Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kıyaslaması konumuzun ilginizi çekeceğini düşünüyoruz çünkü 9 Şubat itibariyle gerçekleşen tanıtımda firma amiral gemisi S22 Ultra ve peşinden gelen iki alternatif S serisi modelin duyurusunu yaptı. Peki, Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra özellikleri nedir? Farkları nelerdir ve hangi model parasının karşılığını daha iyi veriyor; cevaplanması gereken bir sürü soru var. Umuyoruz ki bu rehber sona erdiğinde Samsung Galaxy S22 ailesi fiyatları, teknik özellikleri, performansları ve üstünlükleri kafanızda tamamen netleşmiş olur.

Samsung Galaxy S22 Ultra S-Pen desteği sunuyor. Bunun dışında seride bulunan diğer modeller olan S22+ ve S22 arasında farklar oldukça az. Ekran, bellek, platform, kamera yapılandırması ve pil kapasitesi gibi özelliklerin hepsine yakından bakarak cihazların birbiri ile kıyaslamasını gerçekleştireceğiz. Eğer tercihiniz Samsung’un amiral gemisi S serisi modellerinden biri olacaksa ve hangisini tercih edeceğinizi bilmiyorsanız Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kıyaslaması yazımız oldukça işinize yarayacaktır.

Samsung Galaxy S22 kıyaslama tablosu

Temel model Orta Sınıf Amiral Gemisi Ad Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Görsel Boyutlar ve Ağırlık 70,6 x 146 x 7,6 mm / 168 gram 75,8 x 157,4 x 7,6 mm / 196 gram 77,9 x 163,3 x 8,9 mm / 229 gram Ekran AMOLED 2X / 6.1 inç / FHD+ / 120 Hz yenileme hızı / 240 Hz dokunma hızı AMOLED 2X / 6.6 inç / FHD+ / 120 Hz yenileme hızı / 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı AMOLED 2X / 6.8 inç / QHD+ / 120 Hz yenileme hızı / 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı Bellek 8 GB / 128 GB / 8 GB / 256 GB / Genişletilemez 8 GB / 128 GB / 12 GB / 256 GB / 12 GB / 512 GB / 12 GB/ 1 TB / Genişletilemez SoC ve GPU Snapdragon 8 Gen 1 / 4nm / Adreno İşletim Sistemi OneUI 4.1 / Android 12 Kamera Modülü Ana geniş açı: 50 MP / f/1.8 diyafram / FOV 85° / Dual Pixel AF / OIS

Ultra geniş açı : 12 MP / f/2.2 diyafram / FOV 120

Telefoto : 10 MP / f/2.4 diyafram / 3x optik zoom / OIS

Selfie : 10 MP / f/2.2 diyafram / 80° FOV Ana geniş açı: 108 MP / f / 1.8 diyafram / FOV 85° / Dual Pixel AF

Ultra geniş açı: 12 MP / f/2.2 diyafram / FOV 120

Telefoto lens 1 : 10 MP / f/2.4 diyafram / 3x optik zoom

Telefoto lens 2: 10 MP / f/4,9 diyafram / 10x optik zoomSelfie : 40 MP / f/2.2 diyafram / 80° FOV Pil 3700 mAh / Kablolu şarj 25W / Kablosuz şarj 15W / Kablosuz ters şarj 4500 mAh / Kablolu şarj 45W / Kablosuz şarj 15W / Kablosuz ters şarj 5000 mAh / Kablolu şarj 45W / Kablosuz şarj 15W / Kablosuz ters şarj IP Derecelendirme IP68 Bağlantı 5G / LTE / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC Fiyat 799 USD 999 USD 1199 USD

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra ekran ve tasarım farkı

Samsung bir ara balık ağlarının geri dönüştürülerek bazı bileşenleri üreteceğini söylemişti ancak yeni tanıtılan Galaxy S22 modelleri olan Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra’da bu bileşenlerin nerede değerlendirildiği konusunda henüz bir fikrimiz yok. Samsung “bazı bileşenler” şeklinde bir açıklama yapmıştı hatta bunu bir rengin temelinde olabileceği de düşünülmüştü ancak şu anda bu konu üzerine gidilmedi. Üç modelde de alüminyumdan bir çerçeve mevcut ve bilinen renk seçenekleri Samsung Galaxy S22 ve S22 Plus için Phantom Black, Phantom White, yeşil ve pink gold şeklinde. Yani biz buna kısaca siyah, beyaz, yeşil ve pembe altın diyelim; rose altın da denebilir.

