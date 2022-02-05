Apple tarafından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelen son haberlere göre iOS 16 desteklemeyen iPhone ve iPad modelleri ortaya çıktı. Birçok iPhone ve iPad kullanıcısı acaba iOS 16 güncellemesi hangi cihazlara gelecek, cihazım iOS 16 destekliyor mu veya iPadOS 16’ye güncellenebilen tabletler konusunda henüz bir bilgiye sahip değildi ancak gelen bilgiler Apple’ın bu konuda bir yol haritası çizdiğini ortaya koyuyor. Henüz iOS 16 ve dolayısıyla iPadOS 16 özellikleri konusunda bir bilgi bulunmuyor ve merak edilenlerin ara ara sızıntı şeklinde basına verilmesi olası.

iOS 16 ve iPadOS 16 tanıtımı Haziran 2022 olarak planlanıyor ve muhtemelen bu tarihteki WWDC etkinliğinde özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Bir diğer ihtimal de merakla beklenen iPhone SE (3. Nesil) veya diğer adıyla iPhone SE 2022’nin bu işletim sistemiyle birlikte çıkması ve aynı etkinlikte tanıtılması. Şimdi eğer hazırsanız hangi iPhone modelleri iOS 16 güncellemesi alabilecek veya hangi tabletler iPadOS 16 alamayacak bunlar takından bakalım.

iOS 16 destekleyen iPhone’lar

Apple tarafından gelen bilgiler iPhone SE 2016, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus iOS 16 güncelleme desteği olmayacağına işaret ediyor. Devamındaki tüm iPhone modelleri ise iOS 16 güncellemesi alabilecek. Liste şu şekilde:

iPadOS 16’ya güncellenebilen tabletler

Apple A8, A8X, A9 işlemcili tabletlerine güncelleme sunmayabilir artık yeterince eskimiş durumdalar. Tahminlere göre iPadOS 16’ya güncellenebilen tabletler şunlar olacak:

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

12.9 inç iPad Pro (2016+)

10.5 inç iPad Pro (2016+)

11 inç iPad Pro (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad6

iPad7

iPad 8

iPad 9

iPad Mini 5

iPad Mini 6

iOS 16 desteklemeyen iPhone ve iPad modelleri hakkında yeni bilgiler geldikçe forum sayfamızdan bilgi paylaşımı yapmaya ve bu konuyu güncellemeye devam edeceğiz.