Hayatımız teknoloji sayesinde her geçen gün biraz daha kolaylaşıyor. Telefonların gelişmesi ve güçlenmesi sonrasında elle yaptığımız birçok konu mobile taşınıyor. Bu yazımızda ele alacağımız Müslümanlar için en iyi 5 uygulama ise bunun en iyi örneklerinden.

Akıllı telefon konseptinin pazara girmesinin ardından geliştirilen ilk uygulamalar, temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmuştu. Takvim, alarm, saat uygulamaları hemen mağazalardaki yerlerini almışlardı. Sonrasında büyük kitlelere ulaşacak uygulamalar onları izlemiş ve milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran çözümler ortaya konulmuştu.

Bunların arasında ise Müslümanlara yönelik birçok uygulama yer alıyor. Halihazırda uygulama mağazalarında binlerce bu tarz uygulama bulmak mümkün. Fakat bunlar arasından en iyileri seçmek oldukça güç. Listemizde bulacağınız uygulamalar sayesinde, bu alandaki başarılı ürünleri görebilirsiniz.

Müslümanlar için Kullanışlı 5 Uygulama Listesi

Listede yer verdiğimiz uygulamaların hepsini tek tek gözden geçirdik. En iyi sonuçları veren, sıkıntı yaşatmayan ve kolayca kullanılabilecekler olanları bir araya getirdik. Böylece okuyucularımızın mağazalardaki bütün uygulamaları deneme zahmetine katlanmalarını da engellemeye çalıştık. Hazırsanız ilk uygulamamız ile başlayalım.

1- Muslim Assistant

Türkiye’de geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan Müslüman uygulamalarından biri olan Muslim Assistant, bugüne kadar 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Halihazırda Arap Yarımadası, Malezya, Endonezya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Müslümanların en çok kullandığı uygulamaların başında geliyor.

Uygulamaya giriş yaptığınızda sizi ezan vakti ekranı karşılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun yerinizi GPS yardımıyla tespit eden uygulama, bu sayede en doğru vakitleri anlık olarak size gösteriyor. İsterseniz vakit geldiğinde ise sesli bildirimler gönderiyor. Caminin olmadığı bölgelerde yaşayanlar için saatleri takip etmek için harika bir fırsat sunuyor.

Muslim Assistant’ta kullanışlı bulacağınız bir başka özellik ise Kıble: Kıble Bulma Modu sayesinde yine telefonun GPS’i sayesinde en doğru yeri saniyeler içinde görebiliyorsunuz.

Kur’an-ı Kerim sekmesinde ise ayetleri ve sureleri okuyabiliyor, dinleyebiliyorsunuz. Dahası dünya çapında ünlü birçok müezzinin sesinden de dinleme yapabiliyorsunuz.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Zikirmatik, Cuma Mesajları, Hadisler, Dua gibi birçok özellik de uygulamanın içinde kendine yer buluyor.

Uygulamayı desteklemek ve hemen kullanmak için Google Play ve App Store üzerinden Muslim Assistant’ı indirmeniz, sonrasında ise kurmanız gerekiyor.

2- Quran Pro

Kur’an-ı Kerim okumak için bir uygulama arıyorsanız, bakmanız gereken ilk uygulamalardan bir tanesi Quran Pro olabilir.

Bütün ayetleri ve sureleri telefonunuza getiren uygulama, ayrıca Kuran dinleme özellikleri de sunuyor. Böylece ünlü müezzinlerin sesinden bütün ayetleri dinleyebiliyorsunuz.

3- Sajda

Kolay kullanımı olan bir ezan vakitleri uygulaması arıyorsanız Sajda tam size göre. Sade tasarımı ile uygulama, istediğiniz bilgiye hemen erişmenizi sağlıyor. Size bildirimler gönderiyor ve ezan vakitlerini görmenize yardımcı oluyor.

Fakat Muslim Assistant gibi diğer pek çok özelliği içerisinde barındırmıyor. Sadece ezan vakti görmek istiyorsanız, kullanabileceğiniz sorunsuz uygulamaların başında geliyor.

4- Mawaqit

Kullanımı oldukça basit uygulamalardan bir tanesi olan Mawaqit, yine sadece ezan vakti uygulaması olarak hizmet vermesiyle ön plana çıkıyor.

Sade kullanıcı arayüzü ile sorunsuz çalışan Mawaqit’in en önemli farkı ise farklı mezheplere göre ezan saatleri göstermesi. Böylece istediğiniz kurumu ya da mezhebi seçerek saatlere bakabilir, size en uygun olanını seçebilirsiniz.

5- %100 Qibla

Yazının bu kısmına kadar Müslümanların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Muslim Assistant, Kuran okuyabileceğiniz Quran Pro, ezan vakitleri görebileceğiniz Sajda ve Mawaqit uygulamalarını listeledik.

Son sırada yer alan %100 Qibla ise yine Türkiye’de geliştirilen bir başka uygulama olarak dikkatleri çekiyor. Bu uygulama size kıble yönünü en doğru şekilde gösteriyor. Ayrıca pusula olarak da kullanabiliyorsunuz.

Gittiğiniz yerde kıble bulmak için kullanabileceğiniz %100 kıble de basit arayüzü ile kolay bir kullanım sunuyor.