iPhone’dan Mac ve PC’ye nasıl kopyala yapıştır yapılır?

Kopyala-yapıştır tartışmasız bilgisayar dünyasında icat edilen en iyi kolaylıktır. Görünüşte basit olan özellik, iş günlerimizde çok fazla fark yaratıyor. Fakat iPhone, Mac ve Windows PC arasında metin, resim ve diğer dosyaları kopyalayıp yapıştırabileceğinizi biliyor muydunuz?

Bir cihazdan başka farklı cihazlara kopyala yapıştır yapmak çok işe yarar. Örneğin, Mac’ten iPhone’a bir web sayfasına bağlantı gönderebilirsiniz. Veya iPhone’unuzdan bir telefon numarasını kopyalayıp Mac’te bir e-postaya dahil edebilirsiniz. Ama bunu tam olarak nasıl yapabiliriz? Adım adım yazının devamında anlatıyoruz.

iPhone’dan Mac’e nasıl kopyala-yapıştır yapılır?

Başlamadan önce, bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra AirDrop kullanmadan iPhone ve Mac arasında kopyala-yapıştır işlemi yapabileceksiniz.

Önkoşullar:

Handoff’u Etkinleştirin – Handoff, iPhone ve Mac arasında işlerinize devam etmenizi sağlıyor. Evrensel Pano’yu kullanmak için bu özelliği etkinleştirmelisiniz. Bunu nasıl yapacağınız şu şekilde açıklanmıştır: iPhone’da: Özelliği etkinleştirmek için Ayarlar → Genel → AirPlay ve Handoff bölümüne girin.

Mac’te: Sistem Tercihleri ​​→ Genel → Bu Mac ile iCloud aygıtlarım arasında Handoff’a İzin Ver’i seçin.

Bluetooth ve Wi-Fi’yi açın – Her iki cihazın da Bluetooth ve Wi-Fi’ye bağlı olduğundan emin olun. iPhone ve Mac aynı Wi-Fi ağına ve iCloud hesabına bağlı olmalıdır.

iPhone’dan Mac’e kopyalayıp yapıştırmayı destekleyen cihazların listesi – Ne yazık ki, tüm Apple cihazları bu özelliği desteklemiyor. Aşağıda, Evrensel Pano’yu destekleyen iPhone’ların ve Mac’lerin bir listesi yer alıyor.

iPhone: iOS 10 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran iPhone 5 veya daha yenisi.

iPad: iOS 10 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran iPad Pro, iPad (4. nesil veya üzeri), iPad Air ve iPad mini (2. nesil ve üzeri).

Mac: MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, iMac, iMac Pro (tümü 2012 ve sonrası). Mac Pro 2013 veya üzeri, MacBook 2015 veya üzeri ve OS X Sierra veya üzeri çalıştıran tüm iMac Pro modelleri.

Yukarıdaki şartların tümünü karşıladığınızda, Apple cihazları arasında her şeyi anında kopyalayıp yapıştırmanın en kolay aracısı olan Evrensel Pano’yu kullanabilirsiniz.

Dosyaları e-postayla göndermekten veya iCloud’a yüklemekten çok daha fazla zaman kazandırır. İçeriğizi iPhone panosuna kopyaladığınızda, Mac panosunda göreceksiniz.

iPhone ve PC arasında yazı ve fotoğraflar nasıl kopyalanır-yapıştırılır?

iPhone ve Windows PC arasında kopyalayıp yapıştırmanın iki yolu var. Magic Copy, metin içeriklerinde ücretsiz olarak çalışmanıza izin verirken, Sharedrop.io, dosyaları ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanır. İkisini de anlatalım.

Magic Copy

Ücretsiz versiyon, 10 adete kadar geçmişi destekler. Kişisel kullanıcılar için ücretsiz sürümün yeterli olacağı çok açık. Tek dezavantajı, uygulamada ücretli bir abonelik olmadan cihazlar arasında fotoğraf aktaramamanızdır.

Windows’ta Magic Copy ayarları:

Windows uyumlu Magic Copy‘yi indirin ve yükleyin.

E-posta adresinizi kullanarak kaydolun.

Uygulamayı açın, sol alttaki Ayarlar simgesine tıklayın.

Burada Pin to Desktop ve Auto Copy bölümlerini işaretleyin.

Şimdi, PC’nizden iPhone’a aktarmak istediğiniz metni kopyalayın; gösterge panelinde otomatik olarak yeni bir not göreceksiniz.

iPhone’da Magic Copy’i Kullanma:

App Store’a girin ve uygulamayı indirin.

Windows PC’deki aynı kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın.

Şimdi, yapıştırmak istediğiniz metni PC’ye kopyalayın.

Yeni bir not oluşturmak ve metni yapıştırmak için sağ üstteki düzenle simgesine dokunun.

Magic Copy panosunda görünecektir

Artık iPhone ve PC arasında sorunsuz bir şekilde ücretsiz olarak metin paylaşabilirsiniz.

Sharedrop.io

Sharedrop.io, görüntüleri ve diğer dosyaları aktarmanın harika bir yolunu sunar. En önemlisi, bunu yapmak için bir uygulamaya ihtiyacımızın olmaması.

Sharedrop.io’ya giriş yaparak oradaki QR kodunu diğer cihazlarda taramanız yeterli. Sonrasında, fotoğraf dosyalarını alıcının avatarına sürükleyip bırakın. Her iki cihazda da aktarım isteklerini kabul edin.

Sharedrop.io’yu PC’nizdeki herhangi bir tarayıcıda açın.

Eşleştirmek için iPhone’da QR kodunu tarayın.

Şimdi, alıcının avatarındaki görüntüleri veya dosyaları sürükleyip bırakın.

Transfer isteklerini kabul edin.

Mac ve Windows PC arasında metin ve görüntü aktarın

Pushbullet çok yetenekli bir uygulamaydı. Kullanıcıların Apple ve Windows PC arasında metin, resim, video ve diğer öğeleri yapıştırmasına olanak tanıyordu. Ancak Pushbullet, App Store’dan silindi. Son zamanlarda, birebir eş değeri olmasa da yeterince verimli olan 1Clipboard kullanılmaya başlandı. Uygulama, panoları birden çok cihaz ve platform arasında kopyalamanıza olanak tanıyor.

1Clipboard’u indirin ve Mac ile beraber diğer cihazlarınıza yükleyin. Bir Google hesabı kullanarak kaydolabilirsiniz.

1Clipboard ayarları

1Clipboard’u Windows PC (veya başka bir cihaz) ile kullanırken, cihazlarınızda birkaç ayarı değiştirmeniz gerekecektir.

Menü çubuğundan pano simgesini seçin.

Tercihler’i açın.

Sistem başlangıcında 1Clipboard’u Başlat seçeneğini etkinleştirin

Hesap sekmesini açın. Birden çok bilgisayarda Senkronizasyon seçeneğini açın.

Bu ayarlardan sonra tüm cihazlarınızda bir pano mevcut olacaktır.