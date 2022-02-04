iPhone 13 yerine ne alınabilir? Evet; bu önemli bir soru. İyi bir akıllı telefon satın almak istiyor olabilirsiniz ancak tek yol iPhone 13 satın almaktan geçmiyor. Bu yazıdaki amacımız size iPhone 13’ten ucuz olan akıllı telefon modelleri hakkında bir şeyler yazmak değil. Tam tersine size gerçek anlamda iyi bir akıllı telefon deneyimi yaşatacak cihazları ele almak istiyoruz. Sizin için yedi farklı cihazı bir araya topladık. Bunu yaparken de fiyat kısmını ikinci planda tutuyoruz. Çünkü zaten iPhone 13’e göre kendisini ayarlamış bir kullanıcı için fiyat ikinci aşamada geliyordur öyle değil mi? İşte karşınızda iPhone 13’e alternatif telefonlar!

Listemizde başka Apple telefonlar da göreceksiniz. Bu tamamen bizim o cihazı ne kadar beğendiğimizle ilgili bir karar. Türkiye’de olan ve olmayan bazı modelleri de dahil ettik çünkü yurt dışından da fazla sayıda takipçimiz var. Özellikle bir dönem ülkemizde satılan ancak artık başarılı olabileceğine pek inanmayan ASUS’un ZenFone 8’ini oldukça beğeneceğinizi söyleyelim. Elbette katlanabilir bir modeli ve Google’ın Pixel’lerinden de birini ekledik. Sizi daha fazla meraklandırmadan iPhone 13 yerine alınabilecek akıllı telefonlardan bahsetmeye başlayalım. İlk sırada Samsung Galaxy S21 var.

Samsung Galaxy S21

Madem ki amiral gemisi bir üründen bahsettik ve alternatiflerine bakıyoruz; o halde bu listede Samsung Galaxy S21’den bahsetmemek olmaz. Samsung Galaxy S21 her zaman olduğu gibi en iyi iPhone alternatifleri arasında. Samsung’un bu kez izlediği politikada güncelleme garantisi de var. Yani üç yıl boyunca Android güncellemelerini alabilir, dört yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alabilirsiniz. Apple’da bu kadar uzun bir garanti verilmiyor. Ayrıca Samsung bu vaadiyle birçok markayı da geride bırakmayı başarıyor.

Samsung Galaxy S21 ailesindeki tüm modeller 120 Hz OLED ekrana sahip. 5G bağlantısı, 12 MP ultra-geniş açı kamera ve 8K video kaydı dikkat çekici. 4000 mAh pil pek kuvvetli gibi görünmese de zarif bir görünümün yanı sıra tüm gün yeterli gücü size sağlayacak bir performans sergiliyor. Samsung Galaxy S21 en uygun fiyatlı ve plastik kasalı bir seçenek. Samsung Galaxy S21 Ultra ise ailenin en pahalısı. 5000 mAh batarya, cam tasarım ve QHD+ ekrana sahip.

Apple iPhone SE (2. Nesil)

iPhone’dan vazgeçemeyenler ancak biraz da bütçeyi düşünenler için güzel bir seçenek var. Biz buna iPhone SE diyoruz. İkinci nesil iPhone SE hem görüntüsü, hem de özellikleriyle gerçekten de iyi bir cihaz ve bize göre gerçek anlamda bir iPhone 13 alternatifi. iPhone SE fiyatı yurt dışında 400 USD seviyelerinde ve gayet erişilebilir durumda. Üstelik Apple A13 Bionic işlemci halen çok yetenekli. Bunun dışında telefonda IP67 su ve toz dayanıklılığı ve kablosuz şarj gibi önemli özellikler de var.

Elbette ikinci nesil iPhone SE’nin eksileri yok değil ama ne derece gerekli oldukları tartışılır. Birden fazla arka kamera olmaması bir eksiklik mi? Veya 5G teknolojisine henüz hazır olmaması bir dezavantaj mı? Bunu dışında ekranda yüksek tazeleme hızı ve yüksek kapasiteli bir bataryası da yok. Ancak yine de ikinci nesil iPhone SE iyi bir cihaz çünkü tüm bu saydıklarımız açıkçası “olmasa da olur”.

