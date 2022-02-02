WhatsApp’ta kamera sesini tamamen kapatma bildiğiniz gibi mümkün değil. Bazı durumlarda WhatsApp kamerası ses çıkartıyor şeklinde şikayet ediyoruz ve WhatApp kamera sesi nasıl kapatılır araştırmaya gerek duyuyoruz. WhatsApp’ta kamera sesi kapatma ne yazık ki mümkün değil çünkü buna dair bir seçenek sunulmuyor. Çarelerden birisi telefonu titreşim moduna veya sessize alarak WhatsApp’ta çekim yapmak. Bu sayede WhatsApp’ta çekim yaparken kamera sesi sorunu ortadan kalmış olur fakat sesi tekrardan geriye açtığınızda yani sessiz moddan veya titreşim modundan çıktığınızda WhatsApp kamera sesi sorunu sürmeye devam eder. Bu yazıda WhatsApp’ta kamera sesini tamamen kapatma işleminin ayrıntılarından bahsedeceğiz.

Bazı telefonlar sessiz modda veya titreşim modunda WhatApp’ta fotoğraf çekerken kamera sesini devre dışı bırakma özelliğini desteklemiyor. Bu özelliğin taciz edici amaçlı kullanılabileceği ihtimali düşünüldüğünden kamera sesi her koşulda açık bırakılıyor. Eğer WhatsApp kamerasından çıkan sesi kapatma ihtiyacınız varsa telefonunuzun kapsamlı ayarlarına giderek birtakım değişiklikler yapmanız gerekiyor. Tabii bu yöntem Apple’da asla geçerli olmuyor. Android’de WhatsApp sesi kapatmak içinse bilgisayar ortamında işlerin biraz daha rahat olacağını söyleyelim. Bilgisayar gibi bir imkan yoksa Total Commander gibi bir dosya yöneticisi de deneyebilirsiniz.

WhatsApp kamera sesini silme

WhatsApp kamera sesini silme için bilgisayarınızı USB kablo aracılığı ile bilgisayara bağlayın. Temel mantık kamera çekim yaptığında devreye alınan ses dosyasının yani deklanşör sesinin silinmesidir. Bunun için kök dosyalara erişim hakkı yani root’lu bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Eğer telefonunuzun nasıl root edileceğini öğrenmek istiyorsanız forum sayfamızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Root edilmiş akıllı telefonların garanti dışı kalabileceğini ve bazı kötü amaçlı güvenlik saldırılarına karşı da çaresiz kalabileceğini belirtmekte fayda var.

WhatsApp’ta kamera sesini tamamen kapatmak için dosya yöneticisini açın. Genelde sistem sesleri system/media/audio/ui/ yolunda yer almalıdır ancak telefondan telefona farklı olabilir. Telefonunuzun klasörlerini inceleyerek bunu kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi ise aramanız gereken dosyalar şunlardır.

WhatsApp kamera sesi dosyaları

Shutter.org

camera_click.ogg

Bu dosyaları bulduktan sonra yeniden adlandırarak uzantısını değiştirebilirsiniz veya dosya adının başına 1 koyabilirsiniz. Böylelikle sisteme tanımlı olan ses dosyalarının yolu bulunamayacağından WhatsApp kamera sesini tamamen kapatma işlemi de tamamlanmış olacak. Akıllı telefonunuzu kapatıp açtıktan sonra her şeyin planladığınız gibi olması gerekiyor. Bu işi yaptığını iddia eden ve yapabilen bazı Android uygulamaları da var ancak geçersiz olmaları WhatsApp’ın bir sürüm güncellemesine baktığı için çok da kalıcı çözüm üretme konusunda başarılı değiller.

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