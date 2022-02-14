Android’de silinen fotoğraflar nasıl kurtarılır?

Android’de silinen fotoğrafları nasıl kurtaracağınız ile ilgili detaylı bir rehber hazırladık. Bu rehberde, tam olarak bunu yapmanıza yardımcı olabilecek bazı yöntemler göreceksiniz. Ancak anlatmadan önce, her yeni Android sürümü ve Google’ın yenilenen güvenlik politikaları ile silinen fotoğrafları ve verileri kurtarmanın giderek zorlaştığını söylememiz gerek.

Geri dönüşüm kutusunu kontrol ettiniz mi?

Çoğu modern akıllı telefon, Sil seçeneğini seçtiğinizde fotoğraflarınızı tamamen silmez. Bunun yerine, silinen görüntüleri, otomatik olarak silinmeden önce belirli bir süre (genellikle 30 gün) saklandıkları geçici bir klasöre (genellikle Geri Dönüşüm Kutusu/Çöp Kutusu/Son silinen olarak adlandırılır) gönderirler.

Fotoğrafı son zamanlarda sildiyseniz, büyük ihtimalle fotoğrafı bu klasörde bulacaksınız. Geri Dönüşüm kutusuna erişmenin yolları cihazdan cihaza değişiyor. Ancak genellikle telefonunuzun Galeri veya Fotoğraflar uygulamasının sağ üst köşesinde bulacaksınız. Örneğin Samsung telefonlarda, Galeri’nin ayarlarından Çöp Kutusu’na erişebilirsiniz.

Varsayılan galeri uygulaması olarak Google Fotoğraflar’ı kullanan “saf” Android kurulu telefonlarda, 60 gün süresince yalnızca buluta yedeklenen fotoğraflar Çöp Kutusu klasöründe saklanır.

Görüntülerin Çöp Kutusundan dahi silindiğinden eminseniz, işler burada zorlaşır ve silinen fotoğrafları kurtarma şansı azalır. Bu durum genellikle, uygulamaların kendilerine ait olmayan disk alanlarına erişmesini kısıtlayan Kapsamlı depolama (Scoped storage) gibi yeni özellikler de dahil olmak üzere, Google’ın Android için güncellenmiş güvenlik ve gizlilik mekanizmalarıyla ilgilidir.

Uygulama ile silinen fotoğrafları kurtarın

Android akıllı telefonlarda silinen fotoğrafları kurtardığını söyleyen birkaç uygulama var. Birçoğu düzgün çalışmasa da DiskDigger fotoğraf kurtarma adlı bir uygulamayla bir oranda başarı elde ediliyor. DiskDigger, reklam gösterme konusunda da biraz daha az ısrar ediyor. Ancak, uygulamanın root’lu telefonlarda en iyi şekilde çalıştığını unutmayın. Silinen fotoğrafları root olmadan da kurtarmayı deneyebilirsiniz, ancak sonuçlar değişken olabilir. Ama denemekte fayda var.

Şimdi ilk olarak, Google Play Store’a gidin ve DiskDigger fotoğraf kurtarma uygulamasını alın ve uygulamayı çalıştırın.

DiskDigger photo recovery uygulamasını indirin

Fotoğraflarınızı son zamanlarda sildiyseniz, DiskDigger bu fotoğrafları bulacaktır ve size bunları cihazınızdaki herhangi bir klasöre geri yükleme veya bir bulut servisine yedekleme seçeneği sunulur.

Not: Root erişimi olmayan bir telefonda DiskDigger, küçük fotoğraflarla önbelleklenen fotoğrafları kurtarmakla sınırlıdır; bu, fotoğrafların büyük olasılıkla orijinal fotoğraflardan veya videolardan daha düşük ebatlarda olacağı anlamına geliyor. Fotoğrafların veya videoların tam çözünürlüklü orijinal sürümlerini kurtarmak, yalnızca cihazınızı root’layarak ve uygulamanın 2,99 Dolar tutarındaki Pro sürümünü kullanarak mümkündür.

Bu bilgilerden sonra DiskDigger’ı çalıştırabilirsiniz. İlk başta fotoğraflarımızı tespit edecek gibi görünmeyebilir. Ancak ayarlarına hızlı bir şekilde girerek, minimum dosya boyutu üstündeki işaretini kaldırmanız yeterli. Sonrasında silinen fotoğraflarınız ortaya çıkacak. Yukarıda anlattığımız gibi, fotoğraflarınızı kurtarmak istiyorsanız, uygulamanın aşağıdaki bağlantıda bulunan Pro sürümüne ihtiyacınız olacak. Bir not olarak, ücretli sürümde bile silinen fotoğrafları kurtarabileceğinizin garantisi olmadığını unutmayın.

