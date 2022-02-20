iPhone’da kişiyi kaydetmeden WhatsApp mesajı göndermek

WhatsApp en popüler mesajlaşma platformlarının başında geliyor. Ancak, mesaj yazmadan önce numaraları Kişilerinize kaydetmenizin şart olması can sıkıcı. Çevrimiçi alışveriş yaptığınızı ve sonrasında satıcıların sipariş takibi talep etmek için veya başka herhangi bir nedenle numaranızı kaydetmesi bir sorun. O nedenle kişileri iPhone’unuza kaydetmeden WhatsApp mesajları göndermenize yardımcı olacak birden fazla çözüm önerimiz var. Nasıl olduğunu öğrenmeniz iki dakika sürecek.

URL yoluyla kişi eklemeden WhatsApp mesajı gönderin

Bu, kişi eklemeden WhatsApp mesajı göndermenin en kolay yöntemidir. İşlemi yapacağınız web sitesi de WhatsApp’a ait.

Tarayıcıyı açın ve https://wa.me/TelefonNumarası yazın.

“Telefon Numarası”nı ülke koduyla birlikte yazın. Burada konuşmak istediğiniz kişi numarasını yazacaksınız.

Sonraki sayfada Aç’a dokunun.

Artık bu kişiye doğrudan WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilirsiniz.

WhatsApp’ın iPhone’daki kişilere erişimini kapatın

Önceki yöntem ihtiyacınıza yönelik değilse, WhatsApp’ın rehber erişimini kapatabilirsiniz. Bu, halihazırda görüşme yaptığınız tüm kullanıcıların isimlerini kaybetmenize neden olacaktır. Ayrıca kayıtlı numaralarla yeni konuşmalar başlatamazsınız ve numaraları elinizle girmeniz gerekecektir.

iPhone’unuzda Ayarlar’ı açın.

Gizlilik’e ve ardından Kişiler’e dokunun.

WhatsApp’ı kapatın.

Şimdi WhatsApp’ı açın ve Yeni Sohbet Başlat seçeneğine dokunun. Burada telefon numarasını yazın.

Hepsi bu kadar! Artık kişi eklemeden WhatsApp’ta sohbet başlatabilirsiniz.

WhatsApp grubundaki numaralara yazın

Bu yöntem, kişileriniz arasında olmayan ancak ortak bir WhatsApp grubundaki birine WhatsApp mesajı yazmanızı sağlıyor. Bu kişilere doğrudan sohbetten veya grup bilgilerinden mesaj gönderebilirsiniz. Birincisi için şu adımları izleyin:

Kişinin yazdığı herhangi bir mesajın üstüne uzun basın.

Diğer’e dokunun.

Özel Olarak Yanıtla’yı seçin.

Hepsi bu kadar.