Yazarlar için olmazsa olmaz Android uygulamaları

Yazarların yeni teknolojileri sayesinde işleri oldukça kolaylaştı. Bir roman yazmayı hedefliyorsanız, ilgili bir uygulamayı indirebilir ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi, ana hatlarınızı, karakterlerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Blogcular için de hemen hemen aynı durum söz konusu, elbette biraz daha teknik.

Peki, şu an elinizde neler var? Elbette, yazı şeklimizi, noktalama işaretlerinizi ve dil bilginizi kontrol etmek için yalnızca Google Dokümanlar’a güveniyor olabilirsiniz. Durum bundan ibaretse, size her yazar ve blog editörünün sahip olması gereken bazı Android uygulamalarını tanıtmamız gerekiyor.

Grammarly

Grammarly, şu anda piyasadaki en iyi redaksiyon uygulamasıdır. Premium versiyonu kullandığınızda ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Kullanıcıların yazının dil tonunu, hedef kitlesini ve diğer ayarları özelleştirmelerine olanak tanıyor. Tüm bunlar eşliğinde uygulama size sürekli daha iyi bir yazıya ulaşmanız için önerilecek sunacaktır.

Yalnızca noktalama, yazım ve dilbilgisi hatalarını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda hedef kitlenin kim olduğu, neyi başarmak istediğiniz (bilgilendirme, eğlence ve diğerleri) gibi nüansları ve hatta intihal kontrollerini yapar. Gerçekten bir yazarsanız ve olma yolunda ilerliyorsanız bu uygulamadan daha iyisi olamaz.

Milanote, her yazarın telefonunda olması gereken basit bir Android not alma uygulamasıdır. Düşünce sürecinizi, fikirlerinizi ve sahip olduğunuz diğer notları etkileyici bir şekilde görselleştirmek için kendi karalamalarınızı ve resimlerinizi ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çekebilir, notlarınıza yükleyebilir ve web sayfalarını da kaydedebilirsiniz.

WorkFlowy

Liste oluşturmayı ve not almayı seviyorsanız WorkFlowy’yi deneyin. Blog yazısı fikriniz veya hikayeniz için ana hatlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Tasarım basit ve özellikleri bol. Örneğin, daha sonra kullanmak üzere öğelere yıldız ekleyebilir, anahtar sözcük araması yapabilir, listeleri genişletebilir ve daraltabilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

Pure Writer’ın sloganı “asla içeriğini kaybetme”dir ve haklı olarak da öyle çünkü bu yazar uygulaması, çevrimdışı durumdayken veya telefonunuz kapansa bile içeriğinizi koruyabiliyor.

Telefonunuza veya yeni bir cihaza (aynı giriş bilgilerine bilgilerine sahip) erişiminiz olduğu sürece, çalışmalarını her zaman beraberinizde getirebileceksiniz. Tamamı estetik ve ergonomik olarak tasarlanmış güzel metin düzenleyicisiyle mobil durumdaki yazarlar için de mükemmel bir uygulama.

Yeni fikirlerini hayata geçirmek için basit bir uygulama arıyorsanız, Writer Tools’a bir şans verin. Tasarımı basittir, ancak işlevleri gerçekten etkileyici. Bu özellikler arasında bir zamanlayıcı, kelime sayısı hesaplayıcısı, ilerleme izleyicisi, karakter veritabanı, sahneler ve diğer şeyler bulunur. Hepsi tek bir güzel uygulamada bir arada.

Pluot, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların hikayeler oluşturmasına imkan sağlıyor. Temelde bölümler üzerinde bir not alma uygulamasıdır. Sahneler oluşturmak, onları yeniden düzenlemek, birden çok ana hat oluşturmak, birden çok karakteri ve özelliklerini not almak ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Dosyayı JSON veya metin dosyaları aracılığıyla da içe ve dışa aktarabilirsiniz.

Bu uygulama temel olarak birkaç alanda rehberdir ve öğrenciler büyük olasılıkla bundan gazetecilerin haricinde de yararlanacaktır. APA, MLA, Harvard, Oxford, Chicago ve diğer akademik formatları bu uygulamayla öğrenebilirsiniz.