Ekran bakımından Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus sırasıyla 6.1 inç ve 6.6 inç AMOLED ekranlara sahip. Bu ekranlarda kavisli bir yapı izlenmiyor ancak 120 Hz ve 240 Hz’e kadar yükseltilebilen bir örnekleme hızı var. Full HD+ çözünürlük desteği tabii ki mevcut ve daha önemlisi Samsung Galaxy S22 1300 nits gibi bir parlaklığa ulaşabiliyor, Samsung Galaxy S22+ için ise parlaklık değeri 1750 nits şeklinde.

Samsung Galaxy S22 Ultra’da ise gövdeye entegre edilmiş bir kamera modülü var ve artık sanki sonradan eklenmiş gibi görünen bir kamera görüntüsü yok. Diğer modellerde kamera sonradan yapıştırılmış gibi duruyor. Bu modelde en son çıkan Gorilla Glass standardı Gorilla Glass Victus+ kullanılıyor. Telefonda 6.8 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran var ve yine 240 Hz’e kadar tazeleme hızı kullanımı mümkün. Sunulan çözünürlük değeri ise bu kez QHD+.

Samsung Galaxy S22 Ultra ekranı hafif şekilde kavisli ve 2.5D desteğine sahip. Kenarlarda ise düz bir görüntü var ve bu da bize bir zamanların Samsung Galaxy Note modellerini andırıyor. Haksız da değiliz çünkü Samsung Galaxy S22 Ultra S-Pen desteği sunuyor ve alt kenarın solundan S-Pen çıkartılabiliyor. Son olarak tüm modeller IP68 sertifikası sayesinde su ve toz dayanıklılığını ispatlıyor. Artık plastik ve polikarbon kullanımı olmaması da çevre adına önemli bir gelişme.

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra performans ve bağlantı farkı

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kıyaslaması performans ve bağlantı farkı ile devam ediyor. Tüm modeller ABD’de Snapdragon 8 Gen 1 ile çıkıyor ancak Avrupa versiyonlarındaki işlemci farklı. Exynos 2200 kullanımına karşı gelmek isteyenler olacaktır fakat her iki işlemci de 4 nm tekniği ile üretilen ve bir Cortex X2, üç Cortex A710 ve dört Cortex A510’dan oluşan sekiz çekirdekli bir ekosistemi temel alıyor.

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Depolama Alanı 128 GB / 256 GB 128 GB / GB 256 / 512 GB / 1 TB RAM 8 GB 8 GB / 12 GB

Samsung Galaxy S22 ve S22 Plus’ın RAM miktarı 8 GB ve bu kapasitede depolama alanı 128 GB veya 256 GB olarak seçilebiliyor. Her iki telefonda da seçenek bu şekilde ancak Samsung Galaxy S22 Ultra’da 12 GB RAM var ve depolama seçenekleri de 256 GB, 512 GB ve 1 TB şeklinde. Yani tam bir amiral gemisinden bahsediyoruz. Birkaç hafta öncesinde basına sızan testlere göre Exynos 2200’lü Samsung Galaxy S22 modelleri daha mı düşük performanslı şeklinde şüpheler oluştu ancak zamanla bu gerçek de ortaya çıkmış olacak.

