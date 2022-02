Bağımlılık yapan iPhone oyunları

Mobil oyunlar, sıkıldığınızda veya sadece kendinizi rahatlatmak istediğinizde size iyi bir eğlence fırsatı sunabiliyor. Bununla beraber, bazı oyunlar o kadar bağlayıcı oluyor ki, elinizden bırakmak istemiyorsunuz.

Bir zamanlar milyonlarca insan CandyCrush ve FarmVille bağımlısı olmaktan kendini alıkoyamadı. Ancak iPhone’da kendinizi kaybedebileceğiniz başka kusursuz ve bağımlılık yapan oyunlar hala var.

Devamlı oynayabileceğiniz sıra dışı oyunlar istiyorsanız, iPhone’un en bağımlılık yapan oyunlarının özet bir listesini hazırladık. Bu oyunlar arasında bir zamanların en keyifli yapımı olan Super Mario gibi tüm zamanların klasik oyunu dahil olmak üzere birçok çeşit içeriyor.

Seven Knights 2, çok güçlü kahramanların ödül almak için birbirleriyle savaştığı bir macera oyunudur. Ünlü Seven Knights oyununun devamı olarak yapılmıştır ve aksiyon yanında saatlerce eğlenceyi garanti etmektedir.

Sıra dışı bir hikayeyi takip ederek en sevdiğiniz kahramanlara iş veriyor ve kendi ekibinizi oluşturmak için tüm kahramanları bir araya getiriyorsunuz. Ayrıca düşmanları yok edebilir, ödüller ve yükseltmeler toplayabilir ve yeni özellikler kazanabilirsiniz.

Baba Is You

Baba Is You, saatlerce ekran bağlı kalmanıza neden olan bir iPhone bulmaca oyunudur. Oyunun en ilginç yanı ise her bölümde oyunun kurallarını değiştirebilmenizdir. Kurallarla etkileşime girebilir ve o an oynanacak olan seviyenin çalışma şeklini değiştirebilirsiniz.

Oyun, ilginç grafiklere sahip tatlı ve minimal bir arayüze sahip. Seviyelerin sonunda, oyuncular için gerçekten daha zorlu hissedeceği yeni bir sürprizle karşılaşacaksınız.

İşte aksiyon sevenler için en iyi oyunlardan biri. Unruly Heroes, kusursuz animasyonlar ve elle çizilmiş grafiklere sahip 2D macera oyunudur. Komik bir tasarımla Çin geleneklerine dayanan ayrıntılı bir arka plan hikayesi var.

Bir dövüş ustasının ve bulmacaları çözen, ödülleri toplayan ve hedefe ulaştıracak olan yolda düşmanları öldüren üç öğrencisinin yolculuğuna eşlik ediyorsunuz. Bu düzeydeki büyüleyici bir hikaye ve harika grafikler sizi iPhone’unuza bağlamaktan başka bir şeye neden olmaz.

Crash Bandicoot, oyuncular için sürprizlerle dolu, hıza dayalı bir koşu oyunudur. Birden fazla evreni kurtarmak için ilginç bir görevi sonuca ulaştırmak adına koşuyor, dönüyor, kayıyor ve her şeye çarparak kırıyorsunuz.

Oyunda, bir dizi koşu yarışması ile harika yerleri ve ünlü “bossları” göreceksiniz. Tek bir oyuncu olarak oynayabilir veya arkadaşlarınızdan size katılmalarını ve yol boyunca konumların kilidini beraber açmayı isteyebilirsiniz.

Bir LEGO ya da Star Wars serisinin (ya da her ikisinin) hayranıysanız, bu oyun kesinlikle size göre. LEGO Star Wars, başlı başına bir oyun ve altı muhteşem eğlence ve macera bölümüyle LEGO StarWars II’nin devamı olan eksiksiz bir hikayeye sahip.

Oyun, kendisini oldukça büyük bir uygulama yapan harika grafiklere ve arayüze sahiptir iPhone’unuza yüklerken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli şey by. 36 hikaye modu seviyesi, yüzden fazla karakter ve harika bir oynanışa sahiptir.

Cut the Rope Remastered, Cut the Rope bulmaca oyununa ve popüler karakteri olan Om Nom’u temel alan bir iPhone oyunudur. Eğlenceli engellerle dolu ilginç bir hikayeyi takip edeceksiniz.

