En hızlı iOS cihazlar belli oldu

AnTuTu verilerine göre Ocak ayına ait en hızlı iOS cihazlar ortaya çıktı. Bu yazıya en hızlı iPhone modelleri veya en hızlı Apple tabletler de diyebilirdik ancak paylaşılan tablo iOS kullanan cihazlara göre yapılmış bu nedenle listedeki sıralamada da iPad ve iPhone’lar karışık şekilde yer alıyor. Apple tarafı özellikle iPhone 13 tanıtımından sonra epey bir durgunlaştı ve şu sıralar iPhone SE (3. Nesil) veya diğer adları ile iPhone SE 3 veya iPhone SE 2023 tanıtımına odaklanılmış durumda. Üçüncü nesil iPhone SE için Apple’ın en ucuz 5G’li akıllı telefonu olacağı ve epey iyi satacağı konuşuluyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan grafiğe bakıldığında en hızlı iPhone modeli iPhone 13 Max. Serinin devamında iPhone 13 Pro var ve iPhone 13 10. sırada. Arada ise iPad Pro 4 (12.9 inç), iPad Pro (11 inç), iPad Pro 3 (11 inç) ve iPad mini 6 var. Paylaşılan tabloda liderlik koltuğunda ise iPad Pro 5 oturuyor ancak bunda Apple’ın geliştirdiği en yeni işlemci olan Apple M1’in performansı oldukça etkili. Öte yandan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanının da performans üzerinde oldukça olumlu etkisi var. iPad Pro 5’in 12.9 inç ekranlı modelini 11 inç ekranlı iPad Pro 5 ve 12.9 inç ekranlı iPad Pro 3 takip ediyor. Yani aslında Apple’ın gelmiş geçmiş en iyi cihazı iPhone 13 Pro Max değil; buradan da bu bilgi ortaya çıkmış oluyor.

En hızlı iOS cihazlar hakkında farklı bir düşünceniz varsa forum sayfamızdan bize yazabilirsiniz.