Bu aynı zamanda, biçimlendirme stilleri, alıntılar, referans verme ve akademik makalelerin yazılmasıyla ilgili diğer teknikler hakkında size harika bir referans sağlayacaktır.

Bir WordPress blogunuz varsa ve hareket halindeyken yazmak istiyorsanız, WordPress uygulamasını indirin ve blogunuza bağlayın, böylece istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yazabilir, programlayabilir veya yayınlayabilirsiniz.

Masaüstü uygulamasında görebileceğiniz tüm özellikler, en azından konu blog yazmaya geldiğinde uygulamada var – eğer blogunuzun temasını düzenlemek istiyorsanız, bunun yerine onu masaüstünüzde kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ama yine de, blog ihtiyaçlarınız için yüklemeniz gereken tek uygulama bu.

Blogging Tips, yeni yazarlar için bir hızlandırılmış kurs uygulaması gibidir. Blog yazma ipuçları, bloglar ile ilgili makaleler, pazarlama, stratejiler, tasarım, analitik, para kazanma ve yeni bir blog yazarının başlamak için ihtiyaç duyacağı her şey hakkında öğreticiler için bir bölümü vardır. Kelimenin tam anlamıyla, size blog dünyası hakkında her şeyi öğretecek bir “temelden zirveye” uygulamasıdır.

Proofreader ile hareket halindeyken dilbilginizi, yazımınızı ve noktalama işaretlerinizi düzeltin. Metni İngilizce’den diğer dillere çevirmek için bile kullanabilirsiniz ve bunun tersi de geçerlidir.

Aynı zamanda bir sözlük özelliği de var ve ayrıca yazdığın bir şeyin neden yanlış olduğunu açıklayacak – böylece hepsini aynı anda yazarken öğreneceksin!

Özellikle yaratıcı tarafta uzun zamanlardır yazıyorsanız, geçmişten aniden esinlenmeniz kaçınılmazdır. Ancak bazen, yanlışlıkla başka birinin orijinal işinden başka sözcüklerle ifade edilmiş paragrafların tamamından etkilenebilirsiniz. Bu durumda sizi zor durumda bırakabilir! Ama üzülmeyin, çünkü Plagiarism Checker ile bu intihal durumunu gözden geçirebilirsiniz.

Paraphraser, kelimenin açıkladığı ettiği gibi, belirli kelimeleri veya cümleleri aşırı kullandığınızı düşündüğünüzde içeriğinizi yeniden oluşturmanıza yardımcı olur. Uzun bir makale veya hikaye yazıyorsanız, bu herkesin düşebileceği yaygın bir durumdur.

Çalışmanızı yeniden okuduğunuzda, üç paragraf boyunca bir şekilde örneğin “ima ediyor” kelimesini neredeyse on defa söylemeyi başardığınızı göreceksiniz. Bu uygulama bundan kaçınmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca yazdığınız herhangi bir şeyin çevrimiçi başka bir içeriğe benzer olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Text Summary

Okumazsanıza etkili yazamazsınız. Yazarların çoğu iyi bir okuyucudur. Ancak bazen bin kelimelik bir haber makalesini okumaya vaktiniz olmuyor, değil mi? Yine de, özellikle bir blogcuysanız, mevcut trendler hakkında güncel bilgiler almak önemlidir.

Bu durumda, tüm önemli noktaları korurken makalenin, web sitesinin ve diğer metnin uzunluğunu kompakt bir formatta kısaltacak bir özetleyici uygulaması olan Text Summary’i kullanmalısınız.

Text Fairy

Text Fairy, görüntüleri metinlere dönüştüren bir OCR uygulamasıdır (bir görüntüden metin tarayabiliyor). Örneğin, bir broşürü veya kitap sayfasını dijital metne dönüştürmek istiyorsanız, hepsini manuel olarak yazmanız gerekmiyor.

İstediğiniz metnin fotoğrafını çekmek için bu uygulamayı kullanın. Uygulama onu düzenlenebilir bir metne dönüştürecektir. Hatta PDF olarak dışa aktarabilirsiniz. Bu, fiziksel not defterlerine yazmayı ve daha sonra notları dijitalleştirmeyi seven yazarlar için mükemmeldir.