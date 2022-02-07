Daha kolay bir uyku için en iyi YouTube kanalları

Bazı insanlar uykuya dalmak için kesinlikle sessizliğe ihtiyaç duyarken, bazılarıysa bunun tam tersini ister. Örneğin doğa sesleri, hayvan sesleri gibi. Yani sessizlik dışında herhangi bir rahatlatıcı ses.

Beyaz gürültü üreten cihazlar piyasada bol miktarda bulunur, ancak bunlar genellikle bütçe dostu değildir. En azından günü kurtarma adına bu noktada YouTube’dan destek alabiliriz..

İşte rahatlatıcı sesler oynatarak gece boyunca sizi rahatlacak olacak en iyi YouTube kanallarından bazıları.

Bu kanal, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olacak her türlü ses listesine sahip ve sekiz saatten uzun videolar barındırıyor.

En sık dinlenen videolar arasında yağan yağmur sesi ve gök gürültülü fırtınalar var. Ancak, video kitaplığının içinde vahşi hayvan sesleri de var.

Hepsinden güzeli, videolar etkileyici görüntülerle geliyor. Bu nedenle herhangi bir yerden videoyu oynarken ekrana bakarsanız, bir kale, orman, şelale veya hayvan görebilirsiniz. Bu hem gözler hem de kulaklarınız için rahatlatıcı olacaktır.

Bu kanaldaki videolar genellikle su bazlı sesler (şelaleler, dereler, nehirler vb.) çevresinde dönüyor.

Ayrıca, uğultu, hırlama ve miyavlama gibi hayvan seslerinin yanı sıra rüzgar ve hatta ateşin sesini de içeren birçok video bulabilirsiniz. Yani, bu sesleri dinleyecek ruh hali içindeyseniz kanal sizin için uygun.

Ayrıca birçok farklı sürede video yer alıyor. Bazı klipler dört saat, bazıları ise sekiz veya on saat. Böylece, nasıl olduğunuza bağlı olarak, geceniz için uygun uzunluğu seçebilirsiniz.

Örneğin seslerin bütün gece devam etmesini istemiyorsunuz. Yani sadece uykuya dalana kadar ihtiyacınız var. Bu durumda, belki üç saatlik videolardan birini oynatabilirsin.

Kanalın videolarında her türlü rahatlatıcı ses var. Örneğin rüzgar eşliğinde kar yağışı, orman yağmuru, yağan kar, dalgalar, dağlardan akan su vb. dinleyebilirsiniz.

Bir saat veya sekiz saatten uzun videolar bulabilirsiniz. Uzunluklar son derece çeşitlidir. Bir, iki veya üç saatten altı, sekiz veya on’a kadar uzanıyor.

Videonun ne kadar uzun olmasına ihtiyacınız olursa olsun, kesinlikle tam olarak ihtiyacınız olanı bulacaksınız. Ayrıca, videoların içerdiği görüntüler çok hoş. Çoğu video orman, ağaç ve dağ manzaralarından oluşuyor.

Calmed By Nature, çeşitli uzunluklarda videolar sunan başka bir kanaldır. Bir saatten sekiz saate kadar olan videolar bulabilirsiniz.

Adından da görüleceği gibi, sesler doğanın etrafında dönüyor. Örneğin, belirli bir ambiyans sunan diğer birçok videonun yanı sıra dere, yağmur ve dalga videoları var.

Yağmur ve şömine sesleri olan rahat bir kabin, yağmurlu bir ahşap ev veya kuşların olduğu bahar temalı içeriklerden yararlanabilirsiniz.

Videolar için kullanılan görüntüler, yalnızca seslerin size hissettirmeye çalıştığı ambiyansa katkıda bulunur.

Relaxing Nature Sound, daha kısa videoların yanı sıra uzun videolar da sunuyor. Saatlerce sürenler veya bundan çok daha kısa olan listeler var. Üç, altı veya sekiz saatten fazla videolardan bahsetmeye gerek yok.

Tahmin edebileceğiniz gibi kanalda doğa odaklı seslerden oluşan videolar yer alıyor. Orman kuşları, dalgalar ve şelaleler ve tabii ki yağmur gibi.

Diğer kanallarda bulabileceğiniz kadar çok video yüklenmiyor ama mevcut olanlar hem güzel görüntüler hem de rahatlatıcı sesler sunuyor.

TheSilentWatcher video kitaplığına göz gezdirdiğinizde, yine çeşitli uzunluklarda içerik göreceksiniz.

Uykuya dalmanıza ve ardından uykunuzda sessizliğin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak saatlerce süren videolar var. Ayrıca, siz uyurken arka plan gürültüsü oluşturabilecek 12 saatten uzun olanlar da vardır.

Kanal ayrıca 4K’da önemli sayıda video sunuyor. Bu yüzden, sadece dinlemek için harika değil, aynı zamanda kaliteli çevre görüntüleri izlemek için de kullanabilirsiniz.

Öne çıkan sesler arasında kuş cıvıltıları, cırcır böcekleri ve inekler gibi hayvan seslerinden dalgalara, rüzgara ve yağmura kadar her şey var. Yani, hangi ruh halindeyseniz, onunla karşılaşacaksınız.

Bu kanal hoş ve rahat bir estetiğe sahip. Videolar çoğunlukla iki, üç veya sekiz saat uzunluğundadır ve yağmur, gök gürültüsü, şömine çatırdaması ve çeşitli su sesleri gibi seslerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Doğa seslerinin yanı sıra piyano, flüt ve caz müziği gibi çeşitli enstrümanlara sahip videolar da mevcuttur. Kliplerde yer alan görüntülerin çoğu, tümü rahat bir ortam oluşturan kitaplıklar ve loş ışıklı ahşap kabinlerden oluşuyor.

Kanal ayrıca, istediğiniz zaman, istediğiniz uzunlukta keyfini çıkarabileceğiniz iki adet 7/24 canlı yayın yapıyor.

Bu kanalda yarım saatten başlayan ve 10 saati aşan videolar sunulmaktadır. İster kısa bir uyku, ister uzun bir gece uykusu olsun, burada sizin için mutlaka bir video var.

Kanal, uyumanıza yardımcı olmaya çalıştığından, videolar bunu başarmanıza yardımcı olacak en iyi sesleri sağlamaya odaklanır.

Sadece doğa, hayvan veya enstrümantal sesler değil, daha çok sakinleştirici ve rahatlatıcı olan ve uykuya dalmanıza yardımcı olan iki veya daha fazlasının bir birleşimini sunma eğilimindedirler.