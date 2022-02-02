Telefonunuzun pilinin ne zaman dolduğunu anlayabilmek sandığınızdan da önemli bir konudur. Telefonu fazla şarj etmek cihazı patlatma gibi çok ciddi sonuçlar doğurmasa da yarattığı bazı olumsuz etkiler yüzünden önerilmemektedir. Telefonunuzun bataryası yüzde 100 sınırına geldikten sonra şarj etmeye devam etmek cihazın çalışırken ki istikrarını bozabilir ve genel manada sistemde arızaya sebep olabilir. Buna bağlı olarak boşa sarf edilen güç cihazın ısınmasına yol açar.

Telefonunuza zarar gelmemesi ve bataryanızın genel sağlığını korumak için cihazın şarj etme süreci bittiğinde sizi bilgilendirecek bazı uygulamalar vardır. Bu yazımızda Android pilin dolduğunu bildiren uygulamalar hangileridir size anlatacağız.

1. Full Battery Alarm

Full Battery Alarm, geniş içerikli özellikleri bir arada toplayan başarılı bir uygulamadır. Uygulama normal pil istatistikleri olan voltaj, sıcaklık, pil sağlığı ve tam şarj olana kadar kalan süreyi göstermesine ek olarak içinde el fenerini etkinleştirmeye yarayan ekran parlaklık kaydırıcısı ve bir Fener geçişi de görüntüler.

Kullanıcılar bu uygulama ile seçilen bir pil seviyesini ve cihazın sıcaklığını izlemek için bir uyarı ayarlama şansına sahipler. Bunların yanı sıra, uygulama düşük pil uyarıcısı sunar ve pil istatistiklerini gösterir.

Ayrıca uygulamanın parlak kırımızı olan renk temasını beğenmezseniz, değiştirme şansına sahipsiniz. Son olarak, telefon şarj olurken herhangi birinin telefonunuzun fişini çekmesine engel olan bir hırsızlık alarmı özelliği de bulunmaktadır.

2. Battery 100% Alarm

Android pilinizin dolduğunu bildiren bir uyarıcı arayışındaysanız ilginizi çekebilecek bir diğer uygulama da Battery 100% Alarm olacaktır. Bu uygulama, pilinizin ne kadarının şarj edildiği gösterir ve bildirim çubuğuyla telefonunuzu şarj etmeyi sonlandırmak için ne kadar beklemeniz gerektiği hakkında size bilgi verir.

Uygulamayla bir ila beş dakika arasında erteleme olanağı veren alarmı etkinleştirebilirsiniz. Dahası %100 veya aha az olacak şekilde istediğiniz şarj limitini manuel ayarlama seçeneği de bulunmaktadır. Şarj seviyesi bu limite ulaştığında alarmı tetikleyecektir.

Bu listedeki uygulamaların çoğunda olduğu gibi, Battery 100% Alarm da cihazınızın zil sesi kitaplığından bir bildirim sesi seçebilmektedir. Bu sayede ruh halinize göre daha rahatlatıcı bir bildirim veya çok daha fazla bildirim seçme şansına sahip olabilirsiniz.

3. Battery Full Notification

Battery Full Notification, varlığını belli etmeden arka tarafta sessizce çalışan pratik bir uygulamadır. Uygulama diğerleri gibi sesli bildirimler gönderir, fakat daha az rahatsız eden bir şey tercih edebilirsiniz. Bunun için bildirimleri titreşim veya metin mesajı olarak almayı ayarlayabilirsiniz.

Kullanması oldukça kolay olan bu uygulama da oldukça pratiktir. Özelleştirme yapabilmeniz için bazı seçenekler de sunar. Örnek vermek gerekirse , pil seçtiğiniz bir yüzdeye ulaştığında bir alarm ayarlamak mümkündür. Ayrıca dilediğiniz zil sesini de seçebilirsiniz. Bunlara ek olarak, uygulamanın bildirimleri seslendirmediği bir zamanı görüntüleme seçeneği de bulunmaktadır.

4. Full Battery & Theft Alarm

Full Battery & Theft Alarm, oldukça sezgisel bir arayüz kullanmaktadır. Uygulamayı ilk açtığınızda şarj yüzdesi ile karşılaşırsınız. Üstelik size telefonun sıcaklığını, genel sağlığını ve piliniz dolana kadar kalan süreyi gösterir.

Bu uygulamayla şarj %50 ile %100 arasında bir noktaya ulaştığında bilgilendirmesi için bir alarm ayarlayabilirsiniz. Ayrıca pil seviyesi düştüğünde uyarmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz herhangi birinin izin almadan telefonunuzun fişini çekmesini engelleyen bir hırsızlık engelleme seçeneği de içermektedir.

Böyle bir durumda, yalnızca telefonun sahibi tarafından ayarlanan bir kod ile kapatılabilen bir bildirim tetiklenir. Uygulama ayrıca saat ve tarihle birlikte şarj geçmişini de görüntüler.

5. Full Battery Charge Alarm

Full Battery Charge Alarm, Android pilin dolduğunu oldukça basit bir şekilde gösteren pratik bir uygulamadır. Bunun için telefonunuzu şarja koymadan önce “Alarmı Etkinleştir” düğmesine basmanız yeterlidir.

Alarmı özelleştirmek için Ayarlar’a girmeniz gerekir. Buradan bir zil sesi seçer, bir alarm eşiği ayarlayabilirsiniz. Ayrıca düşük pil alarmını aktif eder ve daha fazlasını yapabilirsiniz. En alta kadar kaydırın ve dilerseniz karanlık bir temaya da geçebilirsiniz.