OnePlus 9

OnePlus önceden kullanıcı dostu fiyatlarla marka bilincini artırdı ancak artık lüks seviyede cihaz üretiminde de markanın adını fazlaca görüyoruz. Yani kulvar değiştirdi desek hata yapmamış oluruz. OnePlus 9 modelleri bu açıdan bir hayli başarılı. OnePlus 9’da 65W kablolu şarj, Snapdragon 888 platformu, 48 MP ana kamera ve 50 MP ultra-geniş açı gibi oldukça iddialı özellikler mevcut. OnePlus 9 Pro’da ise QHD+ OLED ekran, IPS68 koruma özellikleri 50W kablosuz şarj, 8 MP çözünürlükte 3.3x tele-foto kamera gibi beğeni kazanan özellikler var.

OnePlus 9 modelleri de üç yıllık işletim sistemi güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncelleştirmeleri sözü ile geliyor. Yani bu açıdan Samsung’un Galaxy S21 serisinde olduğu gibi bir taahhütten bahsedebiliriz. Güncelleme sözü nedeniyle Apple’dan vazgeçmeyenlerin artık bir seçeneği daha var diyebiliriz. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro mutlaka iPhone 13 alacakların incelemeden karar vermemesi gereken bir cihaz.

ASUS Zenfone 8

ASUS akıllı telefonlar konusunda başarılı bir marka oldu ancak Türkiye politikaları ne yazık ki bu başarılı cihazları ülkemizde görmeyi engelliyor. Markanın aslında akıllı telefon dünyasında ilk olarak başardığı birçok konsepti vardı fakat herhalde talihsizliklerden olsa gerek şu anda ülkemizde pek adı bile geçmiyor. Konumuz ASUS Zenfone 8. Tam anlamıyla bir amiral gemisinden bahsediyoruz. ASUS Zenfone 8’de 5.9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz destekli bir OLED ekran var. Telefona güç veren platform ise Qualcomm Snapdragon 888.

ASUS Zenfone 8’de çift arka kamera bulunuyor. Bunlardan ana kamera 64 MP çözünürlüğe sahip. Diğer kamera ise 12 MP çözünürlükte ve ultra-geniş açı çekim yapabiliyor. İnce bir yapı sunan telefonda batarya 4000 mAh kapasitede ve 30W şarjı destekliyor. ASUS Zenfone 8’in ilginç olan yönü 630 USD’lik yurt dışı satış fiyatı. Evet telefon iyi; yalnız fiyatı dışında iyi çünkü bu fiyata yine iyi markalardan daha iyi cihazlar satın alınabilir.

Samsung Galaxy Z Flip3

Ve 2021 yılının en çok konuşulan ve gerçek anlamda bir stil oluşturmuş cihazı; Samsung Galaxy Z Flip3’ten bahsediyoruz. Samsung’un bu konudaki başarılı çizgisine henüz Apple yaklaşabilmiş değil. Bu nedenle Samsung Galaxy Z Flip3 aslında bir alternatif değil rakip. Kullanımda güzel olan taraf katlamadan sonra ekranın korunaklı hale gelmesi. Böylece cihaz taşınırken veya başka bir şekilde ekran çizilmiyor. Küçük ekran üzerinden her türlü bilgi de izlenebiliyor yani sadece özel ihtiyaçlar için telefonu normal konuma getirmek gerekiyor.

Samsung Galaxy Z Flip3 suya dayanıklı bir tasarıma sahip. Telefonda tercih edilen kameralar 12 MP çözünürlükte bir ana ve bir de ultra-geniş açı kameradan oluşuyor. Sıkıntılı olan taraf bu telefonun halen 1000 USD’lik bir satış rakamında olması. Yani erişilebilirlik anlamında halen zor ve kamera tarafında çok büyüleyici yenilikler yok. Pilin 3300 mAh olması da birçok kullanıcın Samsung Galaxy Z Flip3’e güvenmesini zorlaştırıyor.

