iPhone ve Mac’te FaceTime araması nasıl kaydedilir?

FaceTime, aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı, hatta gazeteciler için kısa röportajlar veya diğer sektörlerdeki profesyonel işleri yapmayı kolaylaştırır. Ancak Apple, FaceTime aramalarını kaydetmek için dahili desteğe sahip değildir. Bu nedenle, insanlar genellikle FaceTime görüşmelerini iPhone’larına kaydedip kaydedemeyeceklerini merak ediyor. Kısaca buna evet! diyebiliriz.

Bu yazıda FaceTime sesli ve görüntülü aramalarını iPhone ve Mac’te nasıl kaydedebileceğinizin yollarına yer vereceğiz.

iPhone’da FaceTime görüntülü araması nasıl kaydedilir?

Görüşmenin sesini kaydetmemek büyük bir eksikliği değilse, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Ayarlar’ı açın ve Denetim Merkezi’ne dokunun. Ekran Kaydı’nın yanındaki + simgesine dokunun.

DAHİL EDİLEN DENETİMLER altında zaten listeleniyorsa, bu adımı atlayın.

Bir FaceTime araması yapın veya aramaya cevap verin.

Veya önce ekran kaydını başlatabilir ve ardından aramayı başlatabilirsiniz.

Denetim Merkezi’ni açın.

1-FaceID’li iPhone’da sağ üstten kaydırın (pil göstergesinin olduğu yer).

2-Ana Ekran düğmesi olan iPhone’da ekranın altından yukarı kaydırın.

Ekran kayıt simgesine dokunun. Kayıt üç saniye sonra başlayacaktır.

FaceTime aramanızı devam ettirin. Görüşmeyi bitirdiğinizde Denetim Merkezi’ni açın ve kırmızı ekran kayıt simgesine dokunun. Kaydedilen dosya Fotoğraflar uygulamasına kaydedilecektir.

iPhone’da sesli bir FaceTime araması kaydedin

Bir iPhone FaceTime aramasını sesli olarak kaydetmek istiyorsanız, bir Mac bilgisayara ihtiyacınız vardır. Adımlar, iOS (veya iPadOS) aygıtını Mac’inize bağlamayı ve QuickTime Player’ın film kayıt özelliğini kullanmayı şart koşuyor. Kulağa uzunca gelebilir, ancak oldukça kolay.

Başlamadan önce: Söylediğimiz gibi bir Mac gerekli. Zaten bir Mac’iniz varsa, üzerinde FaceTime çalıştırabilir ve aşağıdaki adımları izleyerek kaydedebilirsiniz. Ancak bir iPhone kullanmanız gerekiyorsa veya Mac (diyelim ki işyerinizdeki Mac) farklı bir Apple kimliğine sahipse, iPhone’unuzdan FaceTime aramalarını iki taraflı sesli kaydetmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Lightning kablosunu kullanarak iPhone’unuzun kilidini açın ve Mac’e bağlayın. Mac’te Command + Space çubuğuna basın ve çalıştırmak için QuickTime yazın.

Üst menü çubuğunda Dosya’ya tıklayın ve Yeni Film Kaydı’nı seçin.

Kırmızı kayıt düğmesinin yanındaki küçük aşağı oku tıklayın. Kamera için iPhone’u seçin. Mikrofon için yerleşik seçeneği olduğu gibi bırakın.

Hoparlörü sağa sürüklemeyi unutmayın. Ardından, QuickTime Player’da kaydı başlatmak için kayıt düğmesine tıklayın.

Şimdi iPhone’unuzda bir FaceTime araması yapın. Mac’inize kayıt başlayacaktır.

FaceTime araması tamamlandıktan sonra QuickTime Player’da durdur düğmesine tıklayın.

FaceTime aramasını kaydetmek için QuickTime penceresinin kırmızı kapat düğmesine tıklayın.

Yeniden isimlendirin, konumu seçin ve Kaydet’e tıklayın.

Mac’te FaceTime araması nasıl kaydedilir?

FaceTime aramalarını Mac’te kaydetmek için QuickTime Player’ı kullanabilirsiniz (yukarıdaki adımlara benziyor). Ancak macOS’in daha yeni bir sürümünü kullanıyorsanız, FaceTime aramalarını Mac’te sesli olarak kaydetmenin en hızlı yolu aşağıdaki şekildedir.

Ekran yakalama aracını çalıştırmak için Control + Shift + 5 tuşlarına basın.

Seçenekler’e tıklayın ve Mikrofon altında Mac Mikrofon’u seçtiğinizden emin olun. Ayrıca hedef kaydetme yerini vb. değiştirebilirsiniz.

Ardından, tüm ekranı kaydetmek isteyip istemediğinizi belirleyin. Veya küçük bir FaceTime penceresini bir köşede tutmak istiyorsanız, ekranın sadece o kısmını kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Şimdi hazırsınız. Ekran kaydını başlatmak için Kaydet’e tıklayın.

Şimdi bir FaceTime araması başlatın. Kayıt başlayacaktır. Konuşmanız bittiğinde, arama kaydını kaydetmek için üst menü çubuğundaki minik durdurma simgesine tıklayın.

Bir veya daha fazla Apple cihazı kullanarak FaceTime aramalarını sesli olarak bu şekilde kaydedebilirsiniz. Umarım bu kısa rehber size çözüm olmuştur. Mac’te herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, süreçleri yeniden başlatın ve ardından yukarıdaki kayıt adımlarını izleyin.