Hıza dayanan bir oyunda ipi kesmeniz, engellerden kaçınmanız ve Om Nom’a şeker vermeniz gerekiyor. 9 seviyeden oluşan bir macerada Om Nom’a katılın ve ödüllerinizi toplayın.

İlk bakışta My Friend Pedro, sevimli bir muzla sempatik bir oyuna benziyor. Ancak, bu sevimli muz ailesinin düşmanlarını alt etmek için silahları eline aldığında oyun şaşırtıcı ve oldukça korkunç bir hal alır.

Kan, mermiler ve muzlar arasında, birçok aksiyon dolu seviyede dolaşarak ateş ediyorsunuz. Yolda bir motor ve hatta bir kaykay sürebilirsiniz. “Muz” artık intikam için olgunlaşmış ve oyuna bağlanmanızı istiyor.

Futbol ve araba içeren bir oyun olan Rocket League Sideswipe, öğrenmesi kolay bir oynanışa sahip hıza dayalı bir oyundur. Sadece rakibinizin potasına smaç basmanı gerekiyor. Elbette rakibiniz de aynısını yapmaya çalışacak ama siz hepsini durduracaksınız.

Arabanızı değiştirebilir, harika eşyaların kilidini açabilir ve arkadaşlarınızla özel maçların keyfini çıkarabilirsiniz. Oyunu oynamak için farklı modlar da var, sadece hangisini en çok beğendiğinizi öğrenmek için aralarında seçim yapacaksınız.

Elbette okul hayatımızda İskandinav mitolojisini öğrenmedik Fakat popüler kültürde sıklıkla maruz kalıyoruz. Şimdi, Northgard ile İskandinav tanrıları hakkındaki bilginizi test etmenin ya da tamamen kanıtlayabilirsiniz. Yeni kıyılar fethedecek ve yeni keşfedilen topraklarda kendi yaşam alanınızı inşa edeceksiniz.

Kabilenin yöneticisi olarak, Vikinglerinize yeni görevler atayın, kışı geçirmek için kaynakları yönetin, yeni bölgelere genişleyin ve farklı zaferler elde edin.

League of Legends – Wild Rift, ilginç mücadelelere sahip bir savaş arenası oyunudur. 5v5 MOBA aksiyon deneyimi, çılgın takım dövüşleri ve harika bir oyun ile birlikte geliyor.

Şampiyon karakterinizi seçebilir, engellerin üstesinden gelmek için stratejiler oluşturabilir ve zorluklarla karşılaştığınız anlarda arkadaşlarınızla takım oluşturabilirsiniz. Her biri kendi ödüllerine, özelleştirmesine ve şampiyonlarına sahip farklı seviyeler vardır.

Animal Crossing: Pocket Camp’te kamp alanı yöneticisi olacaksınız. Kampınızı tasarlamak ve inşa etmekten siz sorumlusunuz ve bunun için hayvanlar için çeşitli görevleri tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca eğlencenizi üst düzeye çıkarmak için kampı ziyaretçilere açabilir, arkadaşlarınızın kamp alanlarını ziyaret edebilir ve çeşitli eğlence fırsatlarını deneyimleyebilirsiniz.

MADDEN NFL Football, sizi tüm favori efsanevi sporcularla sanal bir futbol sahasına çıkarıyor. Takımınızı kuruyor ve takımı şampiyonluğa oynaması için yönetiyorsunuz. Oyunlar kazandıkça ve daha yüksek seviyelere çıktıkça, süreç boyunca heyecan verici ödüllerin kilidini açarsınız.

Klasik oyunun modern bir versiyonu olan Super Mario Run, akıllara durgunluk veren sıçralamalar ve akrobasilerle dolu. Bir prensesi kurtarmak, bir krallık inşa etmek, dünyanın her yerinden insanlara meydan okumak gibi amaçlarla farklı modlarda oynuyorsunuz. Ayrıca karakterleri değiştirebilir, binalar ve dekorasyonlar ekleyebilir ve oyunun tadını çıkarmak için daha fazlasını yapabilirsiniz.

Hearthstone, bir savaş alanında heyecan verici görevler gerçekleştirmek için kartları kullanmanız ve diğer oyuncularla düellolara meydan okumanız gereken bir kart savaş oyunudur. Oyun boyunca strateji uygulamanız, kart koleksiyonunuzu genişletmeniz ve çok daha fazlasını yapmanız gerekiyor.