Sony Xperia 1 III

Sony hep bir sessiz sedasız ancak yine de adını duyuran daha doğrusu adına yakışır telefonlar üretmeye devam ediyor. Sony Xperia 1 III’i inceleyip de beğenmemek imkansız. 2021 yılında markadan gelen cihazlar belki de şimdiye kadar en çok ses getirenler arasında. Sony Xperia 1 III Snapdragon 888’den güç alıyor. 4500 mAh bataryaya ve 30W kablolu şarja sahip. Ancak oldukça beğenilecek birkaç inanılmaz yenilikten de bahsetmek gerek. Bunlardan birisi 120 Hz tazeleme hızına sahip ve 6.5 inç 4K OLED ekran. Bu kesinlikle devrimsel bir yenilik.

Sony Xperia 1 III’nin ekranı beklenebilecek her iki özelliği de bir arada sunuyor. Yani kullanıcılar ya çözünürlük, ya da tazeleme hızı gibi bir seçime itilmiyor ve bu anlamda telefon rakipsiz. Diğer bir inanılmaz yenilik de 3x veya 4.4x yakınlaştırmada çekim yapmaya imkan sağlayan değişken tele-foto kamera. 12 MP çözünürlükteki bu kameraya 12 MP makro kamera, IP68 koruma sertifikası ve kulaklık girişi eşlik ediyor. Sony Xperia 1 III’e baktığınızda Sony’nin kendine has hatlarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. iPhone 13 yerine ne alınabilir? Sony Xperia 1 III yerine iPhone 13 alınır mı bize göre önce bu düşünülmeli.

Google Pixel 6

Google Pixel 6 modelleri 2021’in Ekim ayında geldi. Hatırlarsanız Google Pixel 5 modelleri biraz vasat kalmıştı ve pek de kendilerinden bahsedilmemişti ancak Pixel 6 modellerinde durum biraz daha farklı. Google Pixel 6 Pro’da oldukça yüksek performanslı Tensor çipi var ve böylece performans anlamında farklı beklentilere çok iyi bir şekilde cevap veriliyor. Ayrıca güncelleme veya güvenlik yamaları konusunda da sanıyoruz uzun yıllar aktüel bir cihaz kullanımı garantisi veriliyor olacak.

Google Pixel 6 modellerinin tümü OLED ekranlara sahip. Daha büyük ekranlı Google Pixel Pro 6.7 inç büyüklükte ve 120 Hz ekrana sahip. Normal Google Pixel 6 ekranı ise 90 Hz tazelemeye sahip ve 6.4 inç’lik bir kullanım alanı sunuyor. 50 MP’lik kamera, 12 MP ultra-geniş açı kamera ve Pixel 6 Pro’nun 4x optik yakınlaşma özelliği Google modellerinin de iPhone 13 karşısında iyi birer alternatif olmasını sağladı. Bu yazı biterken haydi şunlara da bakın diyebileceğimiz üç modeli daha kenara sıkıştıralım…

Google Pixel 5a: Uygun fiyatlı, OLED ekranlı ve 5G bağlantısı özelliklerine sahip. Ayrıca IP67 dayanıklılık sertifikası da var. Uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşünülebilir. Google Pixel’deki astrofotografik özelliklere de sahip. iPhone 13 yerine ne alınabilir? Evet; Google Pixel 5a alınabilir.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Bu telefon o kadar iyi ve o kadar başarılı ki bu listeye koymadan edemedik. Pahalı olarak nitelendirebileceğimiz bu makine son derece iyi belki de daha iyi bir iPhone 13 alternatifi. İnanılmaz bir performans sunuyor. Kamera özelikleri özellikle 48x periskop ile harikalar yaratıyor. Bunun dışında IP68 korumasına sahip.

Samsung Galaxy S20 FE: Herkes onu bekledi. Geliyor, gelmiyor veya iptal oldu derken en sonunda makine satışa çıktı. Kesinlikle harika bir iPhone 13 alternatifi. 700 USD olarak satışa çıktı ancak kısa bir süre sonra 550 USD’yi gördü. 120 Hz OLED ekran gayet iyi ancak 4500 mAh batarya ve 12 MP’lik kameralar düşündürücü olabilir. Yine de beğeneceğinizi düşünüyoruz.

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