da fotoğraftaki veya videodaki konumu silme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone’da fotoğraflarda tarihi ve konumu değiştirme ile ilgili sorularınız için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.