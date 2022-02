Bu yazımızda Android NES emülatörleri 2022 konusuna değiniyoruz. NES emülatörleri ne işe yarar aslında bu birçok oyun meraklısı tarafından biliniyor. Ancak Android’de eski atari oyunlarını çalıştırmak mümkün değil ve bunu sağlama görevi NES emülatörlerinin üzerine düşüyor. Yazıda Android için en iyi NES emülatörlerinden sekiz tanesine yer vereceğiz. Her bir emülatörün birbiri karşısında çeşitli üstünlükleri var. Kurulum için biraz uğraştıktan sonra telefonda klasik Super Mario oynamak veya The Legend of Zelda gibi Nintendo oyunlarını çalıştırmak mümkün olabilecek. Ayrıca atarideki ördek avlama oyunu Duck Hunt’ı da bilenler olacaktır. Yine aynı şekilde oynayabilmek mümkün.

Bahsedeceğimiz Android NES emülatörleri 2022 model akıllı telefonlara tam uyum sağlıyor ancak sizin telefonunuza bağlı olarak daha iyi veya daha kötü performans gösterebilirler. Bu nedenle memnun kalmadığınız bir emülatör varsa farklı bir tercih de yapabilmeniz mümkün. Mantıksal olarak emülatörler donanımsal olarak atari makinelerini taklit ederek çalışan yazılımlardır. İlk etapta 1990 yıllarında atari oyunlarını PC’de oynamak şeklinde yazılar yazardık. Şimdiyse bu eski atari oyunlarını Android’li telefonlarda oynamaktan bahsedeceğiz ve bu hiç şaşırtıcı değil.

RetroArch

RetroArch tek bir uygulamada birden fazla NES emülatörü çalıştırmayı sağlıyor. Hemen hemen her platforma ait oyunları telefonunuzda kolaylıkla oynayabilirsiniz. Ekran üzerinde son derece şık ve rahatsız etmeyen bir gamepad çıkartıyor. Hem Android, hem de PC ortamına destek veren bu uygulamanın reklamsız ve ücretsiz olması da önemli bir yön. Profesyonelce özellikler içerdiğinden kurulum ve kullanım biraz zor ancak yine de alanındaki en iyilerden biri. Eğer bir emülatörde istediğiniz oyun çalışmıyorsa başka bir emülatöre de geçebilirsiniz.

EmuBox

EmoBox da içinde fazla sayıda emülatör bulunduran uygulamalardan. RetroArch’a göre bazı artıları ve eksileri var. Özellikle ses ve grafik uyumu son derece iyi. Dikey ve yatay modda geçiş yapma imkanı veriyor fakat reklamların kaldırılamaması bize göre can sıkıcı. Google Material Design kullanılarak yapıldığı için Android’de son derece iyi bir performans veriyor ve ayrıca Bluetooth ile ek bir oyun kontrolcüsü bağlanabilme kolaylığı sağlıyor. Performans olarak bir sıkıntı yaşayacağınızı da söylemek mümkün değil. Orta seviye bir telefonda bile çok rahat çalışıyor.

John NESS adlı bu emülatör normalde PC platformu için yayınlanmış olan John NES ve John SNES adlı iki emülatörün birleşiminden oluşuyor. Elbette Android’e geçiş sırasında oldukça dikkat çekici özellikler eklendi. Örneğin; Dropbox üzerinden veri eşitleme özelliği sağlayan John DataSync uygulamasıyla başka bir cihaza geçtiğinizde oyunlardaki kayıtlı verileri kolaylıkla alabilirsiniz. Uygulamada emülatör hız ayarı özelliği sunuluyor ve reklamları kaldırmak için ödeme yapmaya dair bir seçeneğe de yer verilmiş.

NES.emu

NES.emu aslında Nintendo Entertainment System’i ve Japonya’daki sürümü Nintendo Famicom’u taklit ediyor. Böylece Nintendo Japon oyunlarını ve hiç bilinmeyen Nintendo oyunlarını Android telefonda oynamak mümkün hale geliyor. Kayıt ve hile yapabilme avantajları destekleniyor ayrıca Bluetooth bağlantı desteği ile Nintendo Wii kontrolcüsü kullanmaya bile imkan veriliyor. Eksiler ücretsiz sürümün olmaması ve çok oyuncuya destek verilmemesi. Bunun haricinde sadece Japon Nintendo oyunu avantajı sunulması harika.

Nestopia

Nestopia telefon ve tabletle birlikte çoklu oyuncu avantajı sunuyor. Yaklaşık olarak 10 yıldır geliştirilen bu uygulama özellikle sunduğu çoklu oyuncu desteği sayesinde tutuluyor. Uygulamada Game Genie hileleri kullanılabiliyor. Negatif özellik olarak müziklerin bazen kesildiğini söyleyebiliriz ayrıca Google Play üzerinden indirilmeye maalesef uygun değil. Tam olarak kafanızdaki emülatör olmayabilir o nedenle çoklu oyuncu desteği sizin için çok kritik değilse hiç denemeseniz de olur.

Nostalgia.NES

Nostalgia.NES‘i rakiplerinden ayıran özellik geri sarma düğmesi. Böylece oyunlarda hata yaptığınızda geri giderek tekrar deneme şansınız oluyor. Örneğin; Super Mario’da yanlış bir yere atladınız. Artık bu hiç dert değil. Bu özellik tek bir düğmeye atanmış ve kullanımı son derece rahat. Ücretsiz sürümde tüm özelliklere erişilebiliyor ve Android için son derece kolay kullanılır bir kullanıcı arayüzüne sahip. Reklamları kaldırmak için ödeme gerekiyor ve ücretsiz sürüm reklam göstermek için internet bağlantısını şart koşuyor.

Retro8

Retro8, SuperRetro16 SNES emülatörünü yapan ekibin bir ürünü. Android için son derece güvenilir olduğunu söylemeliyiz. Dokunmatik ekran kontrolleri konusunda inanılmaz hassas olmasa da Bluetooth bir gamepad bağlamaya izin veriyor. Bunun dışında birden fazla cihaz arasında bulut tabanlı veri aktarımı yapabiliyor. Oyun kontrolcüsünden ilham alınarak tasarlanan ekran tuşları biraz sıkışık kalmış denebilir. Ayrıca birtakım hatalar olduğunu ve bunların üzerine halen çalışıldığını da sözlerimize eklemeliyiz.

Super8Pro

Belki de en iyi Android emülatörlerinden biri Super8Pro. Android 9.0 için optimize edilmiş durumda ve böylece kısmen eski telefonlarda bile çok rahat kullanılabiliyor. Ekrandaki düğmelerin yerini ayarlayabilme imkanı dikkat çekici. Öte yandan Android TV’ye görüntü aktarımı yapabilme gibi ekstra bir özelliği de mevcut. Bir bug’dan olsa gerek sürekli olarak kullanıcılardan Google Play derecelendirmesi yapmasını istiyor. Bunun dışında her yeri ROM eklendiğinde de yeni tarama yapmadan bulamıyor.

Android NES emülatörleri 2022 yazımız şimdilik bitti. Başka tavsiyeleriniz varsa forum sayfamızdan bizlere bilgi verebilirsiniz.