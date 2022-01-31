iOS 15.4 ile tüm Apple uygulamalarına 120 Hz desteği geliyor

Giderek daha fazla üst sınıf akıllı telefon 120 Hz yenileme hızına sahip ekran kullanıyor. Bu değer teoride her zaman kulağa hoş geliyor, ancak uygulamalar bu ekran teknolojisini desteklemediğinde hiçbir önemi yok. Bu durum birçok uygulamanın böyle bir destek sunmadığı iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerini de ilgilendiriyor. iOS 15.4 güncellemesiyle beraber bu durum değişecek.

Nihayet iOS 15.4 ile beraber, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in 120 Hz ekranından tamamen yararlanabileceğiniz ortaya çıktı. Apple geliştiricisi Christian Selig, Twitter’da “Apple’da çalışan birinden” aldığı bir ekran görüntüsü gösterdi. Özellikle Apple’ın sistem uygulamaları, ilginç şekilde 120 Hz desteğine sahip olamama problemiyle konuşuluyordu, ancak bu büyük olasılıkla artık değişiyor.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11 — Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022

Ekran görüntüsünde 8.33 ms’lik bir yanıt süresi yer alıyor. Bu değer 120 Hz’lik bir yenileme hızına işaret ediyor. Raporun doğru olduğundan eminsek, diğer uygulamaların da yakında aynı şeyi destekleyeceğini umuyoruz. Şimdiye kadar, muhtemelen animasyonları saniyede maksimum 60 kare ile sınırlamak bir hataydı. Selig’e göre Apple şimdi bu hatayı iOS 15.4’te çözmüş. Yeni iOS sürümünün geliştirici beta sürümü indirilebilir durumda final sürümü beklemeye değer.

Evrensel Kontrol ve Face ID

Güncelleme, ekran yenileme hızını yükseltmenin yanı sıra başka yaşam kalitesi değişiklikleri de getiriyor. Birincisi, genelde “Evrensel Kontrol” olarak bilinen bir özellik. Bu, iPad’ler ve MacBook’lar arasındaki bağlantıyı daha da sorunsuz hale getiriyor. Böylece iPad’i önceden ayarlamadan ikinci bir ekran olarak kullanabileceksiniz.

İkinci değişiklik Face ID ile ilgili. Yeni eklenen özellikle, akıllı telefonunuzun kilidini açmak için artık Covid-19 maskenizi çıkarmanıza gerek kalmayacak. Face ID’ye maskeli olarak yüzünüzü taratabileceksiniz.