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kamera farkı

Bu üç modelin de en ilginç özellikleri kameraları desek yeridir. Özellikler benzer olduğu için öncelikle Samsung Galaxy S22 ve S22+ ile konuya başlayalım. Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kamera farkı ilk iki modelde f1/8 diyafram ve ana lens çözünürlüğü 50 MP çözünürlük seviyesinde olacak şekilde belirlenmiş. 120 derece görüş açısı sunan geniş açılı lens 12 MP çözünürlükte ve bunun dışında optik görüntü sabitleme yapabilen ve 3x optik yakınlaşmalı 10 MP’lik üçüncü bir lens de mevcut. Temel ve orta modellerde optik yakınlaştırmaya yer verilmesi bu konuda takdir kazanıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra’da ise 108 MP kameralı dört kameralı bir düzenek var. Samsung Galaxy S21 Ultra’daki Isocell HM3’ü hatırlayanlar olacaktır. Bu modeldeki çip artık yüzde 23 büyüklüğünde arttı ve bu da daha iyi bir gece çekimi gibi özellikler sunuyor demek. Samsung’un kullanacağı sensör listesinde Isocell GN2, HP1 var ve bunların ikisi de Isocell HM3’ten büyük ancak değerler 50 MP ile 200 MP arasında. Yani Samsung’da 108 MP’lik daha farklı bir algılayıcı mevcut.

Diğer özellikler aslında Samsung Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus ile benzer. 12 MP geniş açı kamera ve 10 MP çözünürlükte 10x optik yakınlaşmalı ve görüntü sabitleme özellikli diğer lens oldukça başarılı. Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kamera farkı aslında sadece Ultra modelinde var. 108 MP çözünlükteki kamera diğer iki modelin de önünde. 10x optik yakınlaştırma sunan lens ise gerçekten inanılmaz.

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra yazılım farkı

Yeni Samsung Galaxy S22 modelleri Android 12 ve OneUI 4.1 kullanıyor. Bu modellerin en azından üç yıl kadar Android güncellemesi ve dört yıl kadar da güvenlik güncelleştirmeleri alacağı kesin gibi. OneUI 4.1 henüz çok yeni olduğu için OneUI 5.0 veya One UI 6.0 desteği gelir mi bunu zaman gösterecek. Android tarafında ise Android 14 güncellemesi dahi alabilecekleri şimdiden kesin denebilir.

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra pil farkı

Genelde kullanıcılar Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra pil ömrü değerlerinden endişeli. Samsung Galaxy S22 batarya kapasitesi 3700 mAh ve Galaxy S22+’ta da 4500 mAh değerine rastlanıyor. Apple böyle çılgınlıklar yapıyor ancak işletim sistemi donanım uyumu son derece yüksek. Android’de henüz bu derece optimizasyon yakalayabilmek zor. Bu nedenle cihazların iki gün çalışabileceğine bile endişe ile bakılıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra batarya kapasitesi ise 5000 mAh ve bu açıdan kullanıcılar biraz daha rahat. Yine de çok yüksek parlaklık değerlerine ulaşabilen AMOLED ekranlar pili en çok harcayan noktalardan biri olacak.

Hızlı şarj olarak Samsung özellikle bu konuda önerlik durumundaki Xiaomi ve Huawei gibi markaların çok çok gerisinde. Samsung Galaxy S22’de kablolu hızlı şarj desteği 25W seviyesinde; düşünebiliyor musunuz? Kablosuz şarj olarak da 15W değeri sunuluyor. En yüksek değer Samsung Galaxy S22 Ultra’da bu cihazda bile 45W gibi bir değerden bahsediliyor. Samsung açıkçası bu konuda rakiplerinin gerisinde. Tüm cihazlar ters şarj yapabiliyor yani USB üzerinden başka bir cihazı şarj edebiliyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra ekranı dediğimiz gibi tam bir pil canavarı olacak ve pil şarjı için geçen süre de hatırı sayılır miktarda olacak. Bu nedenle rakiplerden gelecek yeni modellerin Samsung Galaxy S22 ailesi üzerinde daha güçlü olma ihtimalleri çok daha yüksek. En azından şarj konusu biraz daha gelişti diyerek kendimizi avutmaktan başka çare yok gibi…

Samsung Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra kıyaslaması hakkında şimdilik söylenecekler bu kadar. Cihazların test ve incelemelerini de çok yakında sizlerle paylaşmaya başlayacağız. Sorular için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.