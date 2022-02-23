iMovie kullanarak iPhone ve iPad’de videolar nasıl birleştirilir?

Elinizde hızlı bir şekilde seri şekilde çekilmiş bir anın birden fazla sahnesi veya iPhone kameranızı kullanarak çektiğiniz birkaç güzel manzara videosu vardır.

Birden fazla videoyu tek bir parça olarak daha kolay paylaşmak veya uygun bir şekilde depolamak için bunları birleştirmek isteyebilirsiniz. iMovie, birkaç videoyu bir iPhone veya iPad’de birleştirmeyi mümkün kılıyor. Ve önemli bir ek nokta olarak videonun köşesinde filigran görmezsiniz.

iMovie kullanarak videoları iPhone’da ücretsiz olarak nasıl birleştirirsiniz?

Cihazınızda iMovie’nin kurulu olduğunu kontrol edin. Değilse, App Store’dan indirin. Ardından iMovie’yi açın.

Birleştirmek istediğiniz iki veya daha fazla videoyu seçerek içeri alın. Film Oluştur’a dokunun. Seçilen tüm klipler iMovie uygulamasının zaman çizelgesine aktarılacaktır. Alttaki video şeridini en başa kaydırın.

Şimdi Oynat butonuna dokunun. Videolarınızın birbiri ardına oynatıldığını göreceksiniz. Sonuç hoşunuza gittiyse, şimdi dışa aktarabilirsiniz (8. adıma bakın). Videoyu efektlerle zenginleştirmek için sonraki adımları takip edin.

İnce video şeridini hafifçe kaydırın. Çözülme simgesine dokunun (birbirine bakan iki üçgen).

Videolar arasında hiçbir etki olmaması için Yok’u seçin. Efekt eklemek istiyorsanız, bir efekte dokunun ve ardından video şeridini soldan sağa biraz kaydırın ve Oynat düğmesine basın. Efekti istediğiniz bir yere de ekleyebilirsiniz.

Şimdi video şeridini en başa kaydırın ve videonuzu gözden geçirmek için Oynat düğmesine dokunun.

Videoyu dışa aktarmak için sol üst köşedeki Bitti’ye dokunun. Paylaş simgesine dokunun ve Videoyu Kaydet’i seçin. Sorulduğunda bir video kalitesi seçin. Videonuzun birleştirilmiş son hali dışa aktarılacak ve Fotoğraflar’a kaydedilecektir.

iMovie kullanarak birden fazla videoyu bu şekilde birleştirebilirsiniz. Şimdi, videoları iPhone veya iPad’de birleştirmek için bazı üçüncü taraf uygulamalarına göz atalım.

Videoları birleştirmek için en iyi iPhone ve iPad uygulamaları

KineMaster

KineMaster, düzenlenmiş etkileyici videolar oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Birkaç videoyu, resmi, efekti ve daha fazlasını kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Uygulama ayrıca, birleştirilen videoları 4K’ya kadar çözünürlüklerde dışa aktarmanıza olanak tanır.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama İçi Satın Almalar 1,99 ABD Dolarından başlar)

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Video Merger

Videolarınızı birleştirmek için özel bir uygulama istiyorsanız, Video Merger işinizi görecektir. Video Birleştirme, Fotoğraf Kitaplığınızdan birkaç videoyu hızlı bir şekilde birleştirmenize olanak tanır. Ayrıca müzik ve özel bir filigran da ekleyebilirsiniz. Videoları Fotoğraflarınıza kaydedebilir veya doğrudan Video Birleştirme uygulamasından paylaşabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama İçi Satın Almalar 1,99 ABD Dolarından başlar)

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Video Joiner

Kullanımı kolay bir uygulama. Tasarımı ve sade bir arayüz, bu uygulamayı birden fazla videoyu birleştirmek için harika bir seçenek haline getiriyor. Tüm çalışmalarınızı proje olarak kaydeder. Bu, uygulamayı istediğiniz zaman kapatmanıza ve daha sonra düzenlemeye devam etmenize olanak tanıyacak. Ayrıca şekil yerleşimi, müzik, video parçalarını kırpma vb. gibi temel özellikler de var.

Fiyat: Ücretsiz (Pro sürüm – 3,99$)

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Splice

Bu güçlü ve özelleştirilebilir video düzenleyici, birden fazla video klibi birleştirmenin ötesinde işler yapıyor. Splice’ın yardımıyla profesyonel kalitede videolar oluşturabilirsiniz. Dosyayı kırpmanıza, geçişleri ayarlamanıza, ağır çekim efektleri eklemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyor.

Zengin kitaplığından bir ses eklemeyi tercih edebilir veya kendi kendi seslerinizden birini kullanabilirsiniz. Genel olarak, Splice, dikkat etmeniz gereken yetenekli bir video düzenleme uygulamasıdır.

Fiyat: Ücretsiz (Uygulama İçi Satın Almalar 1,99 ABD Dolarından başlar)

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GoPro

GoPro uygulaması yalnızca GoPro kamerasıyla çekilen videolar için değil, aynı zamanda Fotoğraflar kitaplığınızdaki videoları da kullanabilir ve bunları iOS uygulamasıyla birleştirebilirsiniz.

Temiz bir arayüze sahip ve kullanımı rahat. Klipleri bir araya getirmenin yanı sıra, güzel bir bitiş videosu oluşturmak için bu uygulamadaki diğer birçok efekt ve düzenlemeden yararlanabilirsiniz.

Fiyat: Ücretsiz (GoPro Plus 4,99$)

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