DiskDigger Pro file recovery

Denemeye değer diğer uygulamalar: Silinen dosyaları kurtardığını söyleyen birkaç Android uygulaması olsa da, bunların genelinin, Android’in daha yeni sürümlerinde ve root erişimi olmadan bunu gerçekleştiremeyeceğini daima aklınızda tutun. DiskDigger’a ek olarak, benzer şekilde çalışan EaseUS Mobisaver adlı başka bir uygulamayı da deneyebilirsiniz. DiskDigger sizi tatmin etmediğinde, bu uygulamayı denemek fayda sağlayabilir.

Bilgisayar kullanarak Android telefonunuzdaki fotoğrafları kurtarın

Bu seçeneği elbette sizlerinde düşündüğünüzden eminiz. Gerçekten de bilgisayar kullanarak bir Android telefondaki fotoğrafları kurtarmak mümkün mü? Aslında, Android 9 veya daha eski sürümleri kullanan bir telefona sahipseniz, bu mümkün olabilir. Daha önce söylediğimiz gibi, Google’ın gelişmiş güvenlik ve gizlilik mekanizmaları nedeniyle, Android 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran yeni akıllı telefonlarda artık bu tarz olanaklar yok.

Android 9 veya daha eski sürümleri çalıştıran daha eski bir telefonunuz varsa Wondershare’s Dr.Fone ve EaseUS Mobisaver (Windows için) gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Her iki uygulamayı da kullanırken, cihazınızda geliştirici seçeneklerini etkinleştirmenizin şart olduğunu bilmelisiniz.

microSD karttan silinen fotoğraflar nasıl kurtarılır?

Telefonunuzda silinen fotoğraf bir microSD kartta saklanıyorsa, kurtarma olasılığı gerçekten de çok daha yüksek. Bunun için bir bilgisayara ve Recuva gibi bir dosya kurtarma yazılımına ve ayrıca bir SD kart okuyucusuna ihtiyacınız var. Recuva kullanarak bir microSD karttan veri kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Recuva’nın en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.

SD kart okuyucuyu bilgisayarınıza bağlayın (veya SD kartını dizüstü bilgisayarınızdaki kart okuyucu yuvasına takın).

Recuva’yı çalıştırın ve Gelişmiş modu seçin.

Seçenekler bölümüne girin Eylemler sekmesini seçin ve Silinmemiş dosyaları tara’yı işaretleyin.

Bu özelleştirmeleri ayarladıktan sonra SD kartı tarayın ve taramanın bitmesini bekleyin.

Tarama bittikten sonra, kurtarılan tüm dosyaların bulunduğu bir ekran göreceksiniz.

İşlemi tamamlamak için Kurtar’a tıklayın.

Fotoğraflarınızı kurtardıktan sonra, bunun bir daha asla yaşanmaması için bir yedeğini mutlaka almaya başlayın. Aşağıdaki adımlarda anlatıyoruz.

Fotoğraflarınızı Android’de nasıl yedeklersiniz?

Artık Android’de silinen fotoğrafların nasıl kurtarılacağını anlattığımıza göre göre, bir sonraki adım bu durumun tekrar yaşanmasını önlemek olmalı. Bunu yapmak için Google Fotoğraflar veya OneDrive gibi bir uygulama kullanmanız faydalı olacaktır. Aşağıda, fotoğraflarınızı yedekleme işlemini bir görev olarak gerçekleştiren Google Fotoğraflar örneğini ele alıyoruz.

Google Fotoğraflar kısa süre önce ücretsiz olarak depolayabileceğiniz fotoğraf sayısına bir sınır getirse de, sırf basitliği nedeniyle ücretli planlarına rağmen bunun hala iyi bir seçenek olduğundan eminimiz. Yazının hazırladığın andan itibaren, fotoğrafları depolamak için size ayrılan (Google hesabınıza bağlı diğer servislerle ortak) 15 GB depolama alanını kullanabilirsiniz. Bu seçeneği kullandığınızdan emin olmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

Android telefonunuzda Google Fotoğraflar’ı açın.

Sağ üstte, hesabınızın profil fotoğrafınıza dokunun.

Fotoğraf ayarlarını seçin.

Yedekle ve senkronize et üzerine dokunun.

Yedekle ve eşitle seçeneğini etkinleştirin.

Yükleme boyutu üzerine dokunun ve ardından sıkıştırılmış görüntülerin mi yoksa orijinal dosyaların mı kaydedileceğine karar verin.

Hepsi